ستة أيام مدة التفويج البري العكسي

وصول أول طائرة تقل مئات الحجيج العراقيين في طريق العودة

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

وصلت الى مطار بغداد الدولي اول طائرة قادمة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية وهي تقل 343 حاجا عراقياً. وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الحج حسن فهد الكناني في تصريح امس ان (البعثة بدأت بعملية التفويج العكسي للحجاج العراقيين من مطار جدة الى المطارات العراقية عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية بواقع اربع رحلات يوميا ، وقد صلت اولى هذه الرحلات الاربعاء الى مطار بغداد على متنها 343 حاجا)، مضيفا ان (التفويج العكسي لحجاج البر بدأ ايضا ، حيث انطلقت اول قافلة تضم 96 حافلة صباح امس الاربعاء ايضاً ، من مكة المكرمة الى المدينة المنورة للتوقف فيها مدة قليلة، ثم الانطلاق الى منفذ عرعر الحدودي، لتصل اليه اليوم الخميس). واوضح الكناني ان (مدة تفويج البر ستستمر ستة ايام)، مؤكداً ان (القوات الامنية والحشد الشعبي امّنا طريق الحج البري بشكل كامل وخاصة من منفذ عرعر الحدودي الى منطقة النخيب ، حيث سترافق قوافل الحجاج طائرات من طيران الجيش ودوريات على طول الطريق). بدوره، اكد وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وصول اول طائرة لنقل الحجاج الى البلاد.وقال الحمامي في تصريح امس ان (اول طائرة تقل حجاجاً عراقيين وصلت قبل قليل الى مطار بغداد الدولي)، موضحا ان (الطائرة تقل على متنها 400 حاج وحاجة).واضاف ان (جميع الطائرات العراقية على اتم الاستعداد لنقل الحجاج العراقيين الى مطارات البلاد)، مشيرا الى ان (العمل على اعادة الحجاج سيكون على مدار 24 ساعة).

وكان رئيس هيئة الحج والعمرة رئيس بعثة العراق خالد العطية قد اعلن الاثنين الماضي أن اول رحلة لحجيج العراق ستنطلق الأربعاء بواقع اربع رحلات يومياً. واوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مكة المكرمة ان(حجاج الحصة الاضافية البالغ عددهم خمسة آلاف حاج وحاجة سيفوجون الى المدينة المنورة لأداء مراسم زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم). وكشف عن ان(عدد الوفيات بين الحجاج العراقيين بلغ 12 حالة اغلبها لأسباب طبيعية).

واكد( نجاح موسم الحج من دون اي معرقلات، اذ لم تسجل السعودية اي حالة سلبية على بعثة الحج العراقية، كما وافقت على فتح منفذ جميمة لاستخدامه في موسمي الحج والعمرة والتبادل التجاري)، مضيفا ان (العراق طلب من الجانب السعودي إعتماد منفذ عرعر ليكون منفذا لتفويج المعتمرين العراقيين). وافاد بأن) الهيئة ستعتمد نظاماً جديداً في قرعة الحج المقبلة لإنصاف الذين لم تظهر اسماؤهم في الاعوام الماضية)، مؤكدا ان( قرعة العامين 2019- 2020 ستجري الكترونياً خلال المرحلة المقبلة). وفي شأن آخر، كشف عن تكليف العراق للمرة الاولى باصدار بيان بإسم البعثات الاسلامية في مكة لادانة المجازر ضد المسلمين في ماينمار.وابدى العطية استعداده للحضور الى البرلمان بعد انتهاء موسم الحج .وبحسب وثيقة اطلعت عليها (الزمان) امس فإن(العطية ابدى استعداده للحضور الى البرلمان بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام وابتداء من الاسبوع الاول للشهر العاشر للاجابة على أي سؤال او استفسار يخص عمله ).

وكان النائب عن كتلة الحكمة النيابية محمد اللكاش قد كشف عن أن العطية سيخضع للاستجواب في البرلمان بعد عودته من الحج بسبب خروق حصلت وتحصل في الهيئة. وفي ما يتعلق بموسم الحج ايضاً، شكرت ايران السعودية على حسن تنظيم موسم الحج لهذا العام ورأت انه بعد الحج باتت الفرصة سانحة لاجراء مفاوضات بين القوتين الاقليميتين، بحسب ما اورد التلفزيون العام (تفاصيل ص2).

وقالت مصادر في بيروت ان رسائل سعودية للتقارب مع ايران وصلت اليها عبر اطراف عراقية شيعية ، واضافت المصادر ان لدى القيادة السعودية قناعة في ان التقارب مع ايران بات ضروريا لجعل غريمتها قطر لا تفيد من الخلافات لصالحها . واختتم الاثنين الماضي موسم الحج لهذا العام الذي شهد تجمع اكثر من مليوني حاج في البقاع المقدسة بالسعودية. وقال علي غازي- اصغر ممثل المرشد الاعلى للجمهورية في ايران اية الله علي خامنئي، لشؤون الحج (نحن نشكر السعودية على سلوكها الجديد تجاه الحجاج الايرانيين)

. ورغم ان العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين، فقد ادى اكثر من 86 الف حاج ايراني فريضة الحج في حين تغيب الايرانيون عن موسم الحج عام . 2016ونقلت وكالة ايسنا عن غازي اصغر قوله (بعد هذا الحج الناجح ، فإن اليوم هو التوقيت الجيد ليتفاوض الجانبان لتسوية مشاكلهما في باقي المجالات). واضاف ان (المرشد الاعلى يشدد باستمرار على تنمية العلاقات بين ايران ودول الجوار والحكومة منخرطة ايضا في هذا الاتجاه. وبالتأكيد فانه متى بدأ الحوار فإن المشاكل يمكن ان تحل). من جهته ، قال وزير الخارجية الايراني محمد ظريف اذا غيرت المملكة السعودية موقفها فان الرد الايراني سيكون ايجابيا. واضاف في مقابلة صحفية ان (مواقف السعودية في سوريا واليمن والبحرين لم تجلب اية فائدة لهذا البلد) ، مشددا على القول(لدي شعور بأن السعوديين سيتوصلون سريعا الى انه ليس امامنا من خيار سوى التعاون معا في منطقة الخليج الفارسي)، بحسب قوله.