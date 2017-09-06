الدفاع يفتح تحقيقاً بسقوط طائرة في أمريكا وإستشهاد الطيار

ضبط معمل للتفخيخ وإعتقال العشرات في ديالى خلال العيد

بغداد – صباح الخالدي

تمكنت قيادة شرطة محافظة ديالى من ضبط معمل لتفخيخ العجلات واعتقال 25 مطلوبا للقضاء بينهم 11 متهما بقضايا إرهابية خلال الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى، فيما أعلن مدير شرطة محافظة ميسان العميد نزار ألساعدي عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالعيد. وقال قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم حسين السعدي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (الخطة الأمنية الخاصة بالعيد جرت وفق ما خططنا له ولم تسجل خلالها اي خروق). موضحا أن (الخطة تضمنت توفير الحماية للمقابر والجوامع والحسينيات والأسواق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها وأماكن تجمعات المواطنين). وأضاف أن (الخطة الأمنية أسفرت عن ضبط معمل لتفخيخ العجلات وتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات في تلال حمرين يضم عددا من الأحزمة والعبوات الناسفة وموادا أخرى تدخل في تصنيعها). مبينا أن (الخطة أسفرت أيضا عن تدمير مضافتين وضبط كدس عتاد ومتفجرات وعدد من العبوات الناسفة في بساتين المخيسة وإلقاء القبض على 25 مطلوبا للقضاء 11 منهم على قضايا ارهابية و14 آخرين على قضايا سرقة وقتل وخطف). وفي ميسان قال الساعدي في بيان امس ان (نجاح الخطة الأمنية جاء نتيجة التعاون المشترك والتنسيق العالي وتضافر الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية و الخدمية في المحافظة).واضاف انه (تم الاعتماد على المعلومات الاستخبارية والتفتيش الدقيق في السيطرات الخارجية وتسيير الدوريات الراجلة والإلية وإجراء المسح الميداني المستمر لكافة الأماكن التي يرتادها المواطنون وفق ما كان مخطط لها). ووجه وزير الدفاع عرفان الحيالي بفتح تحقيق مشترك عن أسباب حادثة تحطم الطائرة العراقية في ولاية اريزونا بالولايات المتحدة الاميركية أثناء طلعة تدريبية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طائرة اف 16 عراقية تحطمت في ولاية اريزونا أثناء طلعة تدريبية جوية).وأضاف أن (ذلك ادى الى استشهاد احد طياري القوة الجوية العراقية). مشيرا الى أن (الحيالي وجه بفتح تحقيق مشترك عن أسباب الحادث).وكانت قيادة القوة الجوية نعت، احد طياريها الذي لقي مصرعه اثر تحطم طائرته نوع اف 16 في الولايات المتحدة، مبينة ان ذلك جاء اثناء طلعة تدريبية. واضافت القوة الجوية في بيان امس انه (بمزيد من الحزن والاسى تنعى قيادة القوة الجوية إستشهاد الرائد الطيار نور فالح حزام رسن الخزعلي آثر تحطم طائرته من نوع اف 16 اثناء طلعة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية أريزونا). وعبرت القيادة عن حزنها (لفقدان الخزعلي والذي وصفته بانه كان من خيرة طياري طائرات ال اف 16 والذي آكمل كل مراحل التدريب بتفوق عالي). وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في حزيران 2015 عن تحطم طائرة عراقية مقاتلة طراز اف 16 أثناء التدريب، الا انه عثر فيما بعد على جثة الطيار.