الأمطار ترجئ مباراة سامبدوريا وروما بالدوري الإيطالي

الإنكليز يسجلون أعلى حضور جماهيري والفرنسيون يسخرون من الديوك

{ مدن – وكالات: قرَّر مجلس بلدية جنوى، تأجيل مباراة سامبدوريا وروما، التي كانت مقررة امس السبت، بالجولة الثالثة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعب لويجي فيراريس. جاء قرار التأجيل بسبب الأمطار الغزيرة المتوقَّع أن تهطل خلال الساعات القليلة المقبلة. وأكَّدت الحماية المدنية، الجهاز الذي يتبع لمجلس بلدية المدينة، تأجيل المباراة عبر حسابها الرسمي على تويتر، وأكَّدت أنَّ التحذير من اللون البرتقالي، المستوى الأقل خطورة مباشرة من الأحمر. وسيتم تأجيل اللقاء لموعد لاحق، لم يتم تحديده بعد، بسبب الارتباطات المزدحمة للفريق العاصمي، خلال سبتمبر/أيلول الجاري. وسيخوض الجيالوروسي، منافس أتلتيكو مدريد بدور المجموعات بدوري الأبطال، 7 مباريات خلال الـ23 يومًا القادمة، ولهذا فإن خوض مباراة سامبدوريا لن يكون قبل أكتوبر/تشرين أول المقبل.

حضور جماهيري

على صعيد اخر سجلت مباريات المنتخب الإنكليزي التي خاضها على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن أعلى نسبة حضور جماهيري في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، وفقاً لأرقام نشرتها صحيفة الدايلي ميل البريطانية. وبحسب تلك الأرقام، فإن الحضور الإنكليزي لدعم الأسود الثلاثة على مدرجات ويمبلي بلغ متوسطًا تجاوز 82 ألف مشجع، وهو رقم يعكس تعلق الإنكليز بمنتخب بلادهم على الرغم من الانتكاسات المتكررة التي تعرض لها في كافة النهائيات السابقة في بطولتي كأس أمم أوربا وكأس العالم، حيث حقق المنتخب الإنكليزي نتائج إيجابية بعدما حقق سجلاً بخمسة انتصارات وتعادلين وخالياً من الخسارة ليتصدر مجموعته و يقترب من بلوغ النهائيات. وسجل ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا ثاني أعلى حضور جماهيري في مباريات منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يخوض التصفيات في المجموعة الأفريقية الأولى، ويحتل وصافة الترتيب خلف تونس بفارق ثلاث نقاط. وعرفت المباريات التي اقيمت على ملعب الشهداء معدلاً جماهيرياً في الحضور تجاوز الـ 75 ألف مشجع آزروه لرؤيته يتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد نهائيات 1974 . وحل ثالثاً ملعب أزادي بالعاصمة الإيرانية طهران بحضور جماهيري بلغ نحو 73 ألف مشجع لدعم المنتخب الإيراني في مباريات بالمجموعة الآسيوية الأولى التي سيطر عليها و تصدر ترتيبها وحجز لنفسه ورقة الترشح للنهائيات مبكراً. وفي المركز الرابع جاءت ملاعب فرنسا التي استضافت مباريات منتخبها ضمن المجموعة الأوربية الأولى بمعدل جماهيري بلغ 63 ألف مشجع، حضروا مباريات الزرق في ملاعب فرنسية مختلفة آخرها في ملعب تولوز وقبله ملعب فرنسا بالعاصمة باريس. وحل خامساً ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو الذي عرف مباريات المنتخب الياباني في المجموعة الآسيوية الثانية التي نجح في الظفر بتأشيرة مباشرة للنهائيات بدعم من 58 ألف مشجع اعتادوا حضور مبارياته على هذا الملعب. ويأتي سادساً ملعب ازتيكا الشهير والعريق في العاصمة مكسيكو بمتوسط حضور جماهيري تجاوز الـ 57 ألف مشجع، كان لهم دور في التأهل المبكر للمنتخب المكسيكي للنهائيات عن منطقة الكونكاكاف التي تضم دولاً من أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي و3 دول من أمريكا الجنوبية. و في المركز السابع حلت الملاعب السعودية التي احتضنت مباريات منتخب الأخضر السعودي في المجموعة الآسيوية الثانية بمعدل حضور جماهيري تجاوز الـ 53 ألفاً، دعموا الصقور الخضر ليعود إلى النهائيات، بعدما خطف المركز الثاني المؤهل لنهائيات مونديال روسيا رفقة المنتخب الياباني. وحل ثامناً ملعب نارودوفي الذي احتضن مباريات المنتخب البولندي الذي ينافس ضمن المجموعة الأوربية الخامسة، والذي يتصدر ترتيبه، حيث عرفت مباريات أمام ضيوفه حضورًا بلغ 52900 مشجع. و في المركز التاسع جاء ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية الذي احتضن مباريات المنتخب المصري في مجموعته الأفريقية الخامسة بعدما بلغ معدلاً بـ 52500 مشجع. ورغم الظروف الأمنية التي تعرفها مصر وجعلت مباريات الدوري المحلي تلعب بلا جماهير إلا أن مباريات المنتخب تسمح بدخول الجمهور لدعم المنتخب لفك عقدة الفشل التي تلاحقه في المونديال منذ دورة 1990 . وحل عاشراً ملعب المئوية في العاصمة الأوروغوانية مونتفيديو التي تحتضن مباريات منتخب الأوروغواي عن منطقة أمريكا الجنوبية، حيث بلغ الحضور الجماهيري في مبارياته ما يقارب من 49 ألف مشجع، كان لهم تأثير إيجابي في تواجده بالمركز الثالث الذي يضمن له التأهل المباشر للنهائيات قبل ثلاث جولات عن نهاية التصفيات.

مادة للسخرية

من جهة اخرى تحول المنتخب الفرنسي إلى مادة للسخرية من وسائل الإعلام المحلية والعالمية وجماهير كرة القدم ومواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب التعادل المخيب الذي فُرض عليه من قبل منتخب لوكسمبورغ المتواضع في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوربية لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. وكان المنتخب الفرنسي قد سقط في فخ التعادل رغم أن المواجهة لعبت على ملعب تولوز و أمام الجماهير الفرنسية، وضد منافس متواضع يحتل المركز الـ 136 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، في وقت أن الديوك يحتلون مركزاً متقدماً في ذات التصنيف. وأكثر ما أثار سخرية الرياضيين، هو الفارق الشاسع بين القيمة المالية للاعبي المنتخبين، حيث جمعت المواجهة منتخبًا يضم في صفوفه لاعبين بأسعار فلكية بمنتخب قيمة لاعبيه زهيدة جداً. فالمنتخب الفرنسي خاض المباراة بتشكيلة بلغت قيمتها المالية الإجمالية ما يقارب من 406 ملايين جنيه إسترليني باحتساب قيمة الانتقال اللاعب لناديه الحالي، وليس قيمته الحالية التي من شأنها ان تكون مضاعفة الأرقام لعقد اللاعب، بينما لم تتجاوز القيمة المالية الإجمالية للاعبي منتخب لوكسمبورغ 27 ألف باوند إسترليني كونه يضم في صفوفه لاعبين مغمورين ينشطون في الدوري المحلي المتواضع. في المقابل، يضم المنتخب الفرنسي كوكبة من النجوم تلهث خلفهم كبار الأندية الأوربية، وكانوا نجومًا في سوق الانتقالات خلال المريكاتو الصيفي المنصرم، مما رفع من قيمتهم إلى مستويات قياسية. فالحارس الفرنسي هوغو لوريس تبلغ قيمته 11 مليون جنيه إسترليني، وأمامه خط دفاعي تبلغ قيمته 69 مليون باوند تتوزع على قلبي الدفاع لوران كوسيلني الذي تصل قيمته إلى 11 مليون باوند وصامويل أومتيتي الذي تبلغ قيمته 25.5 مليون جنيه إسترليني، أما في خطي الظهر فيتواجد فيه جبريل سيديبي بـ 13.5 مليون جنيه إسترليني ثم لايفن كورزاوا الذي تبلغ قيمته 22،5 مليون جنيه إسترليني. وتبلغ قيمة خط الوسط الفرنسي الذي أشركه المدرب ديديي ديشان ما يقارب من 124.5 مليون جنيه إسترليني، حيث ضم بول بوغبا الذي تبلغ قيمته 89 مليون باوند في بورصة اللاعبين، إلى جانبه نغولو كانتي الذي يساوي 32 مليون جنيه إسترليني، ثم توماس ليمار نجم نادي موناكو الذي استقطبه مقابل 3.5 ملايين جنيه إسترليني فقط، فيما يتجاوز سعره الآن حاجز الـ 50 مليون جنيه إسترليني. أما خط المقدمة فبلغت قيمته المالية 201 مليون جنيه إسترليني، حيث ضم في صفوفه كلاً من أوليفيه جيرو الذي انتقل إلى نادي أرسنال الإنكليزي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، و أنطوان غريزمان الذي تعاقد معه أتلتيكو مدريد الإسباني لقاء 24 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى كيليان مبابي الذي يعتبر أغلى اللاعبين بعدما بلغت إعارته من نادي موناكو إلى نادي باريس سان جيرمان ما يصل إلى 166 مليون جنيه إسترليني. وباحتساب قيمة لاعبي دكة الاحتياط، فإن قيمة نجوم منتخب فرنسا تصل أو تقترب من النصف مليار باوند إسترليني في ظل تواجد المهاجم ألكسندر لاكازيتي الذي انتقل من نادي أولمبيك ليون إلى نادي أرسنال مقابل 48 مليون جنيه إسترليني والجناح كينغسلي كومان الذي رحل عن نادي بايرن ميونيخ باتجاه يوفنتوس الإيطالي نظير 25 مليون باوند.