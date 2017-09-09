شعب الــــ 99 بالمئة – احمد جارالله ياسين

لا أتصور وجود شعب على الكرة الأرضية يمتلك ثقة كبيرة بنفسه مثل الشعب العراقي ، ولا أعتقد يوجد شعب مثل الشعب العراقي يمتلك ثقافة موسوعية هائلة بالفطرة في كل شيء …

إنهم شعب عجائبي ساحر، غرائبي ،طيب ،وحباب، فانتازي ،واقعي، برياني ، مسكوف اسطوري ،تكة وكباب، والعراقي (ينحط علجرح يطيب).. وهم مثلما يقول عادل امام (ناس طيبين اوي) ..لذلك العراقي محبوب دوما – هيجي من الله – حتى من يدعي غير ذلك في موقفه من العراقيين فانه في أعماقه مغرم ومعجب بالعراقيين حتى لو كانوا في الصين ..وإليك الأسباب :

99 بالمئة من العراقيين ساسة محنكون ومحللون خبراء حكماء في الشؤون المحلية والعالمية ويفتحون في اللبن والخاثر ، ويعلمون من قتل الملك غازي ومن سحل نوري سعيد ومن وضع القنبلة في طائرة عبدالسلام عارف ، 99 بالمئة منهم أطباء بالفطرة ، ولديهم خبرة في أمراض الحصبة ، والجدري ، ومجاري الشوارع ، والمجاري البولية ،والعقم ، والبطم والسسي والفستق.. وأصغر طفل في العراق يعرف أن الباراسيتول لوجع الراس ، وانتر ستوب للمغص ، وتوسيرام للسعال ، وفلو اوت للانفلونزا ، وليبراكس للمعدة ،وفياجرا للــــ…،والنعناع للقولون ، 99 بالمئة منهم مهندسون يعلمون كيف تبنى البيوت وناطحات السحاب ومخيمات النازحين ويتقنون حفر الابار واغلبهم هم من رسموا خرائط بيوتهم ،99 بالمئة منهم قادة عسكريون على دراية بكل انواع الحروب ، حرب الصحراء ،حرب المدن ، حرب الجبال ، حرب النسوان ، 99 بالمئة منهم شعراء وقصاصون وروائيون ومسرحيون ونقاد وجواهريون وسيابيون وقد نظر الأعمى إلى أدبهم وأسمعت كلماتهم من به صمم ، 99 بالمئة منهم يتقنون غسل الموتى وحفر القبور وتوزيع الكليجة عن روح المرحوم ، 99 بالمئة يصلحون وزراء ونوابا ورؤساء ويقدمون الحلول لأصعب المشاكل السياسية والاقتصادية من المحيط الى الخليج ومن (كراج ) العلاوي الى ( كراج ) باب الطوب ، ..99 بالمئة مغرمون بصوت حميد منصور ..ونورا ..وشرفة الدار المعمورة..99 بالمئة منهم يفضلون أيام عمو بابا على أيام راضي شنيشل وحسين سعيد على حمادي أحمد ..99 بالمئة منهم يتمسكون بأرض العراق ..و99 بالمئة منهم يفضلون الهجرة من العراق ..99 بالمئة منهم يقرأون على طريقة الحاج راضي و99 بالمئة منهم يقرأون على طريقة سيبويه 99 بالمئة منهم ينامون وأرجلهم بالشمس 99 بالمئة منهم يحبون بعضهم بعضا و 99 بالمئة منهم واحد (ما يباوع) بوجه الثاني ، 99 بالمئة من الحموات يكرهون الكنات ، و99 بالمئة من الكنات يدعون محبة الحموات و( بس) الله يعلم الحقيقة ، و99 بالمئةمن العراقيين لا يحبون اعضاء البرلمان و99 بالمئة من العراقيين انتخبوا الوجوه نفسها التي في البرلمان ، و99 بالمئة من العراقيين يحبون الزعيم عبدالكريم قاسم و99 بالمئة منهم يكرهون الزعيم عبدالكريم قاسم ، 99 بالمئة منهم يفضلون ايام زمان والسجقات على الحاضر و99 بالمئة منهم يعيــبون ايام زمان ويمدحون الحاضر و(كلاص الازبري)، 99 بالمئة منهم يريدون كلية الطب لاولادهم و99 بالمئة يريدون كلية الهندسة ، و 99 بالمئة عندما لا يحصلون على كلية الطب يتهمون الاسئلة بالصعوبة و99 بالمئة منهم ممن يحصلون على كلية الطب يمدحون الأسئلة لسهولتها ، و 99 بالمئـة منهم يتزوجون المرأة ليست التي أحبوها ، و99 بالمئة يحبون المرأة غير التي تزوجوها ، و99 بالمئة منهم يذمون الكذب ، و99 بالمئة منهم يكذبون وأولهم الساسة ، و 99 بالمئة منهم يحبون عدنان ولينا ، و99 بالمئة منهم يحبون الكابتن نامق ، و 99 بالمئة منهم يقاطـــــــعون فيفي عبده علنا ، و99 بالمئـــة منهم يموتون عليها ، 99 بالمئة منهم يعرفون (يطبكون) تمن على يابسة ، و99 بالمئة منهم ينفون معرفتهم بالطبخ عدا قلي البيض ، و99 بالمئة منهم يحذرونك من تناول الباجة و99 بالمئة منهم لا يمانعون من تناول ماعون باجة صباحا ، 99 بالمئة منهم سوف يستثنون أنفسهم من إحصائيات هذا الكلام و99 بالمئة منهم سوف يقتنعون به ولو سرا …

وأخيرا 99 بالمئة من العراقيين لا يعرفون لماذا مشينا إلى الحرب حتى اليوم ؟ .