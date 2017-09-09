الديمقراطي الكردستاني يرى إستهداف البارزاني إفلاساً سياسياً

رئاسة الجمهورية: الإنتقادات الموجهة إلى معصوم مضادة للمصالح العليا

بغداد – شيماء عادل

وصفت رئاسة الجمهورية الانتقادات التي وجهت للرئيس فؤاد معصوم في ما يتعلق بالاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان بغير المسؤولة ، داعية إلى التأني في إطلاق مثل هذه التصريحات اللامسؤولة التي قد تضر بسمعة وأمن البلاد ومصالحها العليا .ووجه بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس إنتقادات لـ(تصريحات غير مسؤولة صدرت مؤخرا عن مصادر نيابية وإعلامية واستهدفت الإساءة إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على خلفية تباين المواقف بشأن قضية الاستفتاء في إقليم كردستان)، مؤكدا أن معصوم (معني جدا بجمع كلمة العراقيين لضمان تطبيق بنود الدستور وليس التحول مع جانب ضد آخر من أطراف العملية السياسية).وأضاف أن (رئيس الجمهورية يبذل كل مساعيه من اجل تمتين العلاقات بين الأطراف المعنية ودعوتها إلى مزيد من الحوار لإنهاء المشاكل العالقة، مركزا على أولوية حماية الدستور والسهر على تطبيق بنوده)، مشيرا إلى أن الرئيس (ليس متحدثا سياسيا كي يدلي برأيه يوميا في الأحداث المستجدة في المجالات الوطنية والإقليمية والدولية).ولفت البيان الى(اهتمام رئيس الجمهورية بضرورة المزيد من الحوار بين أطراف العملية السياسية وكافة العراقيين لحل أي خلافات أو مشاكل عالقة أو طارئة)، مبدياً الرفض الشديد لـ(محاولات التشكيك بمواقف الرئيس المبدئية والثابتة التي تشدد على أولوية إعلاء مبادئ الدستور).ورأى أن (التصريحات الصحفية المؤسفة التي أطلقها أو رددها البعض في هذا الشأن تنطوي على تضليل صارخ للرأي العام وتأليب يفتقد إلى اللياقة أحيانا ضد رئاسة الجمهورية)، مجددا الدعوة إلى (التأني في إطلاق مثل هذه التصريحات اللامسؤولة التي قد تضر بسمعة وأمن البلاد ومصالحها العليا بغض النظر عن الدوافع الذاتية الضيقة لأصحابها)، معربا عن ترحيب الرئاسة بـ(أي نقد بناء أو استفسار في هذا الشأن).من جهته، قال المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو أن التصريحات المتشنجة) ضد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني هي بمثابة إعلان إفلاس إصحابها.وقال في بيان إن (التصريحات المتشنجة ضد رئيس الإقليم هي إعلان إفلاس أصحابها وعجزهم عن إدارة الدولة)، وأضاف أن (هذه التصريحات لا تعبر الا عن مستوى المتحدثين بها ومن يقودهم، الأمر الذي جعل من هذا الخطاب المقيت ومن لغه السب والشتائم منهجا يوميا لهم يعتاشون عليه بدل لغة التفكير العقلاني التي يجب أن تسود)، على حد قوله.واضاف أن (ما يصرح به بعض الأشخاص من كتلة دولة القانون ليس هو الا اعتراف صريح بتوقف قوة المنطق لديهم واللجوء إلى منطق الهزل والاستخفاف بالعقول). وخلص جانو الى القول(نقولها وبكل وضوح إن السب والشتم الذي اتخذه البعض منهجا للتعبير عن أنفسهم وفكرتهم، لن يمنعنا من الاستمرار والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف الديمقراطية والحقوق الشرعية لشعب إقليم كردستان، والكشف عن أسباب فشل إدارة الدولة المتمثلة بهذه العقول الفاسدة والتي بها افسدوا العراق)، بحسب تعبيره.

على صعيد آخر تلقى معصوم دعوة رسمية من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت أكد فيها على أهمية هذه الزيارة لما ستمثله من فرصة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (ان معصوم استقبل السفير الكويتي لدى العراق سالم غصاب الزمانان الذي نقل أيضا تحيات الصباح الى معصوم وتمنيات الشعب الكويتي لشقيقه الشعب العراقي بالأمن والإستقرار والتقدم) . واضاف البيان ان معصوم رحب بزمانان محملاً إياه تحياته وشكره لأمير دولة الكويت.

من جانب اخر يزور رئيس الوزراء حيدر العبادي فرنسا تلبية لدعوة رسمية خلال الشهر المقبل لمناقشة الاستثمار في العراق واعمار المناطق المحررة من داعش . وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي في تصريح امس ان (هناك زيارة مرتقبة للعبادي الى فرنسا تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل),

مؤكداً أن (موعد الزيارة لم يتم تحديدها), وبشـــــــأن زيارة العبادي الى تركيا اوضــــــــح الحديثي انه (ليس هناك أي معلومات بشأن زيارة تركيا).

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر قد كشف عن ان زيارة العبادي الى تركيا يشترط فيها انسحاب القوات التركية من بعشيقة او ايجاد حل لها.وقال جعفر في تصريح امس ان (هناك نية للعبادي لزيارة تركيا وفرنسا ونتوقع ان تكون الزيارة الى فرنسا الشهر المقبل).لافتا الى ان (زيارته الى تركيا مستبعدة بالوقت الحالي لحين خروج القوات التركية من بعشيقة او حل المشكلة بشكل اخر رغم ان هناك عملا فعليا بهذا الملف من خلال حل تلك القوات وابقاء بعض المستشارين للتدريب بحدود 250 مستشارا وسحب البقية مع المدرعات). واضاف ان (الزيارة الى تركيا ان تم تحديد موعد لها فسيكون لها محاور عديدة لوجود نقاط مشتركة كثيرة بين البلدين لتطوير العلاقة كملفات . بي . كي . كي. والنفط والمياه والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية واعمار المناطق المحــــــــررة وغيرها من الملفات ذات المنفعة المشتركة بين البلدين), وتابع ان (العبادي سيتطرق خلال زيارته الى فرنسا الى الاستثمار وبعض المشاريع النوعية من خلال استثمارات فرنـــــــسية بالعراق اضافة الى دعم اعمار المناطق المحررة).

مؤتمر مرتقب

مؤكدا ان (هناك مؤتمرا مرتقبا بالكويت ونعتقد ان العبادي سيتحرك على الدول لحثها على المشاركة لدعم العراق لاسيما مع وجود وعود قدمت للعراق بتقديم مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لكن لم يتم الايفاء منها الا بمليار وثمانية بالعشرة من تلك المبالغ). من جهة اخرى اكد العبادي استعداد العراق لاستئصال التعصب الاجرامي الذي تمارسه السلطات في بورما بحق أقلية الروهينجا في ماينمار.وقال في رسالة وجهها الى منظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي والدول الشقيقة والصديقة ان (حملة الابادة الجماعية التي تتعرض لها أقلية الروهينجا في اقليم راخين في ميانمار التي تقوم بها القوات الحكومية البورمية بصورة ممنهجة تتطلب موقفا دوليا وانسانيا يتناسب مع مستوى الانتهاكات والجرائم الواسعة). واضاف (لقد اشتملت تلك الانتهاكات على جرائم مروعة من قتل اضافة الى طرق بشعة بطريقة الذبح واغتصاب النساء فرادى وبصورة جماعية بل حتى الفتيات الصغيرات وتعذيب وتهجير واختطاف المدنيين واتباع سياسة الارض المحروقة). وذكر ان (العراق تعرض لهجمة تعصب ارهابية ضد المواطنين الابرياء وضد الاقليات وان مثل هذا التعصب يدمر المجتمعات وبضمنها نفس المجتمعات التي ينطلق هذا التعصب منها), مطالبا منظمة الامم المتحدة بـ(اتخاذ موقف حازم تجاه تلك الانتهاكات التي تمارس ضد الانسانية كما ادعو منظمة التعاون الاسلامي الى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاسلامية لاتخاذ اجراء بالاضافة الى لتشكيل تحالف دولي لانقاذ أقلية الروهينجا وايقاف هذا التعصب الاجرامي وحمامات الدم والتهجير).

مؤكدا ان (العراق بالرغم من جرحه النازف وما قدم من تضحيات كبيرة في مواجهة الارهاب والقضاء عليه الا انه مستعد لتقديم ما يمكنه لاستئصال هذا التعصب الاجرامي وايقاف ماكنة قتل الابرياء والدمار).