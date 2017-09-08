البصرة تستقبل خمس بواخر بحولات متنوعة

البصرة – الزمان

استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق،في محافظة البصرة 5 بواخر ببضائع تجارية متنوعة .وقال مدير عام الشركة رياض سوادي شمخي في بيان امس ان(ميناء أم قصر الشمالي استقبل الباخرة يوم بوني وتحمل الف و300 حاوية تم ارساؤها على رصيف 20 وكذلك باخرة اخرى تحمل 693 سيارة تم ارساؤها على رصيف 21),وأضاف( اما بخصوص ميناء أم قصر الجنوبي فقد استقبل باخرة تحمل الف و641 طنا حمولة متنوعة رست على رصيف رقم 3، وباخرة تحمل حاويات تم ارساؤها على رصيف رقم 4), وأشار الى ان الباخرة الخامسة تحمل على متنها 10 الاف و100 طن كلنكر، رست على رصيف رقم 7).