ميسان: القبض على 26 متهماً بجرائم جنائية ومخالفات قانونية

إعتقال عصابة مختصة بتزوير السجل المدني والداخلية تبحث مكافحة التحرش

بغداد – محمد الصالحي

ألقت القوات الامنية القبض على شبكة لتزوير هويات الاحوال المدنية ومنحها لغير عراقيين من اجل ادخالهم في السجل المدني العراقي، فيما بحث وزير الداخلية قاسم الأعرجي مع قادة الوزارة الإجراءات المتخذة بشأن حالات التحرش والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (مجموعة من المتهمين تم ضبطهم بينهم منتسبون في قوى الأمن الداخلي ومواطنون ووسطاء يقومون بالتزوير والتلاعب في صفحات السجل المدني بدائرة أحوال القاسم) وأضاف بيرقدار أن (المتهمين يقومون بإضافة أسماء أشخاص في صفحات السجل المدني بالاتفاق مع أمين السجل لقاء مبالغ مالية بهدف الحصول على هويات أحوال عراقية لشمولهم بامتيازات وتعويضات متضررين) مشيرا الى ان (المحكمة فاتحت مديرية الأمن الوطني في بابل وتبين أن الأشخاص المضافين غير مسجلين بالدولة العراقية ولا يمتلكون سكنا معلوماً). وتابع بيرقدار أن (المحكمة صدقت اعترافات المتهمين وتأييد التلاعب بعد ورود نتائج فحص الأدلة الجنائية في بابل وجرت إحالتهم على محاكم الموضوع لينالوا جزاءهم العادل).

مناقشة إجراءات

من جهة اخرى، عقد وزير الداخلية قاسم الأعرجي اجتماعا مع قادة الوزارة لمناقشة الإجراءات المتخذة بشأن حالات التحرش والسبل الكفيلة بمعالجتها. ونقال بيان لمكتب الوزير تلقته (الزمان) امس عن الأعرجي تأكيده خلال الاجتماع (ضرورة تطبيق المواد القانونية التي نص عليها قانون العقوبات العراقية لمعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين)، مشيراً الى أن (الدين الحنيف والأعراف والتقاليد العراقية الأصيلة تنبذ هذه الحالة). في غضون ذلك، أعلن قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد نزار موهي الساعدي عن إلقاء القبض على 26 متهما بجرائم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة خلال عمليات أمنية واستباقية في المحافظة . وقال في بيان ان(من ضمن المتهمين 3 مطلوبين استنادا إلى لإحكام المادة 405 الشروع بالقتل تم إلقاء القبض عليهم وضبط سلاح نوع كلاشنكوف من قبل مفارز شرطة المجر الكبير، ومتهمان أثنان وفق جرائم السرقات تم إلقاء القبض عليهما من قبل مكافحة الإجرام، وثمانية متهمين مطلوبين استنادا لإحكام المادتين 413 – 430 تم إلقاء القبض عليهم من قبل أقسام شرطة المحافظة، ومتهمون آخرون وفق جرائم مختلفة).

ضبط جرائم

مضيفاً انه (في إطار جهود مفارز شرطة ميسان لضبط الجريمة بشتى صورها وأنواعها وللحد من تجارة وتعاطي المشروبات الكحولية و المواد المخدرة وما يرتبط بها من أنشطة إجرامية، تمكنت مفارز سيطرة قضاء علي الغربي التابعة إلى قسم السيطرات والطرق الخارجية من ضبط مشروبات كحولية بلغت 250 كارتون مختلفة الأنواع والأحجام، مخبأة في عجلة حمل قادمة من محافظة بغداد باتجاه محافظة ميسان، بالإضافة إلى القاء القبض على عجلة بداخلها خمسة أشخاص ضبط بحوزتهم 4 غم من مادة الترياق المخدرة أثناء محاولتهم المرور عبر سيطرة قضاء قلعة صالح بالاضافة الى القاء القبض على أربعة متهمين استنادا لإحكام المادة 14 مخدرات تم من قبل شرطة مكافحة المخدرات). واوضح الساعدي ان (القبض على المتهمين جاء وفق معلومات دقيقة عن محل وجودهم مع اليقظة والحذر والانتباه أثناء تفتيش العجلات والوافدين عبر السيطرات)، مؤكداً (إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لعرضهم على السلطة القضائية لينالوا جزاءهم العادل، فضلا عن التحرز على تلك الكميات من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة).