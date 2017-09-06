العبادي يدعو لموقف حازم أزاء إنتهاكات مسلمي الروهينغا

لجنة حكومية عليا لمتابعة المشاريع الإستثمارية وإزالة العقبات

بغداد – الزمان

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة امس تشكيل لجنة عليا لمتابعة المشاريع الاستثمارية وازالة العقبات التي تحول دون تنفيذها، كما وافق على تعديل قانوني بشأن مشروع انشاء 130 مدرسة في مناطق الاهوار. واوضح بيان صادر عن المجلس ان الجلسة شهدت عرض موقف العراق من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في ميانمار فيما دعا العبادي الى (موقف دولي حازم تجاهها، بوصفها قضية انسانية خاصة لاسيما وان العراقيين سبق وان اكتووا بنار الاستبداد والقمع والابادة الجماعية).

وقدّم العبادي ايجازاً عن آخر التطورات السياسية والامنية والاستعدادات الجارية لتحرير ماتبقى من اراضٍ عراقية وادامة زخم الانتصارات.وناقش المجلس القضايا المطروحة على جدول الاعمال واصدر القرارات التالية (اقرَّ المجلس الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية في العراق في ما يخص سلامة السلع والخدمات الاستهلاكية المنتجة محليا والمستوردة وفق المعايير العالمية .كما صوّت على مشروع رعاية ضحايا الاتجار بالبشر.ووافق على إقرار مهام وآلية اللجنة العليا للاستثمار والإعمار) . وبحسب البيان فقد وافق المجلس على توصيات الجلسة الرابعة لخلية ادارة الازمات المدنية، من أجل تسهيل عودة النازحين واستقرارهم وبالاخص في محافظة نينوى.وفي ما يخص تطوير مناطق الاهوار، وافق المجلس على تعديلٍ قانوني بشأن مشروع انشاء 130 مدرسة في مناطق الاهوار.وصوّت بالموافقة على تأسيس كلية اهلية (كلية المنارة للعلوم الطبية) في محافظة ميسان، كما صوَت ايضا على تعديل الفقرة المتعلقة بقرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة تتولى مراقبة تنفيذ المشاريع المموَّلة من القرض البريطاني. وناقش ايضاً تنظيم عودة الحجاج العراقيين.

بدوره أكد العبادي تشكيل لجنة عليا لمتابعة المشاريع الاستثمارية وازالة العقبات التي تحول دون تنفيذها. واشار خلال مؤتمر صحفي اعقب جلسة مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المشاريع الممولة من القرض البريطاني. وتناول في مؤتمره الاسبوعي عدداً من القضايا المهمة فوصف الاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم اقليم كردستان اجراءه بأنه (غير دستوري اصلا) وشدد على القول ان (الاستفتاء من دون الوصول الى نتائج مدروسة خداع للناس).

وافاد بأن (أغلب نفط كركوك يصدر بشكل غير رسمي ولا تستفيد منه المحافظة). ونفى (وجود اي قواعد عسكرية اجنبية في العراق مطلقا). وبشأن امكانية عقد صفقات مع داعش ، قال (لا نعقد صفقات مع المجرمين بل نخيرهم بين الاستسلام او الموت). من جهة اخرى، اكد سعد الحديثي المتحدث بإسم مكتب رئيس الوزراء ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية مايزال في عهدة الامانة العامة لمجلس الوزراء .وقال الحديثي في تصريح امس ان(مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وبعد اكتمال ملاحظاتها بالاضافة الى توجيهات رئيس الوزراء ستأخذ بنود القانون طريقها نحو الاقرار بشكل كامل في مجلس الوزراء للتعديل)، موضحاً ان(مشروع القانون سيرسل بعد ذلك الى مجلس النواب).ووافق مجلس الوزراء في الأول من آب الماضي على مشروع القانون الذي (يضمن لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم).