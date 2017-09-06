البرلمان: شخصيات عديدة متورطة مع عليوي بملفات فساد

إعتقال نائب سابق متهم بتهريب مدير التجهيزات الزراعية السابق إلى الخارج

بغداد – محمد الصالحي

اعلنت وزارة الداخلية امس عن توقيف النائب السابق جواد الشهيلي لإتهامه بتهريب مدير عام التجهيزات الزراعية السابق عصام جعفر عليوي من مركز شرطة في بغداد، فيما قالت لجنة الزراعة النيابية أن هناك شخصيات عديدة متورطة مع عليوي بملفات فساد وهدر للمال العام. وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة العميد سعد معن في بيان صحفي ان (مجلس القضاء الاعلى أصدر مذكرة القاء قبض بحق الشهيلي )، مؤكداً ان الشهيلي (رهن التحقيق الآن على خلفية قضية هروب المدان عصام جعفر عليوي). واتهم الشهيلي ، النائب السابق عن كتلة الاحرار، بتقاضي مبالغ مالية مقابل تهريب عليوي المتهم باختلاس وغسيل اموال، قبل ان يلقى القبض عليه في منفذ الشلامجة بعد ان قامت مجموعة مسلحة بتهريب من مركز شرطة المثنى في زيونة ببغداد. وفي وقت سابق من يوم امس بحث وفد من التيار الصدري مع وزير الداخلية قاسم الاعرجي تداعيات هروب عليوي. وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (الاعرجي استقبل الوفد وناقش معه تداعيات قضية هروب المدان عليوي والقاء القبض عليه بعد ساعات من هروبه من جانب مفارز الوزارة وباشراف مباشر من الوزير).ونقل البيان عن وفد التيار الصدري تأكيده ان (احضارهم للنائب السابق جواد الشهيلي جاء من اجل المساعدة في الوصول الى الحقيقة وتمكين الاجهزة الامنية من القيام بواجبها بمهنية ودونما تدخل او ضغط من اية جهة اخرى).من جهته ثمن الوزير خطوة الوفد (التي ترتكز على دعم الامن وسلطة القانون والمساهمة الجادة في اظهار الحقيقة للرأي العام ومعاقبة كل من تسول له نفسة العبث بامن الوطن والمواطن).

وأكدت كتلة الأحرار النيابية أن عليوي منقطع عن الكتلة منذ نحو عامين، عادة أن زيارة الشهيلي لعليوي زيارة شخصية ولا تمثل الكتلة. وأعلن الأعرجي في وقت سابق عن اعتقال السجين الهارب من مركز شرطة المثنى ، وأصدر أمرا بتوقيف مدير المركز وعدد من الضباط على خلفية الحادث. وقال بيان اصدره المكتب الاعلامي في الوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الاعرجي اصدر امرا بتوقيف مدير مركز شرطة المثنى وعدد من الضباط في منطقة زيونة على ذمة التحقيق) . واضاف ان ( الاعرجي كان قد اشرف على اعتقال مدير شركة التجهيزات الزراعية السابق وذلك بعد ساعات من وصوله الى منفذ الشلامجة الحدودي) ، مؤكدا انه ( لاتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بامن المواطنين او الذين يمتهنون عمليات الجريمة المنظمة).وكانت هيئة النزاهة قد كشفت عن هروب عليوي بمساعدة نائب سابق، مؤكدة اعتقاله خلال محاولته الهروب إلى احدى دول الجوار.

وتحدث رئيس لجنة الزراعة النيابية فرات التميمي عن تورط شخصيات عديدة مع مدير عام التجهيزات الزراعية السابق بملفات فساد وهدر للمال العام . وقال في تصريح إن (هناك شخصيات عديدة متورطة مع عليوي بملفات فساد وهدر للمال العام، وعلى الجهات الرقابية التوسع بالتحقيقات لكشف تلك الجهات والعمل بشكل جدي لإعادة الأموال التي سرقت ومحاسبة جميع المتورطين)، وأضاف أن (عليوي لم يعمل بشكل منفرد وكانت هناك أطراف نجهلها عملت على توفير البيئة المناسبة له لتسهيل صفقاته المشبوهة). ورأى التميمي أن (محاسبة عليوي على ملف واحد والحكم عليه بالسجن المشدد لعامين لا تكفي، كون القرار يخص ملفاً واحداً)، مشدداً على (الحاجة للكشف عن جميع الملفات الأخرى التي تحوم خلفها شبهات فساد والتي تسببت بهدر ملايين الدولارات).