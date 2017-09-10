أردنيون يشكون من عبث بعض المغرضين في طريق بغداد الدولي

السوداني: معبر طريبيل جاهز لتسهيل دخول المستثمرين والبضائع

عمان – رند الهاشمي

اعلن وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني،عن قيامه مع الوفد المرافق بمراجعة محضر اجتماعات اللجنة العراقية – الاردنية المشتركة الموقع سابقا بين البلدين، على مستوى الاتفاقات والتوصيات، لمعالجة القضايا المشتركة، مؤكدا ان معبر طريبيل سيكون حاضراً وبقوة في النقاشات لاستكمال باقي المتطلبات وتسهيل دخول المستثمرين والبضائع المستورة من الاردن وخارجها.وقال السوداني في تصريح امس ان (من اهم المشاريع التي بحثتها اللجنة العراقية الاردنية في بغداد والتي سيكتمل بحثها ونقاشها في الاردن هو اقامة المدينة الصناعية في محافظة الانبار، وان هناك رؤية مطروحة لغرض التنفيذ من خلال الشركة العراقية الاردنية وهي شركة موجودة مما يسهل الكثير من الاجراءات), واضاف ( نأمل ان تكون المدينة الصناعية المنوي اقامتها منطقة واسعة للتبادل التجاري لوجود المصانع التي تؤمن المنتجات سواء كانت اردنية او عراقية كونها تعالج الكثير من الاجراءات المتعلقة بدخول البضائع الاردنية).

وتابع ان (ثمة مساواة قانونية بين المنتج العراقي والاردني المصنع خارج العراق لجهة الرسوم والتسهيلات واضاف السوداني ان ( الحكومة العراقية تبحث مشروع لحماية طريق طريبيل وتأمينه وتنفيذ مشاريع خدمية على طول الطريق الحيوي وان هناك تفاهمات تصل لمرحلة التعاقد سيؤخذ بموجبها رسوم بسيطة من مستخدمي الطريق لقاء الخدمات المقدمة وهي ضمن توجهات الدولة).

واوضح ان ( هناك فرصا استثمارية واعدة في العراق ولنا مصلحة في عرضها لمختلف الدول والتجمعات الاقتصادية), مشيرا الى ان (هناك اقبالا على الاستثمار في العراق من مختلف دول المنطقة والعالم، وذلك يرجع الى الاستقرار الذي بدأ يشهده العراق، الى جانب الخطاب السياسي الواضح، والمنهجية الداعمة للقطاع الخاص).

واضاف السوداني ( نعوّل على في زيارتنا للاردن باستقطاب بعض المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين والصناعيين المقتدرين على المستوى المادي والمعنوي، ونأمل أن يتكلل اللقاء الذي تم فيه شرح الفرص الاستثمارية والقانونية، بالإسراع لإنشاء المشاريع الاستثمراية في العراق), من جهتها نفت السفيرة العراقية لدى الاردن صفية السهيل، ان يكون ثمة احتجاز لشاحنات اردنية بين الحدين، مؤكدة ان ما اشارت اليه بعض المواقع الاعلامية هو تأخير في متابعة التراخيص التي يجب ان تؤخذ من وزارة التجارة.

تنسيق عال

وقالت في تصريح امس ان ( من المعروف عندما تفتح الحدود بعد انقطاع طويل تكون الحاجة لنوع من التنسيق العالي والارادة العالية، وهذا ما تم تحقيقه بالفعل بين الجانبين الاردني والعراقي).

يذكر ان السوداني التقى في عمان، عددا من الاقتصاديين ورجال الاعمال العراقيين المقيمين في الاردن.على الصعيد نفسه شكا مواطنون من البادية الشمالية الشرقية في الاردن وعدد من سالكي طريق بغداد الدولي من قيام مجهولين وفي حالات متكررة بوضع احجار بشكل طولي وسط الطريق في منطقة الحميدية والتعرض للمركبات عبر رشقها بالحجارة.

وقالوا لموقع زاد الاردن الاخباري أمس انهم (صادفوا ليلا أثناء توجههم الى مناطق سكناهم أحجار تقطع الطريق بشكل عرضي و لحسن حظهم ولتكرار المشاهد عدة مرات بذات المنطقة تمكنوا من تفادي الإصطدام بالأحجار و الفرار من هذه المصيدة بأعجوبة).

ونقل الموقع عن المواطن مخلد الخرمان القول انه (اثناء عودته الى منزله بحدود الساعة الثانية ليلا من مستشفى البادية بعد تعرض زوجته لوضع صحي استدعى نقلها الى المستشفى صادف احجارا كبيرة وسط الطريق في منطقة الحميدية).

واضاف ان (حجم الحجارة وكثرتها حال دون تمكنه من اجتياز الطريق الى جانب قيام مجهولين كانوا يختبئون على جنبات الطريق برشق المركبات المارة بالحجارة دفعه الى العودة والمبيت عند احد اقاربه لليوم التالي ).

طرق آخرى

واوضح مواطنون اخرون من مستخدمي الطريق ان (هذه الحالة دفعت بالكثيرين الى العودة من حيث اتوا او البحث عن طرق اخرى لعدم تمكنهم من اجتياز حواجز الحجارة فضلا عن تخوفهم من الاعتداء عليهم اذا ما علقوا بالطريق), واضافوا ان ( فئة من الشباب الجانحين تعمد ليلا الى قطع الطريق ونصب كمائن والتسبب في حوادث سير بهدف التمكن من اصحاب السيارات ),مؤكدين ان (منطقة الحميدية ضحية عمليات إجرامية تقوم بها فئات خارجة عن القانون تقوم بقطع الطريق ومهاجمة السائقين دون معرفة الاسباب) .