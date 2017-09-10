مجلس الوزراء يوضّح تفاصيل مواد المشروع

أكاديميون يعدون قانون التأمينات الإجتماعية إجحافاً بالحقوق

بغداد ــ داليـا أحمد

كشف عميد كلية الاعلام هاشم حسن ان تنفيذ قرار مجلس الوزراء الجديد بقانون التأمينات الاجتماعية يدفع بالاكاديميين الى الهجرة خارج العراق .وقال حسن لـ (الزمان) أمس ان (اغلب اساتذة الجامعات نظموا وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون التأمينات الإجتماعية وطعن مجلس الوزراء بالمادة 23 من قانون عام 2008 التي تحافظ على حقوق التدريسيين), واضاف ان (تنفيذ القرار يدفع بالاساتذة الى الهجرة خارج العراق والخضوع الى الضغوط السياسية فضلا عن انه اجحاف كبير بحق الاكاديميين ويعد اعتداءً على حقوقهم), واوضح حسن ان (حملات التظاهرة مستمرة في الجامعات كافة برفع شعارات تندد بحقوق الاساتذة الجامعيين لحين التراجع عن القرار).

واصدرت امانة مجلس الوزراء توضيحا بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية مؤكدة ان المشروع لم يرفع الى الان لمجلس النواب. وقال بيان امس ان (مشروع قانون التأمينات الاجتماعية مايزال في مرحلة النقاش وابداء الملاحظات والمراجعة لدى الحكومة).

واضاف انه (لم يرفع المشروع الى مجلس النواب حتى الان لحين التوصل الى صيغة مناسبة تحقق الهدف المنشود منه بشكل منصف وموضوعي ومدروس).

واوضح البيان ان (القانون لا يمس بحقوق المضحين من ابناء الشعبن وبالاخص عوائل الشهداء والجرحى وانه يشمل العاملين بالقطاع الخاص للمرة الاولى في تاريخ العراق ويضمن لهم حقوقا تقاعدية اسوة بالموظفين في الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية لان هؤلاء يمثلون اكثرية المواطنين).وتابع ان (المشروع يتضمن فروعا متعددة للتأمينات الاجتماعية بينها التقاعد والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل).

وكان مجلس الوزراء قد اعلن عن تفاصيل المشروع مؤكداً أنه يتضمن فروعا متعددة للتأمينات الاجتماعية بينها التقاعد والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل.

تطوير الاقتصاد

وقال المتحدث بإسم المكتب الصحفي للمجلس سعد الحديثي في بيان سابق إن (الحكومة تسعى لتطوير الاقتصاد العراقي واصلاح منظومة موارد الدولة واعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المهمة بما يضمن رسم مسار اقتصادي صحيح يقوم على أسس جديدة تعتمد الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيطه بالشكل الذي يحفز الدورة الاقتصادية ويساعد في إيجاد فرص العمل ويحقق قفزة نوعية في سوق العمل وقد قامت الحكومة بالعديد من الخطوات الهامة في هذا الاتجاه أسهمت في وضع أسس راسخة لرؤية اقتصادية طموحه وتعزيزا لهذا التوجه الحكومي وتدعيما لدور القطاع الخاص).

واضاف ان (المجلس اقر مشروع القانون الذي سيسهم في تأمين العيش الكريم للمشمولين بأحكامه وسيؤدي الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مساحة وأعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي كما سيفتح الأبواب مشرعة أمام العاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة للدخول في إطار منظومة الضمان الاجتماعي وشمول شرائح جديدة وفئات عمالية ضعيفة وتوفير الضمان المناسب لها وتأمين المستقبل لاسرها الأمر الذي يدعم قيم التكافل الاجتماعي كذلك سيضمن مشروع هذا القانون بيئة مناسبة للاستدامة المالية وحماية الأجيال المتعاقبة وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي).

وتابع الحديثي أن (الحكومة بإقرارها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تتوخى تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من أداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق النمو الانتعاش الاقتصادي كما تبتغي التمهيد للانتقال المتكافئ من والى القطاعين العام والخاص دون أن يخسر المستفيد أي من راتبه أو امتيازاته حيث ان توحيد المنافع والامتيازات سيسهل انتقال العاملين بين القطاعين وسيساعد في تخفيف الضغط على الدولة بخصوص توفير الوظائف).

واضاف ان (القانون ينص على ضمان الدخل للمؤمن عليهم في القطاع العام والخاص ولخلفهم – اَي ورثتهم – ) في حالات التقاعد والعجز والأصابة والشيخوخة والوفاة) مؤكدا أنه (ستؤسس بموجب أحكام القانون هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التأمينات الاجتماعية وذلك لاحتساب واستيفاء – مبالغ الاشتراكات التي تستقطع من المؤمن عليه بالنسبة 7 بالمئة من مجموع ما يتقاضاه والمساهمات التي يتحملها صاحب العمل بنسبة تساوي ما يعادل 13بالمئة من الأجر الشهري للمؤمن عليه – وصرف الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم المحالين الى التقاعد).

واوضح الحديثي ان (مشروع القانون يتضمن فروعا متعددة للتامينات الاجتماعية حيث يشمل تأمين التقاعد والشيخوخة والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين المرض فضلا عن التأمين الصحي بالإضافة إلى تأمين الامومة للمرأة العاملة كما يشمل التأمين التعطل عن العمل).

انقطاع المؤمن

واشار الى ان (مشروع القانون يلزم صاحب العمل بتسديد ما يستحق عليه اوعلى المؤمن عليه لديه من اشتراكات ومساهمات عن كامل مدة انقطاع المؤمن عليه لديه عندما يكون عقد العمل متوقفا بسبب المرض أو الوضع بالنسبة للمرأة العاملة او لأي سبب آخر مشروع وتعد فترة إنقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مؤمن عليها ويضمن مشروع القانون للمؤمن عليه لدى صاحب العمل إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل ثلاثين يوما في السنة كما تستحق المرأة العاملة المؤمن عليها لدى صاحب العمل الأجازة الخاصة بالحمل والوضع لمدة اربعة عشر أسبوعا).

وتابع ان (مشروع القانون ينص على عدم إمكانية بيع أو نقل ملكية او أعطاء سماحات او إجازات المهن او تسجيلها تجديدها إلا بـــعد أشعار هيئة التأمينات اجتماعية والحصول على شهادة براءة ذمة منها لأي من الشركات أو المعامل أو المصانع وتلتزم الدوائرالمالية بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب العمل أو المتعهد أو المستثمر ما لم يثبت براءة ذمته ويلتزم اصحاب العمل المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية ان يقدموا للهيئة بيانات وافية عن المؤمن عليهم وفق النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك).