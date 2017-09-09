إستعداد واسع لإنطلاق تطهير أيسر الشرقاط

الحشد يتوقع معركة خاطفة بالحويجة ويؤكد إنهيار داعش

بغداد – محمد الصالحي

توقعت قيادة المحور الشمالي للحشد الشعبي تحرير قضاء الحويجة التابع إلى محافظة كركوك خلال ثلاثة ايام فقط من انطلاق العمليات، فيما أعلن مجلس محافظة صلاح الدين عن اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق معارك تحرير الساحل الأيسر من الشرقاط بالتزامن مع تحرير الحويجة.

وقال القيادي في الحشد علي الحسيني في تصريح امس ان (قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق عمليات تحرير قضاء الحويجة). واضاف ان (المحور الشمالي سيشارك فيه لواءان للحشد وهما 16 و52 ذات الغالبية التركمانية بالإضافة الى قوات من الحشد الشعبي المركزي والعشائري من ابناء الحويجة). مبينا أن (قوات الحشد ستوكل اليها محورين أسياسيين في عمليات التحرير). وتابع أن (معنويات مجرمي داعش بعد تحرير تلعفر غربي الموصل منخفضة للغاية ولا يمكن للعدو ايصال أية قوة اسناد لمجرميهم المحاصرين في القضاء) متوقعا (إعلان تحرير القضاء خلال 72 ساعة من اعلان ساعة الصفر). وقال مصدر امس ان (طيران التحالف الدولي قصف موقعا فيه عدد من قادة تنظيم داعش وسط قضاء الحويجة).مبينا أن (المعلومات الأولية تشير إلى مقتل سبعة من أبرز قادة التنظيم غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية وانتقلوا من نينوى إلى الحويجة).وأضاف أن (الضربة الجوية أسفرت أيضا عن تدمير عدد من السيارات ووحدة تكتيكية تابعة للتنظيم).

تحرير ساحل

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة خالد الخزرجي في تصريح امس ان (قيادة عمليات صلاح الدين أنهت كافة الاستعدادات لتحرير الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمالي المحافظة). وأضاف أن (التكهن بعدد العناصر من تنظيم داعش صعب للغاية لارتباط المنطقة بولاية الجبل الممتدة إلى سلسلة جبال حمرين وديالى والحويجة). واوضح أن (عمليات تحرير الساحل الايسر من الشرقاط ستنطلق فور اعلان ساعة الصفر لتحرير قضاء الحويجة جنوبي كركوكî، مشيرا إلى أن قيادتي عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي هي من ستتولى عمليات التحرير).وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي لـ (الزمان امس ان (قوات امنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش قتلت ستة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة، فيما حاصرت القوات عددا اخر في وادي ثلاب).وأضاف أن (القوات المشتركة دمرت ثلاث مضافات لتنظيم داعش في العملية العسكرية التي انطلقت بين خانقين ونفط خانة ضمن الوديان الثلاثة، وادي ثلاب- وادي الحديديين- وادي قزلاق).

حوض حمرين

وقال القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري في تصريح امس ان (أمير تنظيم داعش في ولاية ديالى قُتل مع عدد من معاونيه وفق المعلومات المتوفرة لدينا في معركة وادي ثلاب ضمن حوض حمرين في مواجهات مع القوات الأمنية المشتركة المدعومة بالحشد الشعبي).وأضاف أن (عملية وادي ثلاب والتي فاجأت داعش تمثل ضربة موجعة للتنظيم بعد مقتل الأمير ومعاونيه). مشيراً إلى أن (اجمالي قتلى داعش حتى اللحظة بلغ 13 قتيلا وهناك عناصر محاصرة في بعض الوديان والتلال). وفي الانبار قال مصدر امس ان (القوات الامنية شرعت بعملية امنية تعرضية استهدفت عمق الصحراء في منطقة المدهم جنوب غرب ناحية البغدادي بقضاء هيت وسط قصف عنيف للطيران الحربي على محاور المنطقة المستهدفة وانباء عن انسحاب مجرمي داعش من المنطقة المستهدفة).واضاف ان (عملية الاقتحام اسفرت عن تدمير اربعة مضافات وثلاثة مقرات لتنظيم داعش فضلا عن الاستيلاء على اسلحة متنوعة). وبين ان(التنظيم في المناطق الغربية الخاضعة للسيطرته يعاني من الانكسار والفوضى في صفوفه على خلفية النقص الكبير في الامدادات القادمة من الاراضي السورية باتجاه المناطق الغربية جراء استهدافها من قبل طيران الجيش). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية اعادت افتتاح سيطرة الحلابسة بمدينة الفلوجة، بعد قيام قوة من فرقة معالجة المتفجرات بفحص العجلة المشتبه بها وتبين انها غير مفخخة). واضاف ان (الحركة عادت الى طبيعتها مع تشديد الاجراءات الامنية على مداخل مدينة الفلوجة للحيلولة دون وقوع اي خرق امني). يذكر ان القوات الامنية اغلقت سيطرة الحلابسة مدخل الفلوجة الغربي بعد ان اشر جهاز السونار على وجود عجلة مفخخة داخل طوابير العجلات التي تروم الدخول الى المدينة . وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس ان (قوة امنية تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش ضمن منطقة السعدان ببغداد). واضاف ان (الواجب نتج عنه حرق مضافة للعدو وتفجير عبوتين ناسفتين تفجيراً مسيطرا عليه وبدون اضرار، والعثور على (3) قاذفات من نوع RPG7، وجدت المواد على حافة بزل).