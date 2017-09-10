رحلة سائح في إيران

خلال رحلتي قبل اكثر من اسبوع الى جمهورية ايران الاسلامية وهي الرحلة الثانية لي كانت الاولى للسياحة والثانية لغرض العلاج في مدينة طهران فاحبـــــــبت ان انقل هذه الصـــــورة لعلنا نتعلم من هذه الدولة ولو القليل منها لان الانسان حين يسافر ليس فقط للنزهة والسياحة لا بل يجب ان ينقل الحضارة والثقافة والتطور في العمران في تلك البلدان .

فلاحظت الكثير من الاشياء الجميلة التي لا يمكن وصفها لانها تحتاج الى الكثير من الوقت حتى يكتمل الوصف فحين وصلنا الى مدينة طهران ومشينا في شوارعها ومناطقها فاني اعجز عن القول لما شاهدناه من تطور في حركة العمران والطرق والجسور العملاقة اضافة الى الانفاق .

هذا بالاضافة الى المستشفيات ونظافتها والتعامل بين الكادر يكون عن طريق الحاسبات والانترنت لا حاجة الى عامل فراش لنقل البريد من والى الطبيب كما يحصل في العراق كذلك عند مراجعتك للطبيب يتم مناداتك من قبل الاستعلامات بالمايكرفون وادخال اسمك ومعلوماتك في الحاسبة سواء في الاستعلامات او عند الطبيب كل التعاملات تكون الكترونية .

وحين تخرج من المستشفى يوجد مكان خاص للاتصال بالتاكسي وتدفع له الاجرة بعض منهم يستخدم العداد والقسم الاخر بدون عداد اضافة الى الكادر الطبي المتخصص وفوق المتخصص .

اضافة الى ذلك وسائط النقل التي يمكن ان تكون اشبه بالمجان للشعب الايراني ومن هذه الوسائط القطار والمترو والباصات وغيرها والكل يستخدم الكارت ( الشعب الايراني كله يستخدم الكارت في التنقلات وفي التسوق ) كذلك بالنسبة للشوارع فهناك شارع خاص للباصات معزول عن الشوارع الاخرى وحتى التاكسي له الحق ان يسير فيه بعيدا عن الازدحام نتمنى ان نصل الى هذه المرحلة من التطور في وسائط النقل وتوفيرها للشعب العراقي كذلك حركة الطيران الداخلي تكون عدة رحلات لمدينة واحدة بينما في العراق تكون هناك طائرة واحدة تتنقل بين البصرة وبغداد واربيل واحتمال خارج القطر تكسي وليست طائرة .

بعد الانتهاء من مدينة طهران ذهبنا الى مدينة مشهد لاكمال مسيرة العلاج في مستشفى رضوي ونفس الاسلوب المستخدم في مستشفيات طهران الكل يستخدم التعامل الالكتروني .

اما النظام فهو اجمل مارايته هناك .. لكن العراقيين للاسف لم يقفوا بانتظام داخل المطار فجاء احد الموظفين تكلم معـــهم كذلك اثناء الصعود الى الطائرة .

كل واحد جلس في المقعد غير المخصص له بالرغم من وجود بطاقة للمقعد تحمل رقم المقعد الخاص بالشخص ومن ثم حدثت مشاكل بين الركاب وتدخلت المضيفة وتكلمت معهم لكن لا جدوى من ذلك للاسف اخذوا عنا صورة سيئة .

بالاضافة الى كل ماذكر اعلاه فجمال الطبيعة والطقس الجميل يضفي رونقا لاجواء ايران ونظافة شوارعها .

محمد السياب