عبطان يحث الأندية البصرية على توظيف النجاحات بصورة إيجابية

نجوم العراق يبعثون برسائل محبة ومباراة الأساطير محطّة ترويجية

البصرة – الزمان

اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ان الاندية البصرية امام فرصة تأريخية من خلال ماحققته من نجاحات واسعة في ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية فضلاً عن وجود منشآت رياضية في محافظة البصرة

وقال عبطان خلال لقائه اندية البصرة، ان الاندية هي اساس نجاح الرياضة على المستوى الفني والاداري، اذا خضعت لمعايير النزاهة والكفاءة والتخطيط، مبينا ان الوزارة مستمرة بدعم الاندية من اجل الوصول الى الشريحة الشبابية بشكل اوسع والنهوض بالواقع الرياضي .

وشدد عبطان على الاندية كافة بأجراء الانتخابات وفق القانون 18 للحصول على الشرعية التامة ليتسنى للوزارة دعمها وفق الاطر القانونية .

على صعيد متصل بعد ان اشتاق المستطيل الأخضر الى خطواتهم، ولمساتهم للساحرة المستديرة، وبعد غياب طويل طلوا من جديد بثياب النجوم السابقين ليلاعبوا النجوم العالميين في كرنفال كبير، من اجل الإسهام في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، عاد اللاعبون العراقيون المعتزلين عبر أكثر من جيل لعكس صورة العراق المحب للحياة في مدينة الثقافة والرياضة، البصرة الفيحاء وعلى أديم ملعبها الدولي في مباراة كبيرة سعت الى رسم الفرح وبعث رسائل الجمال الى العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، ان العراق يستحق تقديم الكثير من الجهد والعمل الإيجابيين من اجل اخذ مكانته الطبيعية، مضيفا ان الطموح لا يقتصر على رفع الحظر، بل يتجاوزه الى ما يليق بالعراق اسما وحضارة وقيمة جمالية.

واوضح عبطان ان تجربة الأساطير جيدة، لانها تتيح لنا الترويج للعراق بكل تفاصيله من ملاعب الى أمن واستقرار، وقد يصل الى أوروبا والبرازيل وأمريكا، ويشكل رأيا عاما جيدا عن إمكانيات العراق امام الاتحاد الدولي.

واضاف عبطان ان المباراة يعول عليها الكثير وقد وصلتني رسائل من اتحادات رياضية ووزارات شباب عربية تفيد ان الجميع يترقبون النجاح العراقي، مضيفا ان هناك مباراتين وديتين على الارض العراقية مع ايران وليبيا بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، كما نسعى لإقامة بطولة كروية لعكس صورة طيبة عن الإمكانيات العراقية.

كرنفال كروي

وبين مدرب منتخب العراق 2007 الحائز على كاس اسيا البرازيلي فييرا، ان مباراة الاساطير كرنفال للجمهور ومنتخبنا والمنتخب العالمي الذي ضم لاعبين تاريخيين قدموا من مختلف البلاد، مضيفا انه مهرجان مهم جدا هدفه بعث رسائل حب للعالم من اجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية، مشدداً على ان نتيجة المباراة ليست مهمة بقدر أهمية أن يكون الجماهير مبتهجين وسعداء.وقال مساعد مدرب منتخب العراق 2007 رحيم حميد ان من المفرح رؤية ملاعب عراقية بهذه الجودة، خاصة ان البصرة تضم الكثير من النخب الثقافية والرياضــــــــية وهي الان تحتضن في هذا المهرجان عدداً كبير اًمن الرياضــــــــيين الذين مروا على الكرة العراقية من هادي احمد مرورا الى احمد راضي وصولا الى جيل 2007، مضيفا انها فرصة طيبة للجميع للإسهام في رفع الحظر الكروي عن ملاعبنا الرياضية.اوضح مدير فريق العراق 2007 كريم صدام ان المهرجان كان فرصة طيبة تجمع نجوم العالم مع لاعبي المنتخب الوطني السابقين لارسال رسالة تلخص قدرة العراق على تنظيم مباريات كبيرة، كهذا انني سعيد بالحضور في البصرة،

كما قال اللاعب الدولي السابق سعد قيس ان مهرجــــان الاساطير سجل بأحرف من ذهب وهو إنجاز برعاية وزارة الشباب والرياضة التي وفرت من خلال ملاكاتها الفنية والادارية كل أسباب الراحة، موضحا ان المباراة تعد بوابة لرفع الحظر وقد تواجدنا للإسهام في ذلك.