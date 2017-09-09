القانون ومكافحة الفساد

للبنك المركزي العراقي دور مهم في مكافحة الفساد المالي حيث عرفت المجتمعات في كل الازمنة والعصور ظاهرة الفساد فهي لا تخص مجتمعا” معينا” او مرحلة تاريخية معينة وانما ظاهرة ملازمة للحضارة البشرية وجزء” من السياسة الاجتماعية عبر التاريخ الطويل وعبر الحضارات وقد أصبح الفساد بصورة عامة والفساد المالي بصورة خاصة بجذور عميقة وتتدخل في عوامل شمولية وبدأت اليوم سياسات الانفتاح الاقتصادي والمالي بكافة الانشطة والقدرة التنافسية في الاسواق العالمية تأثرت على حركة الاموال ونشاط غسل الاموال والجريمة الاقتصادية المنتظمة . وهنا نقف وقفة تاملية ونقول ان العراق من بين تلك الدول التي أبتليت بظاهرة الفساد وغسل الاموال وتبذير الاموال العامة والخاصة والاسراف غير المحسوب على مر الازمنة من دون رقيب او حتى حسيب واخذت ثروات البلد وخاصة العراق باتت ظاهرة التخلف الاقتصادي والاجتماعي والمالي والتسلطي الذي نخر كيان الدولة العراقية وأنتشار ظاهرة بكافة أشكالة ومستوياته التي طالت مختلف المؤسسات الوطنية في القطاعات العامة والخاصة وكثيرا من المصارف الاهلية فكان لابد من الوقوف بكل حزم امام هذه الظاهرة المخيفة للمجتمع والبدء بالرقابة المعينة لمكافحة الفساد فلا بد للسلطة التشريعية وهيكلة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية كما ان البنك المركزي العراقي الجهة المعنية بمكافحة الفساد المالي في المصارف الخاصة حيث منحه المشرع القانوني صلاحيات واختصاصات محددة لتحقيق أهدافه المحددة في المادة (3) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 والتي تتضمن العمل على الحفاظ على النظام المالي الثابت وقيام التنافس في السوق وتعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق كما بينت المادة (1/2) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 الغرض التنظيمي والحفاظ على الثقة في النظام الصرفي وتعزيز الفهم العام للنظام وتقديم معلومات ملائمة للحفاظ على درجات مناسبة من الحماية للمودعين والحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسل الاموال وتمويل الارهاب … فالفساد هو ظاهرة قديمة في محتواها وتعددها وأتخاذها مختلف الاشكال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاخلاقية والقانونية . فالوقوف على طاولة القانون نجد ويتضح للمتابع والمراقب ان للبنك المركزي العراقي الدور الفعال في مكافحة الفساد المالي في المصارف والشركات الخاضعة لاحكام قانون المصارف من خلال القيام بالاشراف والتنظيم والرقابة والتفتيش الدوري أضافة الى العمل الوقائي من منع وقوع الفساد فضلا” على فرض الجزاءات الادارية وهذا لايكفي وحده بل تقديم الحلول العلاجية للقضاء على الفساد عند حدوثه وكان لدور دائرة الصيرفة عمل دؤوب في هذا المجال …

لكن مع شديد الاسف نرى أنتشار الفساد المالي في العديد من المصارف الخاصة وبمظاهر عدة رغم المتبعة واخفاء ادارات المصارف الفساد لذا ندعو قيادات البنك المركزي العراقي التي توسيع الزيارات والتأكيد على الرقابة والتفتيش على المصارف الخاصة وبرجال اكفاء للاطلاع على تلك المظاهر .

صلاح الحسن