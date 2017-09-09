تأهيل طريق كربلاء – النجف

الرافدين ينجز معاملات قروض لمجمع بسماية خلال تموز

بغداد- الزمان

كربلاء – محمد فاضل طاهر

اعلن مصرف الرافدين عن انجاز 13 معاملة لمنح قروض مجمع بسماية السكني للمواطنين مع انجاز 78 معاملة منح تسهيلات مالية لقروض المشاريع الصغيرة للمواطنين خلال شهر تموز الماضي .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس ان (المصرف منح خلال شهر تموز قروضاً للمواطنين وصلت الى 13 معاملة).

مشيــــــــرا الى ان (المصرف مستمر في منح تــــــــلك الــــــقروض لشراء وحدات سكنية من مجمع بسماية السكني).

الى ذلك، أعلن المصرف عن انجاز 78 معاملة منح تسهيلات مالية لقروض المشاريع الصغيرة للمواطنين خلال الشهر نفسه بمبلغ 15 مليون دينار للقرض الواحد.

واضاف بيان مماثل ان (المصرف انجز ايضا 18 معاملة لزيادة تسهيلات قروض المشاريع الصغيرة )، مؤكدا (انجاز 19 معاملة الغاء تسهيلات تلك القروض لعدم مطابقتها للشروط والضوابط القانونية).

وتابع البيان ان (المصرف وضع آلية جديدة لسهولة الحصول على تلك القروض بهدف التقليل من البطالة ودعم الاقتصاد المحلي).

على صعيد اخر وجهت محافظة كربلاء دائرة التنفيذ المباشر وبالتعاون والتنسيق مع بلدية المحافظة ومديرية المرور بقشط شارع النجف أمام مخازن كربلاء ذهاباً بسبب كثرة التكسرات فيه نتيجة الاحمال الاضافية لعجلات الحمل كي تتمكن العجلات من المرور بإنسيابية وبدون خلق حالة من الزحام .

وقال النائب الثاني للمحافظ علي الميالي لـ (الزمان) أنه ( تم توجيه دائرة التنفيذ المباشر وبالتعاون مع البلدية ودائرة المرور للقيام بأعمالها في هذا الشارع الذي تضرر كثيراً بسبب الاحمال الكبيرة لسيارات الحمل وحدوث عدة تخسفات في ذلك الشارع مما تسبب في حصول الكثير من الحوادث بالاضافة الى الاختناقات المرورية وخاصة بعد مدخل المدينة من جهة محافظة النجف ).

مؤكداً على (أهمية العمل بقشط هذا الطريق وتعبيده وخاصة لقرب موسم الزيارات المليونية والعمل على رفع التجاوزات عن هذا الطريق لما يمثله من اهمية كبيرة للمحافظة) .