ما تحتاجه الموصل

فاتح عبد السلام

تعادل مساحة الجانب الايمن وما يتصل به و المدمر بالكامل في الموصل مساحة عواصم عربية في الخليج ،أو مساحة مدن كبرى في بلدان عربية ، ولا أريد تسمية تلك العواصم خشية أن يتهمنا أحدهم بالانتقاص منها .

التكدس البشري للأهالي النازحين من الأيمن الى الجانب الأيسر الأقل تضرراً ، بات حالة سلبية مع مرور الوقت وينتج عن ذلك آثاراً اجتماعية سلبية عدة بدأت الأسر تعاني منها ، ذلك ان الدولة لم تستطع ان تبني خلال ستة أشهر من تحرير الجانب الايسر بيوتاً رخيصة التكلفة في اطراف المدينة الملاصقة لآخر الاحياء بما يخفف الضغط في استقبال الأسر التي لا معيل لها ولامنزل بعد ان وقعت كارثة الجانب الأيمن . لا يمكن التعامل مع آثار الدمار في الموصل بطريقة تنظيف المدرسة واصلاح زجاج نوافذها وتكديس ما تشاء من التلاميذ فيها بسبب التدفق السكاني من الايمن .

اعادة الاعمار تتطلب وجود هيئة عليا في رأس الدولة وخطة تأهيل ، وفي حال بلدنا المنخور بالفساد فإن لاشيء سيصح أو يصلح ،من دون رقابة دولية متنفذة لكل مشاريع الاعمار على وفق الحاجات الاساسية للموصل في خلال عقد زمني مقبل أيضاً .

طبيعة المشهد السياسي لا تأتي بخبرات وطنية تخطط وتنفذ وانما هي محاصصات قبل الانتخابات وبعدها وأفواه مفتوحة على عمولات المشاريع وحصص الجيوب الخاصة ولا علاج لهذا الامر مطلقاً في ظل الخيمة السياسية التي عمودها الفساد . لذلك فان الموصل تحتاج هيئة عليا منكفاءات ابنائها في داخل العراق ومن اولئك المنتشزين في اصقاع العالم ولهم خبرة وحرص وغيرة فضلاً عن امتلاكهم الايمان الراسخ بأنهم يبنون لمدينتهم التي يحبونها وسيقيمون بها ولايريدون فيها منطقة خضراء للسلطة الفاسدة و وانما يسعون لجعلها كلها خضراء . هذا المطلب الذي اسمعه من عشرات من النخب الموصلية لايمكن تحقيقه إلاّ بمساعدة دولية هائلة قد تصل الى قرارات من مجلس الأمن أو سواه . اعرف ان اغلبية العراقيين يكرهون مجلس الامن ،ولكن لتكن تلك القرارات الصادرة عنه للمرة الاولى في تاريخه لمصلحة بناء جزء حيوي من العراق ، لاسيما اذا ما اتجه اقليم كردستان العراق نحو الاستقلال فستصبح الموصل اقصى نقطة في شمال البلد مثلما ان البصرة درة جنوبه .