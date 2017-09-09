أسطورة كولومبيا: لا توجد مقارنة بين مارادونا وميسي

{ كولومبيا – وكالات: كشف أسطورة منتخب كولومبيا كارلوس فالديراما، رأيه في المقارنة بين الثنائي الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني. ويتواجد فالديراما في الهند للترويج لكأس العالم 2017 للفئة العمرية تحت 17 عامًا، التي ستقام في المدة ما بين 6 إلى 28 أكتوبر/تشرين أول المقبل. وقال فالديراما في تصريحات نقلتها صحيفة أس الإسبانية: لا توجد مقارنة.. دييجو الأفضل حتى الآن. وأضاف: بدون أدنى شك ليونيل ميسي لاعب كرة قدم جيد للغاية، ولكنه ليس مارادونا، أنا لا أحاول إحباط المقارنين بين اللاعبين السابقين والحاليين، لكن مقارنة ميسي مع دييجو ليست عادلة. وتابع: لا أحد يقترب من مارادونا، ومن الأفضل أن يُترك الأمر على هذا الحال. كما تحدث عن كرة القدم في الهند قائلا: مندهش جدًا، إنهم في الهند يعرفون الكثير عن كرة القدم، إنهم يحبون اللعبة الجميلة. وأكمل: واثق أن الهند ليس لديها نقص في المواهب، هم يحتاجون فقط للاعتناء بها، وأعتقد أن إقامة كأس العالم للشباب هنا سوف يساعد على ذلك.