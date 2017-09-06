إطلاق الدفعة الثانية من النفط الأبيض بواقع 50 لتراً

خبير لـ (الزمان): التهريب متواصل وعلى الجهات الأمنية حماية الأنابيب

بغداد- شيماء عادل

دعا خبير نفطي الجهات المعنية الى نصب سيطرات مكثفة على طول مسار الانابيب النفطية لمنع عمليات التهريب ، فيما اطلقت شركة توزيع المنتجات النفطية الدفعة الثانية من عملية تجهيز المواطنين بمادة النفط الابيض بكمية 50 لتراً ابتداءً من يوم امس.وقال حمزة الجواهري لـ(الزمان) امس ان (انابيب نقل النفط الخام تمتد عبر مساحات شاسعة وهي تصل حتى الى اراض وسكنية بالتالي فإن ضعاف النفوس يقومون بإحداث ثقب في الانبوب ولحمه بطريقة فنية ويعرف يإسم الثقب الساخن يستخدم في سرقة الخام)، موضحاً ان (افراد مجموعة من المهربين قاموا قبل مدة في منطقة معينة بثقب انبوب نفط ميسان الجديد الذي يصدر نحو مليون برميل يوميا والذي يمر باراض واسعة جدا وغير معروفة). وتابع أن (المهربين يستغلون الفراغ الامني ويقومون بتهريب الخام من خلال ثقب الانبوب)، مؤكدا (عدم رصد حالة اخرى للتهريب معلناً عنها) ، داعياً الجهات المسؤولة الى(توفير الحماية اللازمة للانابيب من خلال اجراء عمليات مراقبة من وقت لآخر وفرض عقوبات صارمة على المهربين لمنع الاخرين من تكرار فعلهم ). ورأى الجواهري ان (الطريق الاسلم هو حماية الانبوب وهو امر بحاجة الى عدد كبير من العنصر البشري او مراقبة خط سير الانبوب عن طريق طائرات مسيرة وهذه الطريقة مكلفة جدا كون الخطوط طويلة كما ان لدينا عشرات الخطوط)، مشيرا الى ان (عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية قليلة جدا في جميع انحاء البلاد بإستثناء المناطق المتنازع عليها التي يتم فيها تهريب الخام من جانب الاكراد) . من جانبه طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن محافظة البصرة مازن المازني شركة نفط الجنوب والجهات الأمنية بأخذ دورها لحماية الاراضي النفطية ومنع اي تهريب للمشتقات النفطية. وقال المازني في بيان امس اثناء جولة له في المواقع النفطية التي تعرضت الى حالات تهريب للمشتقات النفطية(نشدد كنواب في لجنة النفط والطاقة النيابية عن البصرة على ضرورة ان تأخذ الجهات الأمنية دورها في حماية الاراضي النفطية وان تسعى الى وضع خطط مكثفة لوجودها بشكل مستمر لمنع اي حالات للتهريب)، داعيا الى( الضرب بيد من حديد على كل يحاول من يحاول استغلال ثروات البلاد بطرق غير قانونية ). في غضون ذلك، اطلقت شركة توزيع المنتجات النفطية الوجبة الثانية من تجهيز المواطنين بمادة النفط الابيض بكمية 50 لتراً ابتداءً من يوم امس الاربعاء.وقال مدير عام الشركة كاظم مسير في بيان تلقته (الزمان) امس ان (منافذ التجهيز باشرت الاربعاء بتجهيز المواطنين في محافظة بغداد بمادة النفط الابيض بكمية 50 لتراً باعتماد الجزء السفلي من قسيمة تسلم الوقود – البطاقة الوقودية – السابقة)، مضيفاً ان (منافذ التجهيز مستمرة بتجهيز الدفعة الاولى بين المواطنين بكمية 50 لتراً حتى اشعار اخر)، موضحا ان (مجموع الكمية الكلية للوجبتين يكون 100 لتر لمن لم يتسلم الوجبة الاولى). ونفت مديرية شرطة الطاقة صحة انباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التعيين على ملاكها بصفة شرطي.واوضحت المديرية في بيان ان (جميع التعيينات الخاصة بها ستكون عن طريق موقع ادارة التطوع في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية). واهابت في الوقت ذاته بالجميع (توخي الحذر وعدم الانجرار وراء هذه الانباء والاشاعات وعدم دخول هذه الروابط الوهمية والمجهولة الهوية وعدم تسجيل اي معلومات شخصية). وفي الشأن النفطي أيضاً، قضت المحكمة الاتحادية العليا بشرعية الزام مجلس النواب للحكومة الاتحادية بمراجعة عقود التراخيص ضمن قانون الموازنة العامة للعام الجاري. وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي إن (احد الطعون التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى التي تخص قانون الموازنة كان يتعلق بعقود التراخيص واخذ تسلسل المادة 48/ أولاً من قانون الموازنة)، موضحاً أن (تلك المادة الزمت الحكومة الاتحادية ومن ضمنها وزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية اذا كان بمراجعتها ما يحقق مصلحة العراق).ومضى قائلاً أن (المحكمة وجدت أن وضع هذه المادة جاء ضمن صلاحيات مجلس النواب التشريعية ولا تعارض فيها مع احكام المادة 62/ ثانياً من الدستور، ولا تكلف الحكومة اعباء مالية خارج تخصيصات الموازنة العامة).