أبو الغيط في بغداد وأربيل من أجل إقناع كردستان بتأجيل الإستفتاء

الجامعة العربية تبدي الإستعداد لرعاية حوار ناضج بين حكومتي المركز والإقليم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط امس سلسلة مباحثات في بغداد واربيل بهدف تقريب وجهات النظر بين حكومتي المركز واقليم كردستان بشأن الخلاف المتعلق باستفتاء الاستقلال الذي يعتزم الإقليم اجراءه في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، محاولاً اقناع الإقليم بتأجيل الاستفتاء أو الغائه. ووصل أبو الغيط الى بغداد صباح امس ليلتقي على الفور رئيس الوزراء حيدر العبادي ويؤكد له حرص الجامعة على وحدة العراق قبل ان يغادر الى اربيل عصراً لمقابلة رئيس الاقليم مسعود البارزاني لمناقشة الامر معه. وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء إن العبادي استقبل ابو الغيط والوفد المرافق له وبحثا (تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة، ومحاربة الارهاب، والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية). وبحسب البيان ، فقد بارك ابو الغيط (الانتصارات التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الارهابية)، مؤكدا (حرص الجامعة العربية على وحدة العراق وعدم إثارة اية اشكالات تزعزع أمنه واستقراره ووحدته، والتركيز على استكمال تحرير اراضيه واعتماد مبدأ الحوار والالتزام بالدستور العراقي لحل اية اشكالات).وكان سفير العراق لدى العراق ومندوبه في الجامعة العربية، حبيب الصدر قد اكد ان (الهدف الاساس من الزيارة، التي تستغرق يوماً واحداً، هو اقناع حكومة اربيل بتأجيل الاستفتاء او الغائه نهائيا واللجوء إلى الدستور العراقي في حل المشكلات). من جهته، اكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية الوزير مفوض محمود عفيفي ان الزيارة (تأتي ضمن الجهد الدبلوماسي الذي يضطلع به الأمين العام في إطار قيامه بمسؤولياته من أجل الحفاظ على وحدة أراضي دولة عضو بالجامعة مما يتهددها من أخطار)، موضحاً أن (أبو الغيط يهدف إلى دعم فرص استئناف الحوار المفقود بين بغداد وأربيل لتجاوز عقبة الاستفتاء ). وأشار إلى أن (أبو الغيط يعد الاصطفاف الوطني أمرا ذا أهمية كبيرة خصوصا في مرحلة ما بعد القضاء على داعش وما تفرضه من تحديات سياسية وتنموية ضخمة، وأن تعزيز وتكريس مفهوم المواطنة ينبغي أن يكون جامعا لكل العراقيين، باختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية والدينية والعرقية في ظل عراق فيدرالي تعددي ديمقراطي واحد).وعن سبب توجه أبو الغيط الى اربيل، قال ان (الامين العام للجامعة يريد طرح رؤيته التي ترتكز على أهمية استئناف حوار سياسي ناضج وبناء بين بغداد وأربيل في الأمور كافة مع استعداد الجامعة لأداء دور في هذا الشأن، مع ضرورة التحلي بذهنية الحلول الوسط والمقاربة الهادئة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يحتاج فيها الوطن العراقي إلى جميع مكوناته)، مشيراً الى انه (يرى ان اجراء الاستفتاء المزمع لن يزيد الوضع إلا تعقيدا).وأبدى البارزاني استعداده للتضحية بنفسه من أجل إقامة (دولة كردستان المستقلة). ونقلت وكالة سبويتنك الروسية عنه قوله (أجد من الغريب جداً أن البعض يأتي من الخارج ويقول لنا ما هو جيد وما هو سيء، نحن نعرف ما هو جيد وما هو سيء بالنسبة لنا)، مؤكداً أن (الاستفتاء لن يؤثر في الحرب ضد داعش بأي شكل من الاشكال).ورأى أن المطالبات بتأجيل الاستفتاء(ليست منطقية)، وتساءل(لماذا أؤجل هذا الاستفتاء؟ فنحن لا نخرق مواثيق الأمم المتحدة أو القانون الدولي، وتقرير المصير حق دولي).وتابع (أردنا منهم أن يقدموا لنا بديلا عن الاستفتاء، ولكن لم يقترح أحد بديلا، لهذا السبب سنجري الاستفتاء)، مضيفاً( كنت في السادسة عشرة من العمر عندما اشتريت أول بندقية، وكان هدفي من ذلك هو إقامة دولة كردستان المستقلة، لقد قاتلت دائما من أجل ذلك وانا مستعد للتضحية بنفسي لتحقيق هذا الهدف).وعن احتمال إغلاق تركيا وإيران الحدود مع كردستان بعد الاستفتاء، قال (أود أن أقول لمن يهددون بإغلاق الحدود بأننا لن نتضور جوعا )، مضيفاً ان(إغلاق الحدود لن يكون في مصلحتهم الخاصة). في هذه الاثناء، قالت الجبهة التركمانية امس انها لن تعترف بنتائج الاستفتاء .وقال القيادي في الجبهة سامي عبد العزيز البياتي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر التركمان بكركوك إن (الأحزاب التركمانية تعلن رفضها لإجراء الاستفتاء كونه يخالف الدستور، كما انها تعد قرار مجلس كركوك المتخذ بغياب الأعضاء التركمان والعرب، والمتضمن إشراك كركوك في الاستفتاء، خطوة أحادية تفتقد الغطاء الشرعي والقانوني وترسخ التفرد بإدارة المحافظة وتنسف الشراكة والتوافق في كركوك وهي محاولة لفرض أمر واقع لا تقبل به الاحزاب التركمانية).وأضاف أن (الأحزاب التركمانية تدعو الرئاسات الثلاث للإضطلاع بواجباتها الدستورية المتمثلة بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته)، داعياً (كل أبناء الشعب التركماني لمقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة به).وفي اطار التداعيات، افاد النائب عن محافظة ديالى رعد الماس بتلقي معلومات مؤكدة تشير الى تعرض عضو مجلس بلدي في ناحية قرة تبة بالمحافظة إلى تهديدات بالتصفية الجسدية بسبب رفضه إجراء الاستفتاء داخل الناحية. واضاف في تصريح أن (أعضاء آخرين في مجلس الناحية ممن أيدوا الاستفتاء تعرضوا أيضاً إلى تهديدات)، داعياً الجهات الأمنية إلى (إجراء تحقيقات مكثفة لكشف الجهة التي تقف وراء التهديدات التي تطال الرافضين والمؤيدين للاستفتاء في مجلس قرة تبة). في غضون ذلك، نفى رئيس المجلس البلدي في ناحية مندلي بمحافظة ديالى ازاد المندلاوي صحة ما تردد عن إغلاق مقار الأحزاب الكردية في الناحية.وقال في تصريح (ننفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق مقرات الأحزاب الكردية في ناحية مندلي)، مؤكداً أن (الأوضاع في مندلي مستقرة والعلاقة بين مكوناتها مميزة).وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات افادت باغلاق مقار الأحزاب الكردية في مندلي جراء ضغوط شعبية بسبب رفضها المشاركة باستفتاء الإقليم .وفي تطور لافت ، انطلقت مساء امس في السليمانية فعاليات لرفض اجراء الاستفتاء.