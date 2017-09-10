الخطوط الجوية تنقل نحو ثلاثة آلاف حاج إلى الوطن

عمليات الفرات الأوسط تنفّذ خطة لإستقبال ضيوف الرحمن

بغداد – شيماء عادل

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية التابع الى وزارة النقل عن نقلها قرابة ثلاثة الاف حاج خلال 3ايام الماضية عبر مطارات العراق العاملة.وقال مدير عام الشركة ميران فريد في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الرحلات ماتزال مستمرة على مدى 24 ساعة منذ البدء بالتفويج العكسي لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن)، واضاف أن (الطائرات مستمرة بإقامة رحلات إلى مطاري جدة والمدينة بعد الاتفاق الذي أجراه الوزير كاظم فنجان الحمامي مع السلطات السعودية والذي يقضي بإجراء رحلات إلى مطاري جدة والمدينة ومنح العراق اعداد رحلات إضافية للإسراع بإعادة الحجاج)، واشار البيان الى انه (تم لغاية الآن إعادة ما يقارب من 720 حاجا إلى مطار بغداد الدولي، و710 إلى مطار البصرة الدولي، و560 إلى مطار النجف الدولي، و710 إلى مطار أربيل الدولي، و356 إلى مطار السليمانية الدولي). وكان الحمامي قد اعلن في بيان سابق عن موافقة السلطات السعودية على منح الخطوط الجوية العراقية خمس رحلات اضافية ليصبح عدد الرحلات اليومية من السعودية 10 رحلات يوميا الى المطارات العراقية وذلك بعد مفاوضات خاضها مع وزير النقل السعودي وسلطة الطيران السعودية. و اعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط انها ومن خلال القطعات التي بإمرتها وبالتنسيق مع قيادة قوات حرس الحدود وقيادة شرطة محافظة كربلاء، باشرت خطة لنقل وحماية عودة حجاج بيت الله الحرام براً عبر طريق (عرعر- نخيب – كربلاء.

توزيع قطعات

وقال بيان امس ان (القيادة أمنت مئات الكيلومترات عبر الصحراء، وتم توزيع القطعات لتأمين العمق في الصحراء الواسعة وتفتيش الطرق ومرافقة الارتال إضافة إلى العمليات الاستباقية التي سبقت التنقل وعودة الحجاج من خلال قطعات القيادة والأجهزة الأمنية والاستخبارية)، مشيرا الى، ان ( العملية تمت بنجاح كبير وبإسناد متميز من قطعات طيران الجيش، حيث بلغ عدد الحجاج والعجلات التي وصلت براً عبر منفذ عرعر الحدودي وتمت حمايتها خلال يومين فقط 5405 حجاج و 234 باصا وما زالت الخطة مستمرة لاستقبال وتأمين حماية بقية القوافل والحجاج الوافدين إلى العراق ومن مختلف المحافظات). واعلنت السعودية انه تم ذبح اكثر من 840 الف رأس غنم خلال موسم الحج في مكة المكرمة، بزيادة بلغت نحو 170 الف رأس غنم مقارنة باعداد اضاحي العام الماضي. وقال بيان امس ان (إجمالي ما نحر من الأضاحي حتى امس الاحد بلغ 884 ألف رأس من الأغنام، اضافة الى 446 بقرة، وجرى تلبية جميع طلبات بعثات الحج الرسمية، بنسبة مئة بالمئة)، واضاف ان (عمليات الذبح جرت في سبعة اماكن مخصصة لذلك، باشراف نحو 800 طبيب بيطري، ونحو 800 مختص شرعي).واوضح البيان ان (عدد الحجاج بلغ هذا العام نحو 2،35 مليون بينهم 1،75 مليون من خارج السعودية، بحسب ارقام رسمية، وتم تعزيز التدابير الأمنية هذا العام خصوصا عبر تأهب أكثر من 100 ألف عنصر من قوات الأمن وتثبيت آلاف الكاميرات طوال مراحل الحج).اكد حجاج ايرانيون ان كل شيء واضح هذا العام في مكة المكرمة من ناحية التنظيم بالنسبة الى عدد من الحجاج الايرانيين بعد غياب السنة الماضية على خلفية حادثة تدافع عام 2015وقال الحاج الايراني رضا 63 عاما في تصريح انه (سعيد لتأدية مناسك الحج، ويشعر بالمرارة بسبب التدافع الذي قتل فيه مئات الايرانيين عام 2015)، واضاف ان (مسؤولي الحج في ايران طلبوا منا تجنب أي حادث في ساعة معينة، وعلينا ان نسير في طريق معين، ضمن مسار معين). ويذكر ان طهران وافقت على ان يضع كل حاج ايراني سوارا الكترونيا حول معصمه للتعرف عليه في حال وقوع حادث ويمكن ربط السوار بالهاتف الذكي من اجل الوصول الى معلومات اضافية.

شعائر الحج

وقالت السلطات الايرانية ان (أكثر من 86 الف ايراني يشاركون في شعائر الحج هذا العام من بين أكثر من مليوني مسلم من كل انحاء العالم). وبعد حادث التدافع الذي تسبب في وفاة نحو 2300 شخص، بينهم 464 ايرانيا، وجهت طهران اتهامات الى الرياض بسوء التنظيم، بينما ردت السعودية باتهام ايران بمحاولة تسييس المناسبة الدينية.وقالت الخبيرة في علم الاجتماع في مركز الابحاث والدراسات الدولية في باريس فاريبا ادلخا في تصريح ان ان (منع سفر الايرانيين لم يكن يمكن ان يستمر طويلا وهل يمكن للسياسة ان تقف بوجه واجب ديني؟. لقد أثار هذا السؤال جدلا كبيرا في ايران وان السلطات الايرانية لم تكن تريد ان تتحمل مسؤولية حرمان الايرانيين من الحج).