أحبتي أنتم – عبد المحسن عباس الوائلي

نعم انتم احبتي لم تكن مجاملة هذه العبارة ياشيخ اركان ويا ابا الحسن ويا سيد رضا فعند لقائي معكم تكون للحياة معنى ويكون لنا وجود ويكون الحديث في هذه الجلسات ذا فائدة كبرى فالشيخ اركان ملم بكل المعلومات الدينية والاجتماعية والسياسية عن وعي كما غير متعصب يقول الحق وينطق بالصدق وينصف الاخرين مهما اختلفوا معه بالفكر صبور على جهل البعض لاينكر الجميل ابدا واقعي يحب الخير لكل مخلوقات الله متسامح بشوش الوجه اما ابو الحسن فهو كاتب صحفي خريج قسم الفلسفة اعطاه الله القناعة والصبر على المكروه متواضع متدين عفيف شريف زرته يوما في مقر عمله بالجريدة وتحيط به النساء العاملات والموظفات وهن في منتهى الجمال وشعر بأنني تمنيت انا في هذا الموقع فقال لي ثق ياعزيزي ابا جمال ان هذه النسوة الموظفات والعاملات معاملتي معهن كالاتي الصغيرة اعتبرها بنتي والاكبر منها اعتبارا اختي والاكبر منا جميعا اعتبرها امي او عمتي وخالتي فهو مخلص في صلاته وكل عباداته حتى جعلني ارجوه مخلصا هو وشيخ اركان بأن يدعوا لي خيراً والخير هو دفع البلاء والستر لانهم الاقرب الى الله مني بكثير وان دعاءهم لايقدر بثمن اما الاستاذ القدير سيد رضا فهو رجل تربوي بمعنى الكلمة يعتبر تلميذ السيد محمد باقر الصدر وكتب عنه اكثر من كتاب وعدة مقالات من الوزن الثقيل فان يتكلم لنا بأسهاب عن اختصاصه ونحن له من المستمعين الجيدين فبدأ يتكلم انني لا اشك مطلقا في اننا نريد حياة غير حياتنا هذه التي نحياها ولذلك فسوف يكون هدف التعليم عندنا لايساير حياتنا الحاضرة مسايرة عكس ماهو موجود في اكثر الامم الغربية التي نقيس منها تعليمنا ومع هذا فأننا اصبحنا الان نشعر اننا لم نصنع حتى اليوم اتجاها واضحا للحياة التي نريدها وربما يكون سبب ذلك واضحا حيث اننا اصبحنا الان نخضع لتأثيرات الحضارة الغربية وصرنا هدفا لدعاية الدول الغربية ولاستغلالها وليس لدينا من القوة ما يساعدنا عل ايقاف قوة تأثيرها ونفوذها هذا الامر هو الذي اوجد في نفوسنا شعورا بأن توجيه حياتنا ليس تحت تصرفنا وليس لرغباتنا الا اثر ضئيل في ذلك ولذا فأن سيرنا فيها ليس له اتجاه نحدده او نعرف مــــــــداه على الاقل والتعليم عندما قد تأثر بهذا الشعور تأثره بالحياة الحاضرة نفسها واخذ يومي للكثير انه لايسير في اتجاه واضح وليس له اهداف معينة يسعى عمليا وبالخطوات الصحيحة الى تحقيقها.

فاذا امعنا النظر اليوم في حياتنا وحدناها تسير في التطور بسرعة وانه ليس لها رابط حاو حافظ تجاه تقدم العصر وتطوره وذلك نتيجة لاتصالها المباشر بالعالم الغربي وقبول هذا الاتجاه من قبل الافراد الذين يمثلونا.

واستمر بالشرح ونحن له مصغين وقلت لمن حولي هنا نشعر بأننا بشر بأننا نحيا والله اتعبتنا هذه الاحاديث المملة والمحبب لدى الكثير من الناس لانهم لايفهمون غيرها فالكل يتحدث مع احترامي للجميع التاجر والعامل والفلاح ورب العمل والمرأة البسيطة والمثقفة والمهندس والطالب وكل ارباب الحرف احاديث سهلة جدا ثماني سنوات عن العراقية- الايرانية وثماني سنوات اخرى من الحصار وبعدها حرب الخليج غزو الكويت وبعدها كما ترون وتسمعون اربعة عشر سنة التي نعيشها في فوضى الحرية والقتل والدمار والاختلاس والغش والكذب وكل هذا وغيره واقع حال اما الاحاديث عن الاعمار والبناء وكهرباء دائمة وامن مستقر ومحاسبة المقصرين فهذا لاصحة له البتة.