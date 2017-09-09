الناصري يشكر القوات الأمنية والعمل تتفقد داراً للمسنين

مجلس بغداد لـ (الزمان): الكرادة مدينة تحب الحياة و17 ألف مواطن زارها خلال العيد

بغداد ــ داليـا أحمـد

ذي قار- باسم الركابي

كشف مجلس محافظة بغداد عن توافد 17 الف زائر لمنطقة الكرادة برغم اغلاق شوارعها خلال ايام العيد، داعيا الى فتح جميع شوارع المنطقة وابعادها عن لائحة المناطق المغلقة. وقال عضو المجلس محمد الربيعي لـ (الزمان) أمس ان (عمليات قيادة بغداد اعادت فتح الكرادة يوم الاربعاء بعد غلقها طيلة ايام العيد حفاظا على امن المنطقة) واضاف ان (عدد زوار المنطقة وصل الى 17 الف زائر برغم الغلق وهذا دليل على اصرار المنطقة وحبها للحياة).

تشكيل فريق

مشيراً الى( تشكيل فريق لمبادرة الكرادة تحب الحياة ومدينة لا تريد الموت بالغلق) واضاف ان(الكرادة شهدت مهرجانا شعريا ثقافيا ولمدة ثلاثة ايام وبازار تسوق على ايدي مشتركين ومتطوعين لبث الحياة في المنطقة) مطالبا (بفتح جميع شوارع المنطقة وعدم ضمها الى المناطق المغلقة وانهاء عملية غلق وفتح الكرادة لأنها منطقة تجارية سكنية يتوافد لها الزوار من جميع انحاء البلاد). وقال مواطنون لـ (الزمان) أمس ان (اغلب مناطق العاصمة شهدت قطوعات خلال ايام العيد مما سبب ازدحامات مرورية كبيرة ولاسيما في منطقتي الكرادة وقرب متنزه الزوراء) وقال المواطن احمد عبد ربه 32 سنة من منطقة الشعب ان (اغلب المواطنين اعتمدوا على الخروج الى التنزه في شوارع بغداد وساحاتها في وقت اعتمد القوات الامنية على غلق الشوارع هدفا لتنفيذ الخطة الامنية وحفاظا على سلامة ارواح المواطنين جميع تلك الاسباب كانت وراء الازدحامات المرورية الكبيرة التي عاقت حركة السير) واضاف ان (متنزه الزوراء برغم علم الجميع انه مكان يشهد ازدحامات مرورية وسكانية كبيرة الا انه يشهد اقبالا كبيرا في كل مناسبة ولاسيما ايام العيد) داعيا الى (انشاء مجسر يسهم في حل الخناقات المرورية).وقال المواطن خالد الاسدي 54 سنة من سكنة منطقة الزعفرانية ان (ايام العيد لا يمكن عدها اياما اعتيادية بل نحن مجبرون على الخروج الى المتنزهات من اجل ترفيه الاطفال اذ ان السنوات السابقة كنا ننظم سفرات الى شمال العراق بينما يشهد الوقت الحالي نتيجة للظروف ما بين الاقليم وبغداد اجراءات في عملية السفر شبه مستحيلة دفعت بنا الى المكوث داخل المنزل والاعتماد على المتنزهات داخل العاصمة او التجول داخل منطقة الكرادة والتي تعد سياحية بحد ذاتها).

غلق شوارع

واوضح ان (المنطقة برغم غلق شوارعها الا انها شهدت ازدحامات سكانية كبيرة).وفي ذي قار، اعلن المحافظ يحيى الناصري الاربعاء عن نجاح الخطة الامنية والخدمية التي اعتمدتها الحكومة المحلية خلال عيد الاضحى المبارك ، وفيما اشار الى مشاركة اكثر من 15 الف عنصر من القوات الامنية والاجهزة السانده لها في تطبيق الخطة المذكورة ، اشاد بجهود القوات الامنية وتفانيها في تعزيز الامن واستقرار . وقال الناصري الذي يتراس اللجنة الامنية العليا في المحافظة ان (القوات الامنية والاجهزة السانده لها انجزت الخطة الامنية المعتمده بنجاح من دون حصول أي خرق امني يعكر امن واستقرار المواطنين) مبينا ان (القوات الامنية والدوائر والاجهزة المعنية تمكنت والحمد لله من تطبيق مفردات الخطة التي اعدتها اللجنة الامنية العليا في المحافظة وشارك فيها اكثر من 15 الف عنصر امني). واضاف (بدورنا نثمن دور القوات الامنية وجهودهم الاستثنائية وتفانيها في حفظ امن واستقرار المحافظة وتامين الاجواء المناسبة لاحتفال ابناء محافظة ذي قار بعيد الاضحى المبارك). واشاد محافظ ذي قار بحرص القوات الامنية على تامين الحماية الكاملة لارواح وممتلكات المواطنين عبر تفعيل اداء منتسبيها والتزامها بواجباتها ومراجعة خطتها الامنية وتحديثها بين فترة واخرى وبحسب التطورات الميدانية.

وتابع (كما نثمن دور المواطنين وتعاونهم في انجاح الخطة الامنية وحفظ الامن والنظام واسهامهم في تعزيز الاستقرار الذي تنعم به المحافظة).

مشيرا الى ان (اللجنة الامنية العليا بصدد اطلاق خطة امنية جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة).على صعيد اخر تفقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني دار المسنين الواقع في منطقة الصليخ ببغداد للاطلاع على اوضاعهم . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني تفقد دار المسنين الواقع في منطقة الصليخ برفقة مدير عام دائرة الاحتياجات الخاصة عبير الجلبي للاطلاع على احوالهم المعيشية والصحية ومشاركتهم فرحة العيد في خطوة تهدف الى الاهتمام بالجانب النفسي والمعنوي للمستفيدين وتوفير جزء من الاجواء الاسرية التي افتقدوها).

تلبية احتياجات

واكد ان (الوزارة على استعداد تام لتلبية احتياجات الفئات التي ترعاها ضمن سياقات حديثة تتضمن الاهتمام بالجانب النفسي والصحي والمعنوي لهم من خلال تنفيذ برامج متخصصة في هذا المجال فضلا عن البرامج الاخرى التي تنفذها الوزارة في الدور الايوائية التابعة لها التي تتمثل بالبرامج التربوية والتعليمية والدينية والترفيهية).

مشيرا الى ان (اغلب الدول المتطورة تعتمد البرامج النفسية والمعنوية في اولويات عملها تجاه تلك الشرائح كونها البنية الاساسية لمنطلق الرعاية الشاملة للفئات المحرومة والمهمشة من المجتمع). كما اطلع السوداني خلال الزيارة على (اروقة الدار وغرف المنام ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين ومدى استجابة الملاك الوظيفي لاحتياجات المسنين الذين ابدوا ارتياحهم لطبيعة الخدمات والمعاملة التي يتلقونها من القائمين على الدار ولمناسبة العيد الأضحى وزع السوداني مكافأت مالية للمسنين من كلا الجنسين).ونظمت الوزارة سفرة ترفيهية لنحو 60 طفلا يتيما من ابناء الشهداء والنازحين والعوائل الفقيرة بمناسبة العيد الاضحى . ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة عمار منعم القول ان (السفرة الترفيهية تضمنت جولة سياحية في مرافق المول والمشاركة في الالعاب ودعوة لتناول وجبة الغداء وتوزيع الهدايا بين اليتامى مجانا), من جهته قال الوكيل الاقدم في الوزارة فالح العامري ان (مبادرة الوزارة تعبير عن اهتمامها باليتامى وحرصها على تلبية احتياجاتهم الانسانية والترفيهية ومتابعة احوالهم الاجتماعية من أجل رسم الفرحة والبسمة على وجوههم), مشيرا الى ان ( هذا النشاط يأتي ضمن توجهات الوزارة وحرصها على التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لرعاية الشرائح المحتاجة في المجتمع لخلق اجواء من التعاون الايجابي ونشر ثقافة العمل التطوعي).