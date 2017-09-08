‎مساعد وزير الداخلية المصري ينفي لـ (الزمان) تقريراً دولياً عن السجون

‎القاهرة – الزمان

‎كشفت مصادر برلمانية ان عدد من اعضاء البرلمان يستعد للسفر إلي الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة للتواصل مع دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة في الكونجرس ومجلس الشيوخ لاقناعهم بالتزام مصر باحترام حقوق الإنسان وكذب ادعاءات هيومن رايتس حول اوضاع حقوق الإنسان في مصر والإنتهاكات داخل السجون المصرية، فيما اكد اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لشئون السجون في تصريحات خاصة ان تقارير هيومن رايتس حول وجود انتهاكات في السجون المصرية غير حقيقي واستندت إلي كلام مراسل يزوره المعارضين واهالي المساجين التابعين للأخوان الي الواقع في السياق ذاته وصف عدد من الحقوقيين تقرير منظمة هيومان رايتس حول وجود تعذيب داخل السجون المصرية بانها عارية من الحقيقة واوضح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان المجلس بعث لرسالة الي المسئولين بالمنظمة اكد لهم فيها عدم وجود تعذيب داخل السجون المصرية وان المجلس القومي تأكد من ذلك خلال زيارة اعضائه للسجون المصرية من جانبه قال د/ صلاح سالم عضو المجلس ان كل الزيارات التي نظمها المجلس للسجون المصرية لم تثبت وجود اي انتهاكات او شكاوي من السجناء وان الشكاوي وصلت فقط من ذويهم والذين تحركهم جهات سياسية معادية لمصر في المقابل طالب حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة الحكومة المصرية بفتح تحقيق شفاف حول الملاحظات التي ابدتها المنظمة وكشف الحقائق امام الرأي العام العالمي.