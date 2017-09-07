ترامب يعرض القيام بوساطة في الأزمة الخليجية

واشنطن– (أ ف ب) – اقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس التوسط في الازمة بين قطر وجيرانها العرب معربا عن اعتقاده بان النزاع يمكن حله “بسهولة الى حد ما”.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح انه سيكون مستعدا للقيام بدور “الوسيط”.

وأضاف “اود القيام بذلك، واعتقد سيكون لديكم اتفاق في اسرع وقت”، وتابع “اعتقد انه امر سيتم حله بسهولة الى حد ما”.

وكانت السعودية والبحرين والامارات ومصر اعلنت في الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر واتهمتها بدعم الارهاب والتقرب من ايران.

وتنفي قطر هذه الاتهامات وتتهم الدول الأربع بالتعدي على سيادتها.

واعطت واشنطن اشارات متباينة حول سياستها في الخليج.

وفور قطع الدول الاربع علاقاتها مع قطر، ابدى ترامب تأييدا كبيرا للسعودية، لكن بعض المسؤولين الآخرين وبينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون تبنوا لهجة أكثر اتزانا.

والرياض والدوحة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

واختار ترامب السعودية لتكون اول محطة خارجية له في ايار/مايو قبل اسبوعين من نشوب أزمة الخليج.

وتستضيف قطر قاعدة جوية اميركية كبيرة تتضمن مركز قيادة يدير العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.