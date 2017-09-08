تحرك كردي لتوحيد موقف برلمان الإقليم وبغداد تعلن عدم التزامها بنتائج الاستفتاء

بغداد – اربيل – الزمان

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجمعة، أن الحكومة الاتحادية في بغداد لن تلتزم بنتائج الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول الحالي، مشيرا إلى أن بغداد لا تريد الدخول في «صراع داخلي»، فيما أكد عدم وجود أية رغبة لقبول فكرة الاستقلال في البلاد.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريحات صحفية، إن “الاستقلال الذي يريده إقليم كردستان هو خطوة غير شرعية ولا دستورية، وهذا يتطابق مع رؤية الحكومة العراقية في الرغبة بالحصول على مخرج يحافظ على وحدة البلاد”.

وأضاف الحديثي أنه “لا توجد أية رغبة لقبول فكرة الاستقلال في البلاد”، موضحا في الوقت ذاته أن “الإقليم يتمتع بصلاحيات فيدرالية، طبقا للدستور، وأنه لا يحق لطرف أن يغير واقع العراق برغبة أحادية الجانب، بدون موافقة الطرف الآخر”.

وفي رده على سؤال عن ماذا تملك بغداد للحيلولة دون تمرير الاستفتاء، قال الحديثي: “لا نريد الدخول في صراع داخلي، لكن النتائج التي سينجم عنها هذا الاستفتاء لن تلتزم الدولة بالأخذ بها”. وأضاف الحديثي أنه «لا توجد أية رغبة لقبول فكرة الاستقلال في البلاد»، موضحا في الوقت ذاته أن «الإقليم يتمتع بصلاحيات فيدرالية، طبقا للدستور، وأنه لا يحق لطرف أن يغير واقع العراق برغبة أحادية الجانب، بدون موافقة الطرف الآخر». وفي رده على سؤال عن ماذا تملك بغداد للحيلولة دون تمرير الاستفتاء، قال الحديثي: «لا نريد الدخول في صراع داخلي، لكن النتائج التي سينجم عنها هذا الاستفتاء لن تلتزم الدولة بالأخذ بها».

من جهته قال وزير الزراعة والمياه في حكومة إقليم كردستان العراق القيادي في الجماعة الإسلامية الكوردستانية عبد الستار مجيد يوم الجمعة ان الجماعة ليست ضد الاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 من شهر أيلول الجاري في الإقليم للاستقلال عن العراق.

وجاءت تلك التصريحات عقب اجتماع عقد بين امير الجماعة علي بابير والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره بشأن تفعيل برلمان إقليم كردستان واجراء الاستفتاء.

وقال مجيد للصحفيين في أربيل اليوم، ان «الجماعة ليست ضد الاستفتاء، ولا ضد استقلال إقليم كوردستان».

واضاف ننتظر اجتماع يوم غد بين الاتحاد الوطني والمكتب السياسي للجماعة لنقرر بعدها.

من جهته قال سعدي بيره ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني سيعقد اجتماعا يوم غد مع المكتب السياسي للحركة الإسلامية الكوردستانية في السليمانية من اجل توحيد المواقف، والصف الوطني الكوردستاني.