سوريا تعد الخطوة موجهة ضد وحدة العراق

أهالي السليمانية يرفضون إستفتاء كردستان

دمشق- الزمان

السليمانية – الزمان

إنطلقت فعاليات في محافظة السليمانية، لرفض استفتاء كردستان بمشاركة المئات من أهالي المحافظة وسط مطالبات بالتصويت بـ(لا) لاستقلال الإقليم.

وقال بيان امس ان ( فعاليات لا للاستفتاء حالياانطلقت في مدينة السليمانية مركز المحافظة بمشاركة المئات من أهالي المحافظة ),ونقل البيان عن المتحدث باسم حركة (لا للاستفتاء حاليا) رابون معروف في كلمة خلال الفعالية إن (الحركة تهدف الى رفض تسليم مصير ومستقبل الشعب الى مجموعة من المرتزقة والمتاجرين بالسياسة)حسب قوله, وأضاف ( أن الحركة ستواجه تجاوز السلطة التي تحكم وتمارس الاهانة بشعبنا منذ 26 سنة وترتكب الخروق بحق الحريات ونهب الثروات والأموال العامة)، مشيرا إلى أن (الحركة ستواجه السلطة السياسية الوراثية التي قسمت وطننا على مجموعة من العوائل), واوضح البيان ان حملة انطلقت في السليمانية منذ يوم 8 آب 2الماضي بمشاركة عدد من البرلمانيين بينهم عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني فرهاد سنكاوي وعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية في كردستان).

وعلى صعيد متصل اكد عضو اللجنة القانونية الدستورية في مجلس الشعب السوري محمد خير عكام ان الاستفتاء المزمع اجراؤه في اقليم كردستان في العراق يعد الصفحة الثانية التي تقودها امريكا واسرائيل ضد العراق وسوريا بعدما فشلت الصفحة الاولى المتمثلة بتنظيم داعش الارهابي.وقال عكام في تصريح امس ان ( توقيت اجراء الاستفتاء في كردستان وتزامنه مع الانتصارات التي يحققها العراق ضد تنظيم داعش يدل بما لا يدع مجالا للشك ضلوع الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل بما يجري على الساحتين العراقية والسورية)، مشيرا الى ان (الاستفتاء هو اداة جديدة للضغط على العراق وسوريا خاصة وان انفصال الاكراد في العراق سيشجع اكراد الدول الاخرى على القيام بخطوات مماثلة ما يؤدي الى تمزيق تلك الدول).

وكان امين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود أكد في تصريح سابق ان ( مشروع الانفصال الذي ينادي به الاكراد عن العراق لن يكون مفيدا للأكراد حتى لو اكتسب غطاء سياسيا، وفيما اتهم جهات وقوى دولية بمحاولة استغلال الاكراد ودفعهم الى الاستقلال، فقد جدد رفض سوريا لذلك المشروع.ويذكر ان حكومة إقليم كردستان تسعى الى إجراء استفتاء في 25 أيلول الجاري، بشأن استقلال الإقليم عن العراق، الأمر الذي ترفضه بغداد وعدد من الدول الإقليمية والعالمية.فيما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن أن الحكومة لن تلتزم بنتائج الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان ، مشيرا إلى أن بغداد لا تريد الدخول في صراع داخلي ، فيما أكد عدم وجود أية رغبة لقبول فكرة الاستقلال في البلاد.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح امس إن (الاستقلال الذي يريده إقليم كردستان هو خطوة غير شرعية ولا دستورية، وهذا يتطابق مع رؤية الحكومة في الرغبة بالحصول على مخرج يحافظ على وحدة البلاد)، وأضاف أنه (لا توجد أية رغبة لقبول فكرة الاستقلال في البلاد).

موضحا أن (الإقليم يتمتع بصلاحيات فيدرالية، طبقا للدستور، وأنه لا يحق لطرف أن يغير واقع العراق برغبة أحادية الجانب، بدون موافقة الطرف الآخر).وتابع ان ( الحكومة لا نريد الدخول في صراع داخلي، لكن النتائج التي سينجم عنها هذا الاستفتاء لن تلتزم الدولة بالأخذ بها).

وأضاف الحديثي أنه (لا توجد أية رغبة لقبول فكرة الاستقلال في البلاد أن الإقليم يتمتع بصلاحيات فيدرالية، طبقا للدستور، وأنه لا يحق لطرف أن يغير واقع العراق برغبة أحادية الجانب، بدون موافقة الطرف الآخر)، من جهته اكد وزير الزراعة والمياه في حكومة إقليم كردستان القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية عبد الستار مجيد ان الجماعة ليست ضد الاستفتاء .وقال مجيد عقب اجتماع عقد بين امير الجماعة علي بابير والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره بشأن تفعيل برلمان إقليم كردستان واجراء الاستفتاءان (الجماعة ليست ضد الاستفتاء، ولا ضد استقلال إقليم كردستان).

توحيد مواقف

واضاف (ننتظر ما يقرر اجتماع بين الاتحاد الوطني والمكتب السياسي للجماعة لنقرر بعدها)، من جهته قال سعدي بيره ان (المكتب السياسي للاتحاد الوطني سيعقد اجتماعا مع المكتب السياسي للحركة الإسلامية الكردستانية في السليمانية من اجل توحيد المواقف، والصف الوطني الكردستاني. وكانت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان قد انهت استعداداتها لإجراء الاستفتاء .

وقال مصدر في تصريح سابق ان (ورقة الاستفتاء تتضمن سؤالا باللغات الأربعة هي الكردية و العربية و التركية و السريانية بشأن أن يصبح إلاقليم والمناطق الكردستانية خارج الإقليم دولة مستقلة)، واضاف ان (الورقة تحوي مربعان في البطاقة الأول باللون الأخضر أوافق والثاني باللون الأحمر غير الموافق). واعلن رئيس المفوضية في إلاقليم هندرين محمد عن ان المستمسكات المطلوبة لمشاركة الجالية الكردية في الاستفتاء هي توفر البطاقة التموينية .

وقال محمد في تصريح امس إن (الاكراد المقيمين خارج الإقليم لن يتمكنوا من المشاركة في استفتاء الاستقلال بدون توفر البطاقة) .

مشيرا الى (عدم احتساب أصوات الذين لا يملكون البطاقات التموينية في حال اكتشاف ذلك بعد الإدلاء بأصواتهم).

وأضاف أن (المستمسكات المطلوبة للتصويت في الاستفتاء هي الجنسية وجواز السفر والبطاقة الوطنية ويمكن لكل مواطن يمتلك البطاقة التموينية مع أي مستمسك آخر المشاركة في الاستفتاء).مشيرا الى انه (بموجب قوانين المفوضية فإن كل مواطن لا يملك البطاقة التموينية لن يستطيع التصويت لأن تسجيل أسماء الناخبين يتم وفقاً للأرقام المدرجة في قوائم البطاقة التموينية). واكد مكتب الانتخابات والاستفتاء في محافظة كركوك ان 900 الف سيشاركون باستفتاء الاقليم.وقال مدير المكتب علي الشواني في تصريح امس إن (مفوضية الانتخابات والاستفتاء انهت التحضيرات اللوجستية لاجراء استفتاء كردستان حيث سيشارك فيه نحو 926 الف ناخب وناخبة من المحافظة)، مبيناً أن (المفوضية افتتحت 43 مركزا وفروعا في الاقضية والنواحي وبمخميات النازحين للمشاركة في الاستفتاء)، واوضح الشواني ان (جميع مكونات المحافظة سيشاركون في الاستفتاء).

شيطنة الاستفتاء

وحذر عضو كتلة التاخي والتعايش الكردستانية في مجلس محافظة ديالى هوشيار اسماعيل ما اسماها (شيطنة الاستفتاء) فيما اكد وجود اطراف متنفذة لديها اذرع مسلحة تحاول خلط الاوراق.

وقال اسماعيل في تصريح امس ان (الاستفتاء حق شرعي وقانوني لكل مكونات المناطق المتنازع عليها في المحافظة وليس حكرا على ابناء القومية الكردية واننا نؤمن بان لهم صوت مسموع واراءهم محترمة والصندوق هو من يقرر مصير الجميع)، محذرا (من محاولات بعض الاطراف المتنفذة شيطنة الاستفتاء في خمسة مدن بديالى من بينها خانقين من خلال خلط الاوراق واثارة امور غير حقيقية)حسب تعبيره ، عادا ان (هذا الامر خطير للغاية لانه يؤدي الى انعكاسات على البنية المجتمعية التي امتازت بها المناطق المتنازع عليها منذ عقود طويلة).

وتابع ان (ما تفعله الاطراف المتنفذة والتي لديها اذرع مسلحة بشأن الاساءة لمشروع الاستفتاء في بعض المناطق المتنازع عليها يحمل في طياته اهدافا سياسية يجب الانتباه اليها).

مشيرا الى ان (الاستفتاء لن يتم اقامته بالقوة بل وفق البعد الديمقراطي وامام العالم اجمع لتحديد رغبة الاهالي من كل المكونات وهذا ما يجب الايمان به).