مطالبات موصلية بإعادة إفتتاح المصارف الرسمية الأهلية

إنتعاش الحياة الإقتصادية للمدينة مرهون بالتداول اليومي للأوراق المالية

الموصل – سامر الياس سعيد

مرت اشهر على تحرير الجانب الايسر من مدينة الموصل فضلا عن تحرير جانبها الايمن قبل قرابة شهرين بينما الحياة الاقتصادية باتت مرهونة بمعوقات عديدة نظرا لعدم افتتاح المصارف الرسمية الاهلية مما ينذر بتخوف الموصليين من بطء اعادة العمل بتلك المؤسسات المالية لغرض تنشيط الواقع التجاري وانعاش الحياة في المدينة بعد انتعاش اسواقها ومتاجرها وحذر خبراء اقتصاديون من التاثيرات السلبية نتيجة هذا الامر مناشدين الحكومة لغرض الاسراع بافتتاح تلك المنافذ من اجل الاسراع باستئناف التداول الرسمي للاوراق المالية حيث قال الخبير المالي انمار سعد الله نامل ان تلبي الحكومة مناشداتنا المســــــــــتمرة بضرورة افتتاح المصارف الرسمية كمصرفي الرشيد والرافدين لما لهم من انعكاس ايجابي على الواقع الحياتي للموصليين الذين مازالوا متخوفين من الخوض في غمار التعاملات التجارية وانعاش الاسواق التي باتت تعمل بنصف طاقتها.

وتابع سعد الله انه (بالنظر لتدمير مدينة الموصل القديمة بشكل شبه تام وما انعكس على هذا التدمير من تخريب بؤرة الاسواق التجارية التي كان مركز ثقلها في هذا الجانب بالتحديد فلذلك لابد من نقل تلك التاثيرات التجارية على الساحل الايسر وفتح المصارف لانعاش الواقع التجاري للمدينة).

بينما قال التاجر ذنون يونس ان (كل تعاملات اهالي المدينة باتت مرتبطة بمنافذها المتصلة باقليم كردستان فاغلب الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والسلع التجارية باتت تردنا من هذا المنفذ المطل على تركيا مثلما كان الامر في السابق لكن يبقى واقع انعاش الاعمال مرهونا بعودة التداول بالنسبة للدينار العراقي والدولار الامريكي متصل بما تتيحه المصارف الحكومية لمنع استغلال النفوس الضعيفة من مكاتب التحويل المالي والصيارفة .

في هذا الجانب (وتابع يونس نامل ان (تسمع الحكومة لمطالبات اهل الموصــــــــــل بالنظر لاستتباب الامن وعودة الحياة الطبيعية بضرورة فتح المصارف واستئناف الحياة التجارية المرتكزة على هذا الواقع).

وقال فاضل حمدون ان الكثير من الامور مرهونة بافتتاح المصارف فالموظفين من اهالي المدينة لم يستلموا رواتبهم الخاصة بشهر حزيران من عام 2014 .

وحينما نستفسر حول هذا الامر يقال لنا ان راتبنا متاح حالما تفتتح المصارف في المدينة فالراتب الخاص بالشهر المذكور مجمد بالنظر لان الحكومة العراقية اوقفت تعاملات المصارف في المدينة بعد سيطرة تنظيم داعش للحد من قيام عناصر هذا التنظيم بالتلاعب واختلاس الاموال المودعة بتلك المصارف.. فيما طالب قرياقوس حنا الحكومة باعادة العمل بمصارف المدينة لاسيما الاهلية منها لان حال استئناف عمل المصارف الاهلية ستقوم الاخيرة بشكل مباشر بانعاش الاسواق فضلا عن رفع الحظر على الاموال المودعة لاسيما للمسيحيين منهم بتلك المصارف لغرض تشغيل تلك المبالغ في الاسواق واعادة الحياة لطبيعتها وبالخصوص في مناطق سهل نينوى كالحمدانية التي مازالت الاعمال التجارية تسير بوتيرة بطيئة فيها).