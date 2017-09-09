(الزمان) تستطلع لبنان في أيام العيد (1)

الترفيه يتضاعف ومهرجانات الفرح وجبل لبنان يشمخان بغابات الأرز وقصر موسى ودير القمر

حمدي العطار

هناك مدن في العالم تتمتع بالعيد من خلال أستغلال العطلة فترى اصحاب المهن والمطاعم والتجار يعدون هذه أيام أستراحة ونقاهة لهم، هؤلاء لا يفكرون حتى بما سوف يحصلون عليه من أموال وأرباح في أيام الاعياد، حتى أن البعض ينصح السياح بعدم زيارة مثل هذه المدن في الاعياد، بيروت لا تتفق مع هذا الرأي فعندما يحل العيد ترى المطاعم والمقاهي والاسواق والملاهي وشركات السياحة تنش وتعمل لمدة 24 ساعة في الوقت الذي يتمتع الناس والموظفون بعطلة العيد! وبيروت تستغل فرح الناس وحبهم للترفيه (ومن يريد أن يتونس لا يفكر بكلفة اللحظة السعيدة) ولكل شيء ثمن الا السعادة،وبيروت خبيرة بتوفير ما يحتاجه السائح من وسائل الترفيه!

نحن كروب سياحي حالما وصلنا الى بيروت اندمجنا في اجواء الفرح والاحتفال بالعيد فكانت زيارتنا لأكثر من منطقة في بيروت شملت (الحمرا أشرفية – كورنيش بيروت- مول ABC ) وحينما يكون الشخص سعيدا تكون شهيته للاكل مفتوحة ومن يشبع هذه الشهية غير مطعم (بربر) اما في اليوم الثاني كان لنا رحلة الى جبل الشوف ،حيث دير القمر،قصر موسى،وغابات الارز.

غابات الأرز

من تلك الغابات الكثيفة بأشجار الأرز الممتدة على مرتفعات الشوف اللبنانية،من عمق التوثيق التاريخي الذي يعود الى الالف الثالث قبل الميلاد،كما هو مدون في ملحمة كلكامش الذي وصف فيها غابات الارز اللبناني ووسعة امتدادها ، الأرز اللبناني الذي لم يعد فقط 3 ملايين شجرة تمثل التنوع البيولوجيا الغني بالأشجار والنباتات المختلفة وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من الطيور والحيوانات(الصقر-ترغل-شحرور-العقاب- الحجل- الهدهد- البلبل- ابو زريق) والحيوانات (ظبي الجبل ،ابن أوى-الذئب-السنجاب والغزال)ليس هو مشروع سياحي للطبيعة وقدرتها على تحدي الزمن، بل الأرز عند اللبنانيين ” مقدسا أنه رمز العلم اللبناني وشعار شركة الطيران اللبنانية والشعارات التجارية التي لا حصر لها ، أنه مصدر إلهام في الشعر والكتابة والرسم الفن،كما يعد الأرز جزءاً أساسياً من الأرث الثقافي في لبنان”

زرنا هذه المحمية (محمية الشوف) وهي متكونة من ثلاث غابات من الأرز(معاصر الشوف- الباروك -وعين زحلتا بمهرين) عمر هذه الاشجار كما يقول دليلنا بأن هذه الاشجار ترجع الى 2000 عام ،وانت تتمتع بمنظر هذه الغابات يشرح لك الدليل سبب اختيار لبنان لأرز كشعار لها لتضعه في العلم، أمتداد أجنحة الاغصان بالعرض تمثل (التواضع) وعدم التكبر، أما الصمود والبقاء في ظل ظروف طبيعية قاسية تمثل (الصمود) وسر البقاء، فلذلك هو لبنان متواضع لكنه (باق) الى الابد.

سر بقاء شجرة الارز كل هذه السنين(الاف السنين) هو لأنها تحتوي على مادة لزجة يصعب على اي حشرة أن تخترقها الا النحل تتغذى عليها لتكون دواء للكثير من الامراض وقد قمنا بشراء ذلك العسل الذي يسمى (عسل الارز) وبمبلغ (40) دولاراً للكيلو الواحد، ينصحنا الدليل على تناول ملعقة واحدة في الصباح وعدم شرب الماء او الاكل لمدة 20 دقيقة وخلال اسابيع سنرى النتائج!

الاجتماعات السياسية

ولهذه المرتفعات من أشجار الارز حكايات للكثير من الاجتماعات واللقاءات لأمراء الدروز مع كل القوى الوطنية ،وكانت مكانا للقاء الشهيد كمال جنبلاط للكثير من المسؤولين العرب.

في هذه الغابات ينصحونك ان ترتدي الحذاء الرياضي وتحمل الكاميرا ولا يجوز التدخين او الاكل وحتى شرب الماء للمحافظة على النقاء في هذه الطبيعة المميزة والمقدسة، هناك تستطيع ان تلتقط عشرات الصور مع تشابك الاغصان وانت تسير في الممرات داخل الغابات للتعرف على النباتات والاشجار وتستنشق الهواء البارد النقي وتشم رائحة البذور من الارز وهي رائحة زكية يكون منها (عطر شجرة الارز).

تحتاج الارز الى البرودة والماء وهي متوفرة في تلك المناطق والمرتفعات التي يصل بها الثلج لأرتفاع 3 أمتار!الأرز يستطيع أن يحمي نفسه من قسوة الطبيعة وأذى الحيوانات هو فقط عدوه مع الاسف (الانسان).

من الشوف وهي منطقة للدروز وهذا هو الواقع اللبناني.

كما ان بيروت الشرقية للموارنة المسيحين وبيروت الغربية للمسلمين كما هو الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت لحزب الله وصور لحركة الامل الشيعة!

دير القمر عاصمة الامراء

هي قرية تابعة لمنطقة الشوف في محـــــــــافظة جبل لبنان ،هذه القرية كـــــــــانت مســــــــؤولة عن تعـــــــين الامــــــــراء على ولايات الشام سابقا(سوريا-لبنان – فلسطين).

مكانة مهمة

وكان لها مكانة مهمة في تاريخ لبنان،وفي ســـــــنة 1945 أدرجت هذه القرية ضمن لا ئحة التراث العالمي.

وترجع تسمية المنطقة بدير القمر بسبب وجود قمر منقوش على جدارنه،اخرون يدعون أن اهل القرية كانوا يبنون أحد الاديرة في الليل على ضوء القمر.

قصر موسى نوع آخر من التحدي

زرنا قصر موسى ولهذا القـــــــــصر نوع آخر من التــــــــحدي، أذ ان موسى الطالب الفاشل في المدرسة والمرفوض من اهل حبيبته عندما خطبها قال له ابوها لا ازوجك أبنتي الا اذا ملكت قصرا!

ليضع موسى هدفا في حياته وهو ان يملك قصرا ليس له مثيلا على الرغم من فقره وفشله في المدرسة عمل في الفن وجمع التحف والاسلحة القديمة ولمدة اربعين عاما ليكون له هذا القصر (المتحف) وعندها تزوجت حبيبته واصبحت تعيش في امريكا وتزوج موسى لكنه لم ينس قصة التحدي عندما زاره ابو حبيبته في هذا القصر جعله يمر من بوابة تضطره الى الانحناء اليه! وهذا هو لبنان رمز للتحدي والطموح لا يتناسب مع الامكانيات دائما!

يتبع