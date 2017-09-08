لجنة الخبراء: البرلمان يشرع للتصويت على الأسماء المرشحة للمفوضية

بغداد – شيماء عادل

اكد رئيس لجنة الخبراء الخاصة باختيار مفوضية الانتخابات عامر الخزاعي بان البرلمان سيصوت على الأسماء الـ9 المرشحة للمفوضية رغم كل الاعتراضات والخلافات عليها. وقال الخزاعي في تصريح امس ان( الأسماء المرشحة ستجلب اصواتا رغم الاعتراضات والاختلافات مابين الكتل السياسية عليها، وسيحسم الامر في الجلسات المقبلة لمجلس النواب), وأضاف انه( ضمن إطار القانون كل المرشحين مستقلون في فترة عملهم في المفوضية من العمل او أي حزب ينتمي له المرشح وفيه تعهد وقسم)، مشيرا الى ان( البرلمان لم يرفض أسماء المرشحين وانما رفض عملية عرض تقرير المفوضية في جدول اعماله، وكذلك لم يسحب أي عضو من لجنة الخبراء سوى واحد) ، واوضح الخزاعي ان( انسحابه كان قبل أيام من صدور التقرير النهائي على الأسماء المرشحة), وتابع ان ( جميع أعضاء اللجنة هم من رشح الأسماء وفق الية التصويت، وتم تسليم الاستمارات لنا والهيئة الرئاسية للجنة وقامت بفرزهم وتم كتابة التقرير)، مبينا ان(الاصوات والاسماء والاستمارات أيضا موجودة ويمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة الاطلاع عليها ), مؤكدا ان (رفض مقترح لجنة الخبراء بزيادة اعداد المفوضين الى11 عضوا ليس مقترحا وانما تعديلاً للقانون بعدما اتخذت الأقليات امرا بذلك من المحكمة الاتحادية، وقد تم القراءة الأولى والثانية وننتظر التصويت عليه), واضاف انه (في حال فشل التصويت على التعديل فان الامر سيعود الى البرلمان باتخاذ قرارا يتضمن تمديد عمل المفوضية او التوجه الى القضاء).