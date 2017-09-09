سلاح التلميذ ما هو؟ وماذا تعتقدون ان يكون؟ قد يقول البعض منكم هو علمه ، او قلمه ، او اخلاقه، حتى انا كنت اتمنى ذلك واعتقدت انها رواية تخص التلاميذ وهم من قام بتاليفها، ولكن لم يحصل ذلك كله،وما حصل هو في منطقة العتبة شارع رمسيس في القاهرة عند اكشاك بيع الكتب المستعملة ، اعداد كثيرة من سلاح التلميذ .سالت البائع اهذه رواية بحجمها المتوسط ،وعدد صفحاتها تقارب المئتين حتى اكون انا الفائز من الاعتقاد ،ضحك وهو يرفع نسخة منه لايا استاذ هذه ملازم مساعدة للتلاميذ فيها الحلول لاغلب المواد الدراسية ،هنا وصلت الغاية عندي مع كتاب اخر هو (المعاصر) في الرياضيات ،كنت احسبها اسماء جميلة وبراقة لكتابات ادبية ،ولكن اتضح ان اساليب التعليم في وطننا العربي هي للحفظ والتلقين ،وان مصر الان قد تلاعبت بها ثورة الربيع فخف الحماس من الدراسة ،ونزلت الملازم المساعدة لحفظ الاجوبة كما عندنا من بريق الملازم وخصوصية توقيع جامعها حتى بات الطلبة لايفكرون بكتاب المنهج ،و بعضهم يتخرج ولايعرف عن مناهج مرحلته شيئا .بل اصبحت الملازم انيسة لهم . ان مؤشر التعليم في وطننا العربي اصابه مقياس عدم الجودة من خلال النتائج المتردية ،والتي تشير الى عدم وجود مرتكزات للتعليم يستند عليها المعلم ،والمدرس وعدم وجود دورات تدريبة،اوان اغلب الطلبة استسهل الدراسة في الملزمة وترك الاصل كتابه ،او شدة بريق اغلفة الملازم المدهشة لهم ومسميات سلاح التلميذ والمعاصر كما في مصر . هو امر يدعو للتساؤل اين مكونات العلم ،والدراسة ،والاجتهاد من فكر الطالب الذي اسرع الى حمل الملازم المساعدة يتقرب بها الى النجاح ،وقد تتعدد الاسباب ولكن اظن الحلول بعيدة بعد دخول التقنيات الحديثة ،وعزوف البعض من المربين في الحفاظ على اولويات التعليم في الصبر ،والتثقيف والتركيز ،وعدم التسرع في الحكم على التلميذ من اول اسبوع من الدراسة حتى لا يعزف عن حمل كتابه المنهجي والذي يشكو الشح في هذه السنوات. اذن هو الداء نفسه يسري في اجساد طالبي العلم في اغلب ارجاء الوطن العربي من خلال التحقيقات الصحفية،بعدها ستكون النتائج مخيبة للامال ،ويمكن ان نقول ان هذا العام هو افضل مما سياتي من اعوام الدراسة القادمة او نسابق الزمن في سنوات دراسية مباركة ،وفعلا يمكن ذلك

علي ابراهيم عبود