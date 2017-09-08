واشنطن توضح موقفها من أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا

واشنطن – الزمان

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها حيال الأزمة في بورما، وحضت السلطات على السماح بدخول المساعدات الانسانية لأقليم راخين وسط تقارير عن تجدد العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة.وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية هذير نويرت في تصريح امس إن (الولايات المتحدة تبدي بالغ قلقها حيال الوضع المقلق في أقليم راخين في شمال شرق بورما), وأضافت (لقد حدث نزوح كبير للسكان المحليين أثر حدوث انتهاكات خطيرة مزعومة لحقوق الانسان من بينها حرق لقرى الروهينغا وممارسة عنف من طرف قوات الأمن ومن جانب المدنيين المسلحين أيضا),واوضحت نويرت ان ( بلادها تدين مجددا الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن البورمية، لكننا ننضم للمجتمع الدولي في مطالبة هذه القوات بمنع وقوع مزيد من الاعتداءات على السكان المحليين بطرق تتناسب مع سلطة القانون والاحترام الكامل لحقوق الإنسان),وتابعت أن (الدبلوماسيين الأمريكيين على تواصل مستمر مع السلطات البورمية الا ان أقليم راخين مكان يصعب الحصول على معلومات منه، ويصعب الدخول إليه). وقالت نويرت (ندعو السلطات لتيسير الوصول الفوري للمتضررين والذين هم بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة). ولم تعلق نويرت على هوية الطرف المخطئ في دائرة العنف الأخيرة.كما لم تفصح وزارة الخارجية الأمريكية ما اذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات ضد بورما أم لا، أو أن كان المسؤولون الأمريكيون قد وجدوا التقارير عن وقوع مذابح برعاية الدولة جديرة بالثقة أم لا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الخميس الماضي عن أن أكثر من ربع مليون شخص معظمهم من اللاجئين الروهينغا دخلوا بنغلاديش منذ اندلاع دوامة العنف الأخيرة في بورما في تشرين الأول الماضي.وفر في الأسبوعين الماضيين فقط نحو 164 ألف شخص معظمهم من المدنيين الروهينغا إلى بنغلادش، ولجأوا إلى مخيمات مكتظة أساسا مما أثار القلق من حدوث أزمة إنسانية.