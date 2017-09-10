فقر الدم مرض يلاحق الجميع .. كيف يحدث؟

الطائي: نحتاج كمية من الحديد لإنتاج اليحمور الجديد

لندن – الزمان

يعاني الكثيرون فقر الدم ،الذي يتسبب لهم بالعديد من المشاكل الصحية منها الدوار واصفرار الجلد وغير ذلك ، وللتعرف على اسباب فقر الدم واعراضه وعلاجه كان هذا الحوار مع الطبيب مناف الطائي :

{ في البدء نود التعرف على اسباب حدوث فقر الدم؟

يحدث فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لان الحديد عنصر مكّون اساسي لليحمور اي للخضاب الاحمر في كريات الدم الحمر يسبب النقص في هذه المادة في الجسم انتاج كمية غير كافية من اليحمور مما يؤدي بالتالي الى حدوث فقر الدم فيحتاج الجسم في كل يوم الى كمية صغيرة من الحديد لانتاج اليحمور الجديد ولاستبدال اليحمور المفقود في العملية المتواصلة لتحلل كريات الدم الحمراء .ويعد اليحمور اهم عنصر مكوّن لكريات الدم الحمراء التي تندمج مع الاوكسجين في الرئتين ثم تنقله عبر الدورة الدموية الى الانسجة كافة.

ويحصل معظم الاشخاص على الحديد من الاحتياطي الموجود من هذه المادة في مخ العظام والكبد والطحال ولكن بعض الاشخاص لاسباب مختلفة لاتختزن اجسامهم كمية كافية من الحديد او اية كمية منه على الاطلاق ولكنهم مع ذلك يظلون اصحاء اذا تمكنوا من موازنة كمية الحديد التي يفقدونها مع كمية الحديد التي تمتصها اجسامهم من الغذاء الذي يتناولونه اما اذا كان ذلك متعذرا فانهم يصابون بفقر الدم ويعتبر اللحم افضل مصدر للحديد نظرا لان الجسم يمتص الحديد الموجود في اللحوم بسهولة اكبر من الحديد الموجود في الخضر والحبوب.

{ مااسباب نقص احتياط الحديد في الجسم؟

– يعود نقص احتياط الحديد في الجسم لاحد ثلاثة اسباب الرئيسية ، اولها هي : قد لاتكفي كمية الحديد الموجوده في الغذاء للتعويض عن الكمية التي يفقدها الجسم عادة او قد يكون الجسم بحاجة اكبر من الحديد خلال فترة نموه.وثانيها يكون عندما تكفي كمية الحديد الموجودة في الغذاء ولكن الجهاز الهضمي لا يتمكن من امتصاصها والسبب يعود هنا لهذا التقصير هو خسارة قسم من المعدة نتيجة عملية جراحية.وثالث الاسباب هو: قد يستنزف احياط الجسم من مادة الحديد من خلال الحاجة الى التعويض عن فقد كمية كبيرة من الدم نتيجة الاصابة بجرح وهذه الحالة يعود احتياط الحديد الى التكون من جديد بعد ان يتم التعويض عن الدم المفقود.

{ كيف يمكن لاي منا معرفة انه يعاني من فقر الدم؟

– اهم الاعاض هي :تعب بشكل مفرط- ضعف ودوار- الانفعال بين الحين والاخر-الاظافر هشه -عدم القدرة على التركيز – عدم الرغبة الجنسية- اصفرار بالجلد- نزف الامعاء .

{ومايجب عمله في حالة ظهور هذه الاعراض؟

-اذا ظهرت اعراض فقر الدم يجب مراجعة الطبيب دون ابطاء وتجنب محاولة معالجة المشكلة بالاعتماد على النفس بتناول اقراص او حبوب او شراب الحديد اذ من المحتمل ان نعرقل بذلك تشخيص مرض خطير قابل للعلاج سبب حدوث فقر الدم.

{ هناك علاجات بديلة يمكن اتباعها مع فقر الدم ، حدثنا عنها؟

– العلاجات البديلة تتم بعد تشخيص الحالة المرضية من قبل الطبيب المختص ومنها شراب الكرفس المخلوط مع شراب الموز فعال جدا جدا في معالجة فقر الدم الناتج عن الحديد ، شراب الجزر مع شراب البنجر لمدة ثلاثة اشهر تناوله صباحا ومساءً.