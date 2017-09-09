سرقة الموظفين بقانون – فريد حسن

بلادنا بلد العجائب واضحينا اضحوكة أمام العالم وبدأت القصة مع بدء الاحتلال فالانحلال الاخلاقي لاناس امسكوا بالسلطة واصبحوا من خلال سرقة المال العام سلاطين بعدما كانوا يبيعون (الرقي والبطاطة ) في ازقات واسواق الدول التي كانوا يعيشون فيها بصفاتهم النضالية على انهم معارضة للنظام ما قبل سنة الاحتلال وجرائم الاحتلال والتي تمخضت عن قتل العراقيين وسرقة اموال الشعب ونشر الطائفية وتعميق المذهبية وهي جديدة على شعبنا العراقي حيث لم يكن في بلادنا هذه الخرافات والاباطيل قبل الاحتلال وجاءت مع مجيء الذين هيأتهم المخابرات الاجنبية لتنفيذ اجنداتهم السيئة الصيت وقد انجزوا لهم ما كان مطلوبا منهم غير انهم الان التفوا على ارزاق الموظفين وجاءوا بقانون سيء الصيت في كل مواده وبنوده وهو قانون أسموه (التأمينات الاجتماعية) ومن خلاله لسرقة الموظفين بدلا من اصدار قانون يلزم حرامية العصر من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين سرقوا المال العام والزامهم بأسترداد أموال العراق المنهوبة منذ عام 2003 اضافة الى سن قانون يلزم اعادة جميع (النهابين ) الى البلد لتقديمهم الى محكمة مختصة بالاختلاس والسرقة ومحاكمتهم علنا ليعرف ويتعرف العراقيون على انتماءاتهم السياسية والحزبية والكتلوية والحزب الذي يحصل على اعلى المراتب من حيث أعداد السراق فلنا ان نطالب بتضمين اسم الحزب في كتاب غينيس للارقام القياسية كي يتباهى حزبهم بذلك ونحن على يقين ان الفائز سيكون من الاحزاب التي تدعي الدين ولا أقول دينية او اسلامية لان الاسلام يرفض ويلفظ مثل هؤلاء .الامل معلق على الشرفاء من اعضاء مجلس النواب في رفض القانون الذي ان تم الموافقة عليه فان ذلك سيؤدي الى انهيار الدولة وبالاخص التعليم حيث ان القانون المتحيز للدرجات الخاصة من عناصر الاحزاب الحاكمة والوزراء والمديرين العامين المزورين للشهادات فانهم خارج التغطية من هذا القانون فقط المشمولون هم اصحاب الشهادات الحقيقية .اذا كانت الحكومة تريد اعادة الامور المالية الى نصابها فعليها البحث عن الفاسدين منذ عام الاحتلال الى يومنا هذا فاسماؤهم معروفة والبلدان والمصارف التي اودعوا فيها المال المسروق معروفة فلماذا هذا التهاون مع سراق المال العام في حين قانون السرقة يطبق بحق طفل سرق علبة كلينكس؟ ولم يكن ليسرق هذا الطفل لولا الحاجة ولو لم يسرق المسؤولون اموال وحقوق هذا الطفل ففي عهد عمر بن عبدالعزيز جاؤا برجل كان قد سرق لعوزه فقال لهم الخليفة لن اوافق على قطع يده لاننا نحن المسؤولون عن اثمه فلو هيأنا له ظروف الحياة ما كان ليسرق .

اتقوا الله ياحكومتنا وارأفوا بهذا الشعب المظلوم المنهوبة امواله من قبل السادة المسؤولين المناضلين المتأسلمين.