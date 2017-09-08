مسبار ياباني يسهم في حل لغز دوران الرياح حول الزُّهرة

طوكيو- الاناضول : أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أن مسبارها «أكاتسوكي»، اكتشف اختلافات في شدة الرياح في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة. ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الأحد، عن خبراء في وكالة الفضاء اليابانية، القول إن «هذا الاكتشاف سيساعد العلماء في حل لغز دوران الرياح حول الزهرة». ومنذ فترة، اكتشف علماء وجود رياح شديدة في أجواء الزهرة، لكنهم اعتقدوا أن سرعتها متساوية تقريبًا في كل المناطق. لكن الخبراء اليابانيون أثبتوا أن الأمر ليس كذلك، وأن الريح تضعف كلما اقتربت من قطبي الكوكب.

وأوضح الخبراء أن المعلومات الواردة من مسبار»أكاتسوكي» العامل حاليًا في مدار الزهرة، كشفت أن سرعة الرياح في الغلاف الجوي للكوكب تبلغ أكبر قيمة لها، نحو 90 مترا في الثانية، في المناطق الاستوائية للكوكب، وذلك على ارتفاع يتراوح بين 45 و60 كيلومترا، ما يزيد 10 أضعاف عن سرعة دوران الزهرة حول محورها. وأضافوا أن الريح تأتي بطبقة من السحب التي تبلغ سماكتها نحو 20 كيلومترا، وتعد تلك السحب أو بالأحرى ضوء الشمس المنعكس منها سببًا للمعان كوكب الزهرة وقت الصباح والمساء.

وأطلقت اليابان مسبار «أكاتسوكي» إلى كوكب الزهرة، منذ 7 أعوام، وقام المسبار، في ديسمبر/كانون الأول 2010، بمحاولة أولى فاشلة للدخول في الغلاف الجوي للكوكب.

وتمكن خبراء الفضاء اليابانيون من إنقاذ المسبار وتوجيهه إلى مدار حول الشمس بانتظار فرصة ملائمة أخرى للاقتراب من الزهرة.

وقام المسبار بمحاولة ثانية ناجحة للدخول في أجواء الكوكب، في 9 ديسمبر 2015.

وقال الخبراء اليابانيون إن مسبارهم يدور حول الزهرة في مدار بيضاوي، وتبلغ دورته 13 يوما و14 ساعة مقتربًا من الكوكب إلى مسافة 550 كيلومترًا ومبتعدًا عنه إلى 300 ألف كيلومتر.

وأوكلت اليابان إلى المسبار مهمة أخرى، وهي دراسة عملية تشكل الغيوم العملاقة التي تتألف من حمض الكبريتيك، وحل لغز الأعاصير التي تضرب الزهرة من وقت إلى آخر.

ولهذا الغرض تم تزويد المسبار بـ6 أجهزة للرصد، بما في ذلك 5 كاميرات عاملة في مجال موجات واسع يمتد من تحت الحمراء وحتى فوق البنفسجية.

ويعرف كوكب الزهرة بلمعانه الشديد، ولذلك يسمى في اللغة الإنجليزية باسم « فينوس»، نسبة إلى آلهة الجمال عند الإغريق، أما سبب تسميته بالزهرة عربيا، فهو أن الزُّهْرَة هي الحسن والبياض، أي الأبيض المستنير.