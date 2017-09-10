لجنة الخبراء: الشروع بالتصويت على المرشحين رغم الإعتراضات

محاميان يرفعان دعوى لدى الإتحادية بشأن قيام البرلمان بإختيار مفوضية الإنتخابات

بغداد- الزمان

رفع محاميان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا على رئيس مجلس النواب تتعلق بعدم شرعية ودستورية قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة من اعضائه لاختيار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، فيما اكد رئيس لجنة الخبراء الخاصة باختيار مفوضية الانتخابات عامر الخزاعي ان البرلمان سيصوت على الأسماء الـ9 المرشحة لمجلس المفوضية رغم كل الاعتراضات والخلافات عليها.

دعوى اصولية

واوضح المحامي ضياء السعدي لـ(الزمان) انه وزميله المحامي علي كاظم الرفيعي رفعا دعوى اصولية امام المحكمة الاتحادية للطعن بـ(خطوة مجلس النواب المذكورة التي استندت الى مادة قانونية وردت في قانون مفوضية الانتخابات وبالنظر لعدم دستورية هذه المادة تم الطعن بدستوريتها). وتابع ان (مجلس الوزراء بحسب الدستورهو الذي ينبغي ان يقوم بترشيح اعضاء مجلس المفوضين فيما يتولى مجلس النواب انتخابهم. ولفت السعدي الى (تصريح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن التصويت على مجلس المفوضين سيتم في مجلس النواب بعد العيد) .

واكد ان (المتقدمين بالدعوى طالبا باشعار البرلمان بالوقف الفوري للتصويت لحين الفصل في الدعوى).وجاء في مذكرة الدعوى التي اطلعت عليها(الزمان) امس انه ورد في الفصل الثالث – المادة (3/ثانيا) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 في 26/ 2 /2007 الذي اصدره مجلس النواب ما نصه : (يتألف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من لجنة من مجلس النواب على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء) ،ولما كان نص هذه المادة المذكورة جزءأ او كلا وقد عقدت الاختصاص لمجلس النواب لإختيار اعضاء المفوضية بناء على ترشيحات تقدم من قبل لجنة من اعضاء مجلس النواب بشكلها للغرض المذكور يخالف احكام دستور 2005 ويتجاوز على الصلاحيات والوظائف الممنوحة للسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ، الامر الذي اقتضى اقامة هذه الدعوى ، طالبين الغاء المادة 3/ثانيا من الفصل الثالث من قانون مفوضية الانتخابات استنادا لاحكام المادة 4/ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية العليا التي اعطت الحق لكل مدع الطلب بالفصل بالمنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والانظمة والقرارات الصادرة من اي جهة تملك حق اصدارها ، وذلك لاجل الغائها وابطال سريان مفعول اي قانون فاقد للدستورية بسبب عدم امتثاله للقواعد والاحكام الدستورية الواجبة التقيد بها عند تشريع القوانين . وفي الاعتبارات العامة السياسية والدستورية والقانونية للدعوى، قالت المذكرة ان (دستور 2005 قد وصف نظام الحكم في المادة 1 منه ان – جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي – وقرر ايضا في المادة 47 بتكوين السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات) ، مضيفة ان (الدستور قد حدد على سبيل التحديد والحصر ، في مواده مهام ووظائف واختصاص كل سلطة مما يقتضي احترام كل سلطة لاختصاصات ووظائف السلطة الاخرى بعدم التجاوز والحفاظ على مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها، من خلال التقيد التام بممارسة الوظائف المحددة لكل سلطة دستوريا) .

مفهوم تقليدي

وتابعت ان (مبدأ الفصل بين السلطات يبقى قائما على مفهومه التقليدي والجوهري المرتبط بالغاية النهائية منه استقلال السلطات الحكومية بعد الفصل في ما بينها على اساس المهام والوظائف كضامن يحول دون استخدام سلطات الدولة ووظائفها جميعا لانها تقود بالضرورة الى الاستبداد والطغيان) .

وعزا السعدي في المذكرة المطالبة بالغاء المادة 3/ ثانيا من الفصل الثالث من قانون المفوضية لعدم دستوريتها إذ ان (هذه المادة القانونية تشكل مخالفة لقواعد واحكام دستور 2005 وبالتالي فهي مطعون بها بعدم دستوريتها ذلك ان المادة 61 من الدستور قد عددت اختصاصات مجلس النواب ولا يوجد ضمن اختصاصاته المذكورة التي جاءت على سبيل التعداد والحصر صلاحيته تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب لاختيار اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا في الوقت الذي يسترعي الانتباه اليه ، ان الفقرة خامسا / ب من المادة 61 من الدستور قد عقدت لمجلس النواب صلاحية الموافقة على تعيين السفراء واصحاب الدرجات الخاصة ، والتي يدخل في عدادها بعض اعضاء المفوضيات الخاصة المنصوص عليها في الدستور بناء على الاقتراحات المقدمة من مجلس الوزراء) ، مشدداً على القول انه ليس من حق مجلس النواب تشكيل لجنة لاختيار المرشحين لعضوية مفوضية للانتخابات وانما اختصاصه ينحصر فقط بالموافقة من عدمها على مقترحات مجلس الوزراء المتضمنة الترشيح لمناصب السفراء واصحاب الدرجات الخاصة والذي يدخل في عدادهم اعضاء بعض المفوضيات الخاصة المنصوص عليها في الدستور . وتابع (يضاف الى ذلك ان الفصل الثاني من الدستور قد بحث في الفرع الثاني منه مجلس الوزراء وفي المادة 80 منه صلاحيات مجلس الوزراء على سبيل التعداد الحصري ، حيث جاء في الفقرة خامسا من المادة المذكورة ما يأتي : (( التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة … )) وهذا ما يؤكد اصرار الدستور على ان اعضاء بعض المفوضيات الدستورية وبضمنهم اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يتم اقتراحهم والتوصية بهم من جانب مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، بالموافقة على هذا الترشيح او التوصية ، ومؤدى ذلك ان الترشيح لعضوية مجلس المفوضين يتم عن طريق مقترحات يقدمها مجلس الوزراء الى مجلس النواب للقبول والمصادقة).

آلية محددة

مضيفاً انه(بات لا يقع ضمن اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب ، تشكيل لجنة من اعضائه تنتهي ضمن آلية محددة الى عرض المرشحين امامه للمصادقة على قبولهم اعضاء في مجلس المفوضين ضمن مفوضية الانتخابات ، ذلك لان دستور 2005 لم يجوّز لمجلس النواب الجمع بين المهمتين في وقت واحد اولهما اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين من خلال لجنة يشكلها من بين اعضائه ومن ثم التصويت عليهم من قبله ).

ورأت المذكرة ان ما يعزز هذا التوجه هو ما ذهبت اليه المادة 102 من دستور 2005 ، حيث انها عدًت مفوضية الانتخابات من الهيئات المستقلة التي تخضع لرقابة مجلس النواب من دون ان (يكون له دور في تقديم المرشحين لعضوية مجلس المفوضين الى مجلس النواب من خلال لجنة يشكلها لهذا الغرض ذلك لان الوصف والتكييف القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي كونها مؤسسة حكومية تحتفظ بإستقلاليتها وبدور رقابي مباشر عليها من مجلس النواب.لاسيما وان المادة 103 من الدستور قد نصت على اعتبار كل من البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف هيئات مستقلة ماليا واداريا مرتبطة بمجلس النواب ، اما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي لم يرد ذكرها في هذه المادة الدستورية فهي تخضع لرقابة مجلس النواب وهناك فرق كبير بالدلالة والمعنى القانوني بين الرقابة والارتباط) . وطلبت المذكرة(عد الدعوى حالة مستعجلة)، و(إشعار رئاسة مجلس النواب بالتوقف الفوري عن عرض الاعضاء المرشحين من جانب لجنة مجلس النواب لعضوية مجلس المفوضين على مجلس النواب للتصويت عليهم ولحين الفصل النهائي للدعوى) و (اصدار قرار بعدم دستورية المادة 3/ثانيا في الفصل الثامن من قانون المفوضية الانتخابات استنادا للاسباب الواردة في لائحة الدعوى) . وفي شأن متصل، اكد رئيس لجنة الخبراء الخاصة باختيار مفوضية الانتخابات عامر الخزاعي ان البرلمان سيصوت على الأسماء الـ9 المرشحة للمفوضية برغم كل الاعتراضات والخلافات عليها. وقال الخزاعي في تصريح امس ان( الأسماء المرشحة ستجلب اصواتا رغم الاعتراضات والاختلافات مابين الكتل السياسية عليها، وسيحسم الامر في الجلسات المقبلة لمجلس النواب)، وأضاف انه( ضمن إطار القانون كل المرشحين مستقلون في مد ة عملهم في المفوضية من العمل او أي حزب ينتمي له المرشح وفيه تعهد وقسم)، مشيرا الى ان( البرلمان لم يرفض أسماء المرشحين وانما رفض عملية عرض تقرير المفوضية في جدول اعماله، وكذلك لم يسحب أي عضو من لجنة الخبراء سوى واحد) ، واوضح ان( انسحابه كان قبل أيام من صدور التقرير النهائي على الأسماء المرشحة).

وتابع ان ( جميع أعضاء اللجنة هم من رشح الأسماء وفق الية التصويت، وتم تسليم الاستمارات لنا والهيئة الرئاسية للجنة وقامت بفرزهم وتم كتابة التقرير).

مبينا ان(الاصوات والاسماء والاستمارات أيضا موجودة ويمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة الاطلاع عليها ). مؤكدا ان (رفض مقترح لجنة الخبراء زيادة اعداد المفوضين الى11 عضوا ليس مقترحا وانما تعديلاً للقانون بعدما اتخذت الأقليات امرا بذلك من المحكمة الاتحادية.

وقد تم القراءة الأولى والثانية وننتظر التصويت عليه)، واضاف انه (في حال فشل التصويت على التعديل فإن الامر سيعود الى البرلمان باتخاذ قرارا يتضمن تمديد عمل المفوضية او التوجه الى القضاء).