تحديد المستمسكات المطلوبة وشمول المناطق المتنازع عليها بإلاقتراع

مفوضية إنتخابات كردستان تنهي إجراءاتها وتستعد لإجراء الإستفتاء

بغداد – شيماء عادل

انهت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان استعداداتها لإجراء استفتاء كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول الجاري.

وقال مصدر في تصريح امس ان (ورقة الاستفتاء تتضمن سؤالا باللغات الأربعة هي الكردية والعربية والتركية والسريانية بشأن أن يصبح إلاقليم والمناطق الكردستانية خارج الإقليم دولة مستقلة). واضاف ان (الورقة تحوي مربعين في البطاقة الأول باللون الأخضر أوافق والثاني باللون الأحمر غير الموافق).

جالية كردية

واعلن رئيس المفوضية في إلاقليم هندرين محمد عن ان المستمسكات المطلوبة لمشاركة العوائل الكردية في الاستفتاء هي توفر البطاقة التموينية. وقال محمد في تصريح امس إن (الاكراد المقيمين خارج الإقليم لن يتمكنوا من المشاركة في استفتاء الاستقلال بدون توفر البطاقة), مشيرا الى (عدم احتساب أصوات الذين لا يملكون البطاقات التموينية في حال اكتشاف ذلك بعد الإدلاء بأصواتهم), وأضاف أن (المستمسكات المطلوبة للتصويت في الاستفتاء هي الجنسية وجواز السفر والبطاقة الوطنية ويمكن لكل مواطن يمتلك البطاقة التموينية مع أي مستمسك آخر المشاركة في الاستفتاء).

مشيرا الى انه (بموجب قوانين المفوضية فإن كل مواطن لا يملك البطاقة التموينية لن يستطيع التصويت لأن تسجيل أسماء الناخبين يتم وفقاً للأرقام المدرجة في قوائم البطاقة التموينية). واكد مكتب الانتخابات والاستفتاء في محافظة كركوك ان 900 الف سيشاركون باستفتاء الاقليم.

وقال مدير المكتب علي الشواني في تصريح امس إن (مفوضية الانتخابات والاستفتاء انهت التحضيرات اللوجستية لاجراء استفتاء كردستان حيث سيشارك فيه نحو 926 الف ناخب وناخبة من المحافظة), مبيناً أن (المفوضية افتتحت 43 مركزا وفرعا في الاقضية والنواحي وبمخميات النازحين للمشاركة في الاستفتاء), واوضح الشواني ان (جميع مكونات المحافظة سيشاركون في الاستفتاء). وكانت المفوضية في كردستان قد رجحت مشاركة نحو خمسة ملايين ونصف المليون مواطن في الاستفتاء.

خارج الحدود

وقال الناطق باسم المفوضية شيروان زرار في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل إن (خمسة ملايين ونصف المليون شخص سيشتركون في الاستفتاء بكردستان والمناطق الكردستانية خارج الحدود الإدارية للإقليم).

وأضاف أن (المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة في نينوى سيجرى فيها الاستفتاء كما وأتممنا الاستعدادات اللازمة لمشاركة كركوك في ذلك). ودعا زرار المفوضية والمراقبين الدوليين والمنظمات المدنية الى (الإسراع بتسجيل أسماء مراقبيها)، لافتا الى ان (القوائم ستغلق مع انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء).

وفي الشأن نفسه، دعت حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية إلى تأجيل الاستفتاء .وقالتا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع قيادتي الطرفين في السليمانية إن (الجانبين يدعوان الى تأجيل عملية الاستفتاء الى وقت أكثر ملاءمة وأن يتم تشريعه بقرار من برلمان إقليم كردستان)، وأكدا (ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد).وشدد البيان على (ضرورة إلغاء قرار الادخار الإجباري لجزء من رواتب الموظفين وتحسين أوضاع المواطنين مطالبا بتفعيل برلمان كردستان لأداء عمله في التشريعي والرقابي).