بغداد تعلن انتهاء العمر الافتراضي لطريق مهم في العاصمة

بغداد – داليا احمد

اعلنت لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد عن انتهاء العمر الافتراضي لمساند مجسر محمد القاسم للمرور السريع.وقال رئيس اللجنة غالب الزاملي في تصريح امس ان( الروافد الخاصة بالمجسر بدأت تنحرف والعمر الافتراضي للمساند المطاطية انتهى لذلك يحتاج الى ادامة وعمل انه لا يخلو من مخاطر)، عادا ان ( المجسر هو الاهم في العاصمة بغداد في جانب الرصافة), وأضاف ان( امانة بغداد اكدت ان اللجنة الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس الوزراء ستحسم هذا الموضوع الثلاثاء المقبل، لدعوة 11 شركة تم التفاوض معها على ادامة وصيانة المجسر ), واوضح الزاملي أن ( هذه الشركات ستعمل على رفع المجسر من الداخل بواسطة رافعات لمنع قطع الطريق عن المواطنين), وتابع ان(المجسر تعرض الى اضرار اثر عمليات إرهابية كبيرة حالت دون اكمال عملية الترميم والصيانة)، مشيرا الى ان( طريق محمد القاسم أنشئ سنة 1970 واكتمل في عام 1983 وبالنتيجة يعتبر الطريق الحيوي والمهم الذي يمتد بحدود 22 كيلو مترا وان الأضرار تنحصر في المجسر الموجود في هذا الطريق .