النزاهة تصادق على قرار حبس مدير سابق للتجهيزات الزراعية

بغداد – محمد الصالحي

اعلنت هيئة النزاهة مصادقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتِّحاديَّة على قرار الحبس الشديد بحقِّ المدير العامِّ السابق لشركة التجهيزات الزراعيَّة عصام جعفر عليوي الصادر عن محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال.يذكر أنَّ القرار يقضي بحبس المدان حبساً شديداً لمدَّة سنتين استناداً إلى أحكام المادة 331 عقوبات لتسبُّبه بإلحاق ضررٍ بالمال العام بلغ 30 ملياراً و71 مليوناً و606 دينار.واعلنت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) امس الاول ان ( مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على عليوي في منفذ الشلامـﭼـة الحدوديِّ بعد تمكُّنه من الهرب من أحد مراكز الشرطة ببغداد).