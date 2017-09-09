عمليات دجلة تعلن مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش

حظر إدخال السلاح لأية دائرة حكومية وإعتقال المخالف

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أصدرت قيادة عمليات دجلة ، تعميما شاملا لجميع الدوائر الرسمية بمنع ادخال السلاح لأي سبب كان، فيما أكدت منح صلاحية اعتقال المخالف ومصادرة سلاحه فورا.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي لـ ( الزمان ) امس إن ( قيادة عمليات دجلة اصدرت تعميما شاملا لجميع الدوائر الرسمية في ديالى يحظر بموجبه دخول اي شخص يحمل السلاح بغــــــــــض النظر عن الجهة التي ينتمي اليها سواء اكانت امنية او حكومية او اي جهة اخرى ) .

اعطاء صلاحية

وأضاف العزاوي ، أن ( أي شخص يخالف التعميم اعطينا صلاحية اعتقاله من قبل القوة المكلفة بحماية الدائرة ومصادرة سلاحه فورا ) ، مؤكدا أن ( التعميم جاء لتعزيز امن الدوائر وتجاوز اي سلبيات ) . من جانب آخر قال نائب محافظ ديالى كريم علي آغا، إن ( التقارير الرسمية المتوفرة لدينا تؤكد ان اجمالي حوادث حرائق البساتين التي سجلت خلال اشهر حزيران ، تموز ، آب للعام الجاري تجاوزت الـ150 حادثة التهمت خلالها عشرات الدونمات من البساتين في مناطق متفرقة من ديالى خاصة بعقوبة وضواحيها ) .

واضــــــــاف آغــــــــا لــ ( الزمان ) أمس أن ( اجمالي الحرائق كانت بفعل فاعل وليست ناجمة عن ارهاب او اعمال انتقامية او ثأرية، بل هناك تطور للكثير من اصحاب البساتين بعمليات الحرق لتحقيق مكاسب مادية من خلال تجريفها وتحويلها الى قطع سكنية ) . واشار نائــــــــب محافظ ديالى الى ان ( معدلات حرق البساتين في موسم الصيف الحالي هي الاعلى على الاطلاق في تاريخ المحافظة، وسببت اذى كبير للمواطنين خاصة ممن يسكنون قربها، اضافة الى ان طواقم الدفاع المدني كادت تعطي ضحايا في اخماد الحرائق الكبيرة نتيجة تفانيهم في العمل ) .

خمس مدن

واكد نائب محافظ ديالى، ان ( ادارة ديالى وضعت آليات للحد من ظاهرة الحرائق وتجريف البساتين، سيتم تفعيلها ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، من خلال خارطة طريق تشارك بها عدة دوائر سيكون لها دور في معالجة ملف تجريف البساتين وحرقها ) . من جهته كشف عضو كتلة التآخي والتعايش الكردستاني في مجلس محافظة ديالى هوشيار اســـــــماعيل لـ ( الزمان ) ، أن (خمس مدن في المحافظة أبرزها خانقين ستشارك في استفتاء استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من شهر أيلول الحالي) .

واضاف اسماعيل ، أن ( المشاركة جاءت استجابة لمطاليب أهاليها من جميع المكونات ) ، مبينا ان ( استفتاء إقليم كردستان حدث تأريخي وجاء بسبب اليأس من سياسات الحكومة المركزية وعدم معالجة العشرات من المشاكل المتراكمة سواء كانت إدارية أو مالية وعدم تنفيذ المادة 140 من الدستور، بالإضافة إلى منع إعطاء البيشمركة حقوقها رغم تقديمها أكثر من 10 الاف مقاتل بين شهيد وجريح في قتال الإرهاب ) . الى ذلك حذر رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي من انهيار محطة كهرباء تغذي نحو 100 ألف نسمة بالطاقة شمال شرقي المحافظة، داعيا وزارة الكهرباء الى معالجة وضع المحطة.

وقال التميمي لــ ( الزمان ) ، إن (محطة التحويل الثانوية لمناطق غرب المقدادية والمسماة بـ ” لمحطة الفرنسية “انتهى عمرها الافتراضي وهي تعمل منذ نحو أربعة عقود وتعاني من مشاكل فنية معقدة تجعلها مرشحة للتوقف في أية لحظة ) .

معالجة وضع

ووجه التميمي ( نداء استغاثة الى وزارة الكهرباء لأخذ دورها في معالجة وضع المحطة الفرنسية ) ، محذرا من ( انهيارها في أية لحظة وفق التقارير الفنية، ما يؤدي الى حرمان نحو 100 ألف نسمة من الطاقة ، إضافة الى قطع الكهرباء عن مشروع ماء المقدادية الكبير وبالتالي إدخال القضاء في أزمة كبيرة ) . واكد التميمي ، أن ( مجلس المقدادية طرق كل الأبواب حيال ملف المحطة الفرنسية دون جدوى، ما جعلنا نطلق نداء استغاثة لأن الأمر حرج للغاية ويتطلب تدخلا فوريا من قبل وزارة الكهرباء ) .وأعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي ، عــــــــن مقتل خمـــــــــسة من عناصـــــــــر تنظيم “داعش” بقصف مضافة لهم في وادي ثلاب شمال شرقي ديالى .

وقـــــــال العــــــزاوي لــ ( الزمان ) أمس إن ( طيران الجيش نفذ عملية قصف نوعية استهدفت مضافة لتنظيم داعش في عمق وادي ثلاب شمال شرق بعقوبة) .

وأضاف العزاوي، أن ( القصف أسفر عن مقتل خمسة من إرهابيي التنظيم وتدمير مركبة ودراجات نارية ) ، مبيناً أن ( العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة ) .

الى ذلك اشاد نائب رئيس مجلس محافظة ديالى محمد جواد الحمداني بجهود القوات الامنية والتي اثمرت ، عن ( احباط تفجير عجلتين مفخختين في قضاء بلدروز وناحية كنعان ومنعت الارهابيين من تنفيذ مخططاتهم الاجرامـــــــية واستهداف الابرياء في محافظة ديالى ).

واضاف الحمداني لــ ( الزمان ) ، ان ( هذا النجاح الكبير صفعة مدوية جديدة يتلقاها الارهاب على يد ابطال القوات الأمنية في ديالى ) ، مشيرا في الوقت نفسه ، على ( ضرورة مضاعفة الجهود وفرض اجراءات احترازية تعمل على حفظ الامن وافشال الاجندة الارهابية التي تحاول استهداف وزعزعة الاستقرار الامني في محافظة ديالى ) .