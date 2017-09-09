الحقد والأسلمة المتعصّبة

أيام عبادة الأصنام

الأسلمة المتطرفة المتعصبة، عادت بالبعض من أزمنة الحداثة والعولمة إلى زمن الكفار، فتاوى غريبة ماانزل الله بها من سلطان، اصبحت كالشيء المعطوب، ليؤكد هذا العطب الاحداث والوقائع التي حلت بالمجتمعات العربية.

المجموعات الدينية قسمت هذه المجتمعات إلى مؤمن وكافر، هذه النتائج الكارثية القت بظلالها على البلدان التي مازالت تمارس فيها هذه القوى الدينية صدور ابشع فتاوى عرفها التأريخ الإسلامي، متأسلمون، بأقنعة مختلفة، يفرضون أنفسهم وكلاء الله على الأرض.

يكفينا مشاهدة نشرة اخبار واحدة لنعرف حجم التخريب، ليس في البنى التحتية فقط، ولكن في العقول التي حقنت بمواد سامة، يستشهد جندي عراقي مسيحي فيترحم عليه الناس، فتخرج بعض الاصوات الدينية المتعصبة لتقول: ” إنه لا يجوز الترحم على مسيحي “، كأنَّ الله هو إله المسلمين وحدهم، تتوالى الحوداث التي تعكس حجم الخراب الذي اصاب عقول الناس بالتراحم في الأحزان والملمات، وخير دليل على ذلك الملمة الأخيرة التي وقعت وهي، وفاة الممثل الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، الذي صار لإسمه هوية جاهزة دون حاجة إلى التنبيش في هويته الشخصية، فتخرج أصوات فقهاء الظلام، لتقول للجمهور المترحم على فنان ملأ حياتهم بهجة ومرحاً: “لا يجوز للمسلم الدعاء لعبد الحسين عبد الرضا¡ لكونه رافضياً سواء كان عراقيا ام كويتيا ام إيرانيا،ً مات ولم يؤمن بفكرهم، وقد نهى الله المسلمين أن ندعو بالرحمة والمغفرة للمشركين”.

يبدو أن هؤلاء لم يغادروا أيام قريش، كأننا ما نزال في زمن عبادة الأصنام، ولو فهم الفاهمون فإن كلمة ” المشرك ” تطلق على ذاك الذي يشرك بالله وحتى في صلاته له، وليس على من ينتمي لمذهب معين قد تختلف رؤاه لمختلف النصوص والتواريخ الإسلامية، بكلامهم هذا حولوا هذه الشخصية الفنية المليئة بالحيوية إلى شخصية ” مشركة”، لاتجوز عليها الرحمة.

هذه الأفكار المليئة بالحقد والتعصب هي التي أودت بالعرب إلى أسفل سافلين، وجعلته في ذيل قائمة الأمم، ماذا يختلف هذا الكلام عن عقيدة “داعش”، وقفصها الحديدي الذي تلتهم فيه النيران سجينا، لا حول له ولا قوة أمام شاشة كاميرا متطورة هوليودية.

حقيقة، لا أعرف الكثير عن أعمال عبد الحسين عبد الرضا الفنية، لكنني على يقين تام، أعرف أنه صنع تأريخاً في الفن الفكاهي الخليجي والعربي على حد سواء، رأيت له مشاهد وحلقات، كانت منها مسلسل ( الحيالة ) جعلتني اقف أمام فنان ذي شخصية فذة، ولولا أنه ولد في بلد صغير، لرأيناه فناناً لا يقل، عن عادل إمام و دريد لحام، في حجم موهبته وطاقته المذهلة.. ركة العــــرب اليوم صعبة جدا، فهي ممزوجة بالحقد تارة، وبالأسلمة المتعصبة تارة أخرى عابرة الحدود إلى زمن الكفار.

اشجان نعيم – بغداد