‎تفاصيل أولى عن محاكمة غادة عبدالرازق بتهمة الفعل الفاضح

‎القاهرة – الزمان

‎قررت محكمة جنح المعادي في العاصمة المصرية القاهرة، امس الاول، إحالة أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبدالرازق، في الجنحة المباشرة التي أقامها المحامى سمير صبري، واتهمها فيها بارتكاب الفعل العلني الفاضح، لدائرة مغايرة بسبب الاختصاص الرقمي بدوائر المحكمة.

‎ وقال المحامي صبري في عريضة الجنحة المباشرة: «إن غادة عبدالرازق تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهى في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون الفيديو يذاعمباشرة، وما أن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولا».

‎وأضاف: «أن تصرف غادة يعد فعلا خادشا وفاضحا للجميع دون أن تراعي حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة في المجتمع، فبدلا من أن تقوم بدورها كفنانة لغرس القيم النبيلة، قامت بالنقيض من هذا بإفساد الأخلاق ونشر الفسق والفجور ونشر الفحشاء والرذيلة بين الناس، وبعد ذلكقامت بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور، وبعد أن اكتشفت ما فعلته من فعل مجرم بحذف الفيديو من على صفحتها الشخصية، ولكن بعد أن ظهر ذلك الفيديو للكافة وعلم به القاصي والداني».

‎وكانت أولى جلسات محاكمة الممثلة غادة عبدالرازق بتهمة الفعل العلني الفاضح تمت في 9 يوليو الماضي، ولم تتمكن غادة من حضور الجلسة لوجودها خارج مصر إلّا أن محاميها حضر نيابة عنها.