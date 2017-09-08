‎ناشط سياسي بورمي لـ (الزمان): حكومة ماينمار قتلت نصف مليون مسلم خلال خمس سنوات 

واشنطن وطهران قلقتان من عدم الاستجابة لاستقبال المساعدات الانسانية

‎ القاهرة –مصطفى عمارة

واشنطن –الزمان– سيول-(أ ف ب)

‎كشف د/ عمر فاروق الناشط السياسي البورمي في تصريحات خاصة ان حكومة ماينمار قلت اكثر من نصف مليون مسلم خلال 5 سنوات وطالب فاروق بتدخل مجلس الأمن وارسال قوات حفظ سلام لحماية مسلمي الرهينغا .

‎في السياق ذاته طالب علماء الأزهر بضرورة تحرك عربي واسلامي للضغط علي سلطات ميانمار لوقف التصفية العراقية وتحريك دعوي امام المحكمة الجنائية الدولية لمنع اعمل التطهير العرقي ،وفي هذا الاطار قال عباس شومان وكيل الأزهر ان الأزهر يتحرك يتحرك بالتنسيق مع مجلس حكماء المسلمين للفت انظار العالم للقضية والتحذير من خطورة ذلك علي الأمن والسلم الدوليين واضاف ان العالم يتعامل بمكيالين مع انتهاكات حقوق الإنسان فيفض العراق عن الإنتهاكات ضد المسلمين ويتحرك في القضايا الأخري، وطالب محمد عبد الفضيل منسق مرصد الأزهر الدول العربية والإسلامية بغلق سفارات ميانمار وفرض عقوبات عليها لردعها واشاد بتحرك اندونيسيا بتحريك دعوي امام الجنائية الدولية لوقف الجرائم ضد المسلمين

وأعلنت مسؤولة كبيرة في الامم المتحدة الجمعة لوكالة فرانس برس ان حصيلة ضحايا أعمال العنف في ولاية راخين التي تسكنها غالبية من الروهينغا المسلمة في غرب بورما قد تتجاوز الالف قتيل.

وقالت يانغي لي مقررة الامم المتحدة الخاصة لحقوق الانسان في بورما «قد يكون حوالى الف شخص او أكثر لقوا مصرعهم»، ما يشكل ضعفي الرقم الذي أعلنته الحكومة البورمية.

واضافت لي في المقابلة التي جرت في جامعة سونغكيونغكوان في سيول حيث تلقي محاضرات «ربما القتلى من الجانبين لكن الغالبية الكبرى هم من الروهينغا».

وتابعت «اعتقد انها ستكون احدى أسوأ الكوارث التي يشهدها العالم وبورما في السنوات الاخيرة».

وأعربت الولايات المتحدة امس عن قلقها حيال الأزمة في بورما داعية السلطات الى السماح بدخول المساعدات الانسانية الى ولاية راخين حيث تجدد العنف ضد اقلية الروهينغا المسلمة.

لكن وزارة الخارجية الاميركية لم تكشف ما اذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات ضد بورما أو ما اذا كان المسؤولون الاميركيون قد وجدوا المعلومات التي تتحدث عن مجازر برعاية الدولة تتمتع بالصدقية.

وقالت هيذر نويرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الوضع المضطرب في ولاية راخين بشمال بورما»، وهي افقر ولايات البلاد.

خاطب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الأمم المتحدة داعيا الى التحرك لإغاثة مسلمي الروهينغا في بورما التي تجاهلت طلب إيران السماح لها بإرسال مساعدات، وفق الخارجية الايرانية.

وعبر ظريف عن القلق إزاء «الفظاعات المرتكبة بحق» المسلمين الروهينغا في رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وكتب ظريف وفق الرسالة التي نشرت على موقع الوزارة الجمعة، «الهجمات المنظمة التي تنفذ بلا تمييز ضد المسلمين ويرتكبها عناصر متطرفون وينسب بعضها إلى قوات الأمن، أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح وعن مفاقمة تاريخ من التمييز والظلم ومشاعر اليأس».

وقال ظريف ان المطلوب من بورما أن تضع «وعلى الفور حدا للعنف المستمر ضد مجتمع الروهينغا المسلم وأن تسمح بلا عوائق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تشهد أعمال عنف وأن تحيل إلى العدالة أولئك المسؤولين عن الفظاعات وأن تفرض تدابير لمنع تكرارها في المستقبل».

وأضاف إنه لأمر «مخيب للآمال أن تبقى مثل هذه المطالب العالمية التي تمثل الحد الأدنى»،

وأعلنت الامم المتحدة الجمعة ان نحو 270 الف لاجئ معظمهم من الروهينغا فروا الى بنغلادش منذ 25 آب/اغسطس الماضي.

وبذلك يرتفع عدد اللاجئين الروهينغا في بنغلادش منذ اندلاع اعمال العنف في تشرين الاول/اكتوبر الماضي الى 357 الف لاجئ.

وفر هؤلاء من أعمال العنف التي تشهدها ولاية راخين بغرب بورما منذ شن متمردون من «جيش انقاذ روهينغا اراكان» هجمات ضد مراكز للشرطة دفاعا عن حقوق هذه الاقلية.

وسار معظمهم لايام وتقول الامم المتحدة ان كثيرين يعانون من المرض والانهاك وبحاجة ماسة للايواء والغذاء الماء.

وعبر في الاسبوعين الماضيين 164 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين الروهينغا الى مخيمات مكتظة اساسا في بنغلادش.

ولقي آخرون مصرعهم اثناء محاولة الهرب من المعارك في ولاية راخين. وقال شهود عيان ان قرى بأسرها احرقت منذ ان شن متمردون من الروهينغا هجمات في 25 آب/اغسطس مما تسبب بشن حملة عسكرية واسعة.

وشن الجيش البورمي منذ ذلك الحين حملة على نطاق واسع في هذه المنطقة الفقيرة والنائية والتي أوقعت بحسب قوات الامن ما مجمله 432 قتيلا من بينهم 387 «ارهابيا».

وأكدت السلطات البورمية أن بين القتلى 15 عنصرا من قوات الامن وثلاثين مدنيا هم سبعة من الروهينغا وسبعة من الهندوس و16 من بوذيي راخين في المعارك.

لكن لي قالت لوكالة فرانس برس «الاحتمال كبير في ان تكون الارقام مخفضة». واضافت «المؤسف اننا لا نستطيع تأكيد ذلك دون إمكانية الوصول» الى منطقة النزاع.

وقالت السلطات البورمية في حصيلة معدلة الخميس، ان 6600 من منازل الروهينغا و201 من منازل غير المسلمين، احرقت وسويت بالارض منذ 25 آب/اغسطس.

وأبدت لي شكوكا حول تأكيدات السلطات البورمية بان الروهينغا يحرقون بيوتهم. ومضت تقول «اذا كنتم تفرون تحت المطر من أشخاص يحملون أسلحة كيف بالامكان ان تضرموا النار في منزلكم؟»

وتعرضت مستشارة الدولة في بورما اونغ سان سو تشي لانتقادات شديدة من الاسرة الدولية بسبب ادارتها لازمة الروهينغا.

وحثت لي سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام في العام 1991 على ان «تثبت للعالم انها ناضلت من أجل بورما حرة ومستقلة».

وتابعت «عليها ان تبدي مزيدا من التعاطف مع كل سكان بورما».

ومضت تقول «ما ننساه هو انها في الاساس امراة تمتهن السياسة. يتوقع الناس منها ان تكون سلطة معنوية عليا لكنها سياسية وما الاهم بالنسبة الى السياسيين؟ ان يعاد انتخابهم».

وختمت بالقول «لا بد ان نمحي من ذاكرتنا صورة أسيرة الديموقراطية التي جسدتها لسنوات».