عيد سعيد بتهنئة رقمية أم بزيارة عائلية ؟

كيفية الخروج من القوقعة الإلكترونية إلى الأسرة ؟

ترجمة: نور محمد البحراني

بحلول عيد الأضحى يتبادل الناس في البلدان الإسلامية التهاني من خلال الزيارات للشعور بنكهة العيد، إلا أن الكثير من المسلمين في ألمانيا والعالم وحتى في البلدان المسلمة تقتصر تهنئتهم ،في وقتنا هذا، على المعايدة الإلكترونية بدلا من الزيارات فهل تكفي المباركة بهذه الطريقة؟

يقول احد الشباب المقيمين في ألمانيا منذ أكثر من سنتين استيقظت من النوم في اول ايام عيد الأضحى على منبه رسائل “واتس آب” التي اتلقاها بمناسبة العيد التي تجاوزت ثلاثين رسالة منذ الليلة السابقة، فأقوم بالرد على بعض الرسائل بسرعة لأعود فأكمل نومي. ويضيف “العيد هنا في ألمانيا هو كأي يوم عادي. يجب علي أن أنام جيداً لأن عملي يبدأ بعد الظهر” ويرى أن المباركات الألكترونية تطغى على الزيارات رغم أن المرء لا يشعر بنكهة العيد إلا عندما يزور أهله وأصحابه ليتشارك معهم لحظات هذه المناسبة الجميلة. ويتابع “أحاول أن أجعل عيدي أجمل في بعض الأحيان بزيارة بعض أقاربي الذين يسكنون في مكان اخر” وعلى سبيل المثال إن العديد من المسلمين في ألمانيا يتلقون رسائل المباركة الإلكترونية على الواتس آب والفيسبوك حتى قبل أسبوع من العيد. ويبدي بعضهم انزعاجهم من انتشار هذه الظاهرة.

يحاول بعض المسلمين في ألمانيا الخروج من هذه “القوقعة الإلكترونية” من خلال تكثيف زياراتهم للأهل والأصدقاء في العيد. يفضل بعضهم أخذ اجازة من العمل في أيام العيد ليقضيها مع العائلة ليشعر بأجواء العيد الحقيقة ويتواصل مع عائلته وتقول احدى الفتيات المغتربات في ألمانيا” اني أعمل في إحدى الشركات في كولونيا، وقد قدمت إجازة للاستمتاع بالعيد وزيارة الأهل والخروج من القوقعة الإلكترونية التي يعيشها المغتربون هنا”. وتضيف أنها أيضاً تتلقى العديد من المباركات الإلكترونية والتي تكون أغلبها على شكل بطاقات معايدة جاهزة أو مقاطع فيديو صغيرة عن طريق الواتس آب والفيسبوك التي اشعر تجاها بانها شيء أشبه بواجب ولايعبر عن اي شعور بالانتماء.

التهنئة الالكترونية لا تكفي

وبشأن ظاهرة التهنئات الإلكترونية في العيد وطغيانها على الزيارات العادية، يقول الخبير الاجتماعي الألماني المغربي محمد عسيلة إن هذا النوع من المباركة لا يعوض نهائياً عن الزيارات وتبادل الأحاديث، ولا يخفي في الوقت ذاته أن التواصل الإلكتروني يطغى على العلاقات الاجتماعية في هذا الوقت وخاصة بين المغتربين عن وطنهم.وعن أسبابها يقول عسيلة: “يلجأ الناس للمباركات الألكترونية نظراً لسرعة التواصل من خلالها، فيمكن للمرء اختصار المدة التي يحتاج فيها للمباركة، خاصة وأن العديد من المسلمين في يومنا هذا وبسبب غلاء المعيشة وظروف المجتمع الصعبة قد يكونون على رأس عملهم في العيد”.ولكن الخبير في شؤون الاندماج يؤكد أنه يجب على الناس ألا يجعلوا التهنئة الإلكترونية تطغى على حياتهم، وإن كان لابد منها في بعض الأحيان مع مراعاة الجانب الأخلاقي وعدم إزعاج الآخرين. ويضيف ” أحياناً تُرسَل هذه الرسائل في ساعة متأخرة من الليل أو قد ينتظر المرسل رداً سريعاً من المرسل إليه، وإلا فسوف يشعر بنوع من الغبن أو سوء الفهم على أن المرسل إليه لا يريد التواصل معه بسبب عدم الرد على الرسالة بسرعة، الأمر الذي يشكل ضغطاً نفسياً لأحد الجانبين أو كليهما”.واختم حديثي عن العيد، بأني لا اجيب على جميع الرسائل الكثيرة التي اتلقاها ، تجنبا للضغط النفسي وأقول : “من يتذكرني بالفعل في العيد، سيزورني أو يحاول الاتصال بي شخصيا على الأقل. لدوام التواصل الحقيقي مع الأهل والأقارب وتخصيص وقت معين لهم” .

{ عن الألمانية