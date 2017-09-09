زيارة مليونية في النجف لإحياء ذكرى الغدير

ذي قار – باسم الركابي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

تشهد مدينة النجف اليوم الاحد زيارة مليونية لمناسبة عيد الغدير الذي يصادف في 18 من ذي الحجة وتقام احتفاء بالمناسبة احتفالات كبيرة وزيارات الى المراقد المقدسة ومن بينها مرقد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام .فقد أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل في محافظة ذي قار تسيير قطار من مدينة الناصرية مركز المحافظة باتجاه محافظة بابل لنقل الزوار لمناسبة عيد الغدير .وقال مدير فرع الشركة في ذي قار عبد الله ساجت في تصريح امس ان (القطار سُير من مساء الخميس الماضي من محافظة البصرة باتجاه الناصرية ومنها الى محطة قطارات بابل والتي لا تبعد سوى 56 كيلو مترا عن محافظة النجف)، واضاف ان (القطار سيستمر بنقل الركاب طوال المدة المقبلة وحتى عيد الغدير، وبعدها سيوضع في الاحتياط لتلبية اي طلب اضافي على الخطين الاصليين اللذين يربطان حاليا مدن البصرة بالناصرية ببغداد). واعلن محافظ الديوانية، سامي الحسناوي عن ارسال قوات من شرطة المحافظة الى مدينة النجف، للمساهمة بخطة عيد الغدير .وقال الحسناوي في تصريح امس إن (محافظة الديوانية قامت ايضاً بوضع خطة خدمية بالتنسيق مع محافظة النجف بشأن تلك المناسبة من خلال ارسال اليات وحوضيات خدمية)، واشار الى أنه (تم ايضا ارسال فرق صحية من اجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للزائرين والمحتفلين بعيد الغدير). ووضعت عمليات الفرات الاوسط خطة امنية بالمناسبة لحماية الأماكن المقدسة والزائرين لمحافظة النجف. وقال بيان لدائرة اعلام مديرية شرطة المحافظة ان (المديرية شرعت بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير والتي وضعت باشراف مباشر وميداني من قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن قيس المحمداوي وقائد شرطة المحافظة والمنشآت العميد الحقوقي ماجد حاكم كاظم وتنفذها الآلاف من الأجهزة الأمنية المنتشرة في عموم المحافظة)، واضاف إن (قيادة عمليات الفرات الأوسط وشرطة المحافظة والاجهزة الامنية كجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات ومرور المحافظة والدفاع المدني وضعت خطة خاصة بزيارة الإمام علي عليه السلام في عيد الغدير لحماية الزائرين وتأمين الطرق ونشر مفارز ودوريات متحركة وثابتة).وتابع (كما تضمنت الخطة توفير الحماية لمطار النجف الدولي لتوافد الالاف من الزائرين عبره ، فضلا عن تشديد الاجراءات الامنية وانتشار الدوريات الثابتة والراجلة ودوريات النجدة وقوات سوات وافواج الطوارئ ، وتم تامين الطرق بين النجف والمحافظات المجاورة ، واتخاذ اجراءات احترازية واستباقية)، مشيرا الى (وجود تعاون وتنسيق مع العتبة العلوية والمزارات الشريفة لتقديم فضلى الخدمات الأمنية للزائرين) .