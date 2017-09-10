إمرأة حديدية

حواء تتحدى العوق

ينظر العالم المتحضر بأهمية الى المرأة ودورها في المجتمع ونرى هذا الأمر جليا في أوربا وأمريكا وبقية دول العالم إلا الدول العربية …. فنرى ذلا وإهانة وعدم الاعتراف بها، بل يقولون عليها فقط للفراش والخدمة وهذا الاستنتاج ليس اعتباطاً … نتيجة تراكمات مجتمع سابقا وثقافة جهل وجهلاء وكنا نرى العراقي مثلا يسير وخلفه زوجته كأنها جارية عنده وعندما تقول له أين زوجتك يجيب (البهيمة خلفي) معذرة لنسائنا هذا ما كانت توصف به المرأة العراقية ونجد هذه الحالة في المحافظات والارياف … بل حتى تكون عاملة وفلاحة وخبازة ومربية في المناطق الريفية ؛ نعم المرأة في درجة أدنى في العراق علما أن بلدنا عربي واسلامي أي شعب مسلم ويقرأ القرآن الكريم ولا يطبق أي شيء من القرآن ؛ فكتاب الله تعالى كرم النساء وجعل لها كرامة وحقوق وواجبات ولها رأي وجعل منها قائدة لمجتمع وعالمة ومربية فاضلة … وللعلم أن رضاعة الطفل وتنظيف المنزل جعل لها القرآن أجرا لذلك ولكن لمن الخطاب لأصحاب العقول القديمة المتزمتة (الانتيكة) أصحاب الجهل المركب ؟؟؟!!!

كل هذه المعاناة للمرأة العراقية كان لها حافز للنهوض والتقدم والتطور والإبداع نعم امرأة حديدية بحق تربي وتنظف وتطبخ وتخدم الزوج وتحفظه في غيابه وتطيعه وتعمل كل شيء لترضيه … نعم هؤلاء أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وارحامنا وووو….

لهذا أحببت تسليط الأضواء على امرأة عراقية حديدية مبدعة ورائعة تتحدى العوق وتتغلب عليه بل وأصبحت انسانة مهمة ومرموقة في المجتمع ليس في العراق وحسب وإنما في الوطن العربي … مما جعلني اقف احتراما وتقديرا لها لما تملك من قوة وصلابة وصبر وموهوبة … هذه نبذة مختصرة عنها:::

في البدء لا أعرف كيف اقدمها لكم … فهي كاتبة وصحيفة وشاعرة وإعلامية وأدبية ومصممة ديكور وفنانة تشكيلية وسفيرة

لمنظمات حقوق الإنسان ..

الاستاذة : ايسر عبد الوهاب محمد البياتي : ولدت في العراق – محافظة كركوك (التأميم) بتاريخ .1964/5/11

من أصول تركمانية .

لها مؤلفات عدة أذكر منها : (كتاب القلادة) و (كتاب 62 نبضة) و (الفاجعة) و (قصص ج1) و (رحلة المجد)

لها مساهمات وكتابات في مجلات عدة (مجلة توركمن ايلي) و (الخالدون)

و (الاخاء) و (هنا كركوك) و (كركوك نيوز) وغيرها الكثير …

لها من المعارض الشخصية (28) معرضا….

وأما المنظمات التي هي عضو فيها سواء محلية وعربية وعالمية ..

نذكر منها….

عضوة مجمع المعوقين في العراق .. و.. عضو رابطة المرأة العراقية .. و .. عضو مؤسسة فنون الثقافة العربية .. و .. عضو ملتقى الفنانين التشكليين العرب ..و.. عضو اتحاد الوطن العربي الدولي . بقرار 23/10/2015.

وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ..

و.. عضوة المركز العالمي للفنون التشكيلية ..و. .عضو التجمع العالمي لشعراء العرب . .و. . عضو نقابة الصحفيين العراقيين فرع كركوك . و.. عضو مركز كركوك لتأهيل المعوقين . …. وهناك الكثير من المنظمات المحلية والعربية والعالمية والدولية. ..

ولها جوائز تكريمية عديدة وخاصة من المؤتمرات التي تعقد في جمهورية مصر العربية، وآخر مشاركاتها :

في يوم 30 مارس وأوائل أبريل سنة 2017.. في مدينة بلطيم المصرية شاركت كفنانة تشكيلية عراقية الوحيدة من الوطن العربي علما أن المشاركين كلهم فنانون مصريون، وكان المؤتمر تحت رعاية (اللواء نضر) محافظ كفر الشيخ والأستاذ صلاح عثمان وكيل الوزارة ورعاية المستشار ياسين احمد المتولي وبالتعاون مع إدارة بلطيم التعليمية وجماعة بصمات الفنانيين التشكيلين العرب برئاسة الفنان الناقد

(د. وحيد البلقاسي) أقيم ملتقى (فنان وقدوة) الأول للفنون التشكيلية واختتم الملتقى بتكريم الفنانة ايسر (قلادة) تعبيرا لمشاركتها وابداع ها .

وقد تم منحها مؤخرا شهادة دكتوراه فخرية صدق عليها مجلس أمناء اتحاد منظمات الشرق الأوسط للحقوق والحريات على قرار (0031 لسنة 2017).

منح الناشطة (ايسر عبد الوهاب البياتي)

درجة دكتوراه لنشاطها الملحوظ في مجال حقوق الإنسان والحريات. ..رئيس الاتحاد (د. محمد كامل) بتاريخ 12/8 /.2017

وكرمت أيضا بجوائز الأوسكار العربية وجائزة ميدالية الفنانة القديرة سميحة أيوب وغيرها من الجوائز ……

هذا شيء قليل من ابداعات الفنانة الرائعة علما أن تكلفة السفر والإقامة من حسابها الخاص وبعض الأحيان تعتذر لعدم تمكنها من توفير المال المطلوب وليس هذا فقط فقد طالبت كافة الجهات بتزويدها عربة معوقين تسير بها لإنجاز أعمالها ومؤتمراتها والرد كالعادة لا يوجد ولا يتوفر لماذا لم يتوفر لأنها لا تنتمي إلى أحزاب شريرة ومجرمة ولأنها صاحبة علم ومعرفة وهم جهلة سفلة ولأنها معاقة ومبدعة وهم أصحاء كالأنعام أكل ونوم وفاشلين… أليس هذه مأساة يعيشها العراقي المثقف الأكاديمي … لله تعالى المشتكى..

والمضحك المبكي تتلقى دعوات من مصر ويعرفونها أكثر من العراقيين أنفسهم. ..مأساة الإبداع العراقي إبداعه خارج بلده …. هل الخلل بنا كشعب أم ماذا ؟

نعم الخلل بالأقسام الذين حكموا العراق ساسة الصدفة الجهلة القتلة السراق الذين باعوا بلدنا اخضر ويابسا وجاءوا لينتقموا من المواطن العراقي . . لكن لا يصح إلا الصحيح …. أما هؤلاء إلى مزبلة التاريخ في الدنيا خزي وفي الاخرة عذاب شديد ؛ إلى جهنم وبئس المصير

لعنهم الله تعالى دنيا واخرة ….

لله تعالى درك يا عراق …

محمد عبد الرضا الحسني – بغداد