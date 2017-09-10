معهد الصحة يحدّد شروط التقديم لأقسامه

ذي قار تبحث عن مفقوديها من ضحايا سبايكر

ذي قار – باسم الركابي

اكدت محافظة ذي قار ان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تعمل على فتح مقابر جديدة لضحايا سبايكر في محافظة صلاح الدين باستخدام تقنيات متطورة، مرجحة ان يسفر عملها عن كشف هوية 231 مواطنا من المحافظة لايزالون في عداد المفقودين .قال عضو مجلس المحافظة داخل راضي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة تعمل حاليا على فتح مقابر جديدة للضحايا باستخدام تقنيات متطورة، ومن المؤمل ان يسفر عملها الكشف عن هوية 231 مواطنا من المحافظة لايزالون في عداد المفقودين)، واضاف ان (اللجنة تعمل حاليا بالتنسيق مع مديرية الطب العدلي ومؤسسة الشهداء العامة في بغداد على فتح ثلاث مقابر جديدة لضحايا سبايكر في محافظة صلاح الدين يتوقع ان تضم عددا من المفقودين من ابناء المحافظة)، واوضح راضي ان (اللجنة تعمل بامكانيات وتقنيات متطورة ما يساعد على كشف هويات الضحايا بطريقة اسرع وادق، فضلا عن ان مديرية الطب العدلي في بغداد اكدت وصول جهاز جديد للكشف السريع عن الحمض النووي للضحايا)، وتابع ان (بغداد وعدت مع هذه المعطيات بالاسراع في التعرف على هوية الضحايا والاعلان عنهم رسميا ليتمكن ذووهم من استلام حقوقهم القانونية والمعلقة حاليا لحين التعرف عليهم واصدار شهادات الوفاة لهم من بغداد)، وتابع البيان ان (عدد المفقودين المسجلين رسميا من ابناء المحافظة في مجزرة سبايكر يبلغ 461 مفقودا، تم التعرف على 230 ضحية منهم فيما بقيت هويات 231 ضحية مجهولة حتى الان ولا يعرف ما اذا كان الضحايا المجهولون ضمن 940 رفات موجودة لدى دائرة الطب العدلي حاليا ام ضمن الجثث التي مازالت في المقابر الجماعية). وعلى صعيد اخر أعلن معهد الصحة العالي في المحافظة عن موعد وشروط التقديم للعام الدراسي الجديد 2017 – 2018 .واضاف البيان ان (التقديم سيبدأ من اليوم الاثنين ولغاية يوم الاثنين المصادف الـ 25 من ايلول الجاري وفي ساعات الدوام الرسمي وان التقديم لطلبة المحافظة حصرا، ومن خريجي السادس العلمي للعام الدراسي 2015- 2016 والسادس الإحيائي للعام الدراسي 2016 – 2017، وان يكون عمره اقل من 25 عاما)، واوضح ان ( لا يقل معدل المتقدمين للدراسة في قسم التخدير عن 75 بالمئة وبقية الأقسام عن معدل 60 بالمئة، على ان يكون القبول تفاضليا لصالح الاعلى معدلا بين المتقدمين وان من بين المستمسكات المطلوبة هي بطاقة السكن وهوية الاحوال المدنية و شهاده الجنسية و البطاقة التموينية وتأييد من المدرسة بدرجات الطالب مصدق من مديرية التربية اضافة الى البطاقة الامتحانية للطالب)، وتابع البيان انه (اما بخصوص الموظفين الراغبين في الدراسة في المعهد فان التقديم يكون عن طريق دائرة قسم التخطيط في الموعد نفسه).