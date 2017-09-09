النقل يشرع بإعادة الحجاج العراقيين جواً إلى الوطن

ضيوف الرحمن يغادرون السعودية عبر منفذ عرعر

بغداد – شيماء عادل

تمكنت وزارة النقل من اقناع الجانب السعودي، بفسح المجال أمام العراق لاستخدام مطاري جدة والمدينة ومنح الخطوط الجوية رحلات اضافية لتمكينها من الاسراع بإعادة الأعداد الغفيرة من الحجاج. وقال بيان امس انه (في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى إعادة الحجاج العراقيين بأسرع وقت ممكن عبر استنفارها اسطول الخطوط الجوية العراقية، وفي إطار الحرص على راحة الحجاج أجرى الوزير كاظم فنجان الحمامي اتصالات عدة مع سلطة الطيران المدني السعودية من أجل منح العراق حصصا إضافية من غير المقررة ليتسنى للخطوط الجوية إرسال أكبر عدد من الطائرات وعلى مدى 24 ساعة وبالفعل فقد افسحت السلطات السعودية المجال لطيراننا)، واضاف ان (الوزارة تأمل من الجميع عدم الانجرار وراء الإشاعات الفارغة التي تهدف إلى زعزعة الطمأنينة في النفوس فنحن نسعى إلى إعادة الحجاج بأسرع وقت ممكن فهم امانة في أعناقنا، ولكن لا يمكننا اعادة اكثر من 40 الف حاج جوا وبرا في يوم واحد فهنالك جداول زمنية وتوقيتات رسمية، ومن يراقب المشهد عن كثب سيرى مدى الحرص الذي بذلته الوزارة من أجل ذلك)، واوضح البيان ان (فيز المجاملة التي منحت بهذا العدد الضخم وهي خارج جداول هيئة الحج والعمرة المتفق عليها مسبقاً قد اربكت العمل ونحن ايضاً ملتزمون باعادتهم الى العراق على الرغم من الأعداد المحدودة لطائرات الخطوط الجوية فإننا لم ولن نتمكن من إعادة الحجاج بأريحية تامة بسبب عدة عوامل منها: أحجام هذه الطائرات التي لا تسع لهذه الأعداد الكبيرة بل إن إرسالها مضيعة للوقت، كذلك فإن الطائرات الكبيرة الحجم لا تتمكن من تحمل الحمولات الضخمة لحقائب الحجاج)، مؤكداً ان (الوزارة تعمل مع هيئة الحج والعمرة بانسجام تام لتلبية متطلبات الاسراع في العمل وإعادة الحجاج إلى ذويهم). فيما بدأ الحجاج العراقيون بمغادرة السعودية برا عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد أن أدوا مناسك الحج حيث غادرت الجمعة أول دفعة من الحجاج الى ديارهم، وما زالت الدفعات مستمرة في المغادرة. وقامت وزارة الحج والعمرة السعودية بتوزيع الدفعات الغذائية بين الحجاج، فيما قام مكتب التوعية الإسلامية بمدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر بإهداء الحجاج المصاحف. وقال مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف العميد الأحمد في تصريح امس أن (متابعة عملية المغادرة في المنفذ جاءت تنفيذ لتوجيهات الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى)، مؤكدا أن (حركة الخروج تمت بكل سلاسة وانسيابية)، مشيرا إلى (تعزيز جوازات المنفذ بالملاكات البشرية والأجهزة الفنية، وأن هناك دفعات من الحجاج العراقيين تستعد للمغادرة بعد أداء فريضة الحج، عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأيام المقبلة).

وثمن الحجاج العراقيون الخدمات المقدمة لهم من الجهات السعودية ، مشيرين إلى أنهم أدوا فريضة الحج بكل سهولة ويسر في ظل توفير جميع الخدمات، مؤكدين أن السعودية دولة شقيقة ومواقفها نبيلة في جميع المجالات على الصعيدين العربي والإسلامي. ويذكر أن منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية استقبل 13699 حاجا وحاجة من العراقيين تقلهم 598 حافلة.

وان المنفذ قدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي تحتوي على جميع الخدمات والتسهيلات من الجوازات والخدمات الكمركية، إضافة إلى الخدمات الصحية المتمثلة في المستشفى الموسمي. وعلى الصعيد نفسه ولدت حاجة عراقية، امس السبت طفلة في مكة المكرمة، فيما سمتها (مروة) تيمناً بالجبلين المقدسين الصفا والمروة. وقال بيان امس ان (حاجة عراقية ولدت، طفلة في مكة المكرمة واسمتها مروة تيمناً بالجبلين المقدسين الصفا والمروة).