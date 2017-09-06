مصادر مصرية لـ (الزمان ): تطبيع شامل بين القاهرة وبغداد يتصدره النفط والإعمار

القاهرة – مصطفى عمارة

اكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى ل (الزمان) انّ التعاون الامني بين مصر و العراق في محاربة تنظيم داعش والذي تجلى في قيام مصر بتدريب القوات العراقية ،فضلا عن التعاون الاستخباراتي بين البلدين فتح المجال لتطبيع اقتصادي شامل بين القاهرة وبغداد. و كشف المصدر ان المفاوضات تجري حاليا لاستيراد مليون برميل شهرياً من النفط العراقي مقابل قيام مصر بتكرير بترول البصرة في معامل التكرير المصرية، و ان المفاوضات النهائية سوف تستكمل في شهر اكتوبر القادم.

في السياق ذاته اعلن المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المصرية ان عدداً من المصدرين المصريين في هذا المجال سيشاركون في معرض بغداد الدولي في مطلع اكتوبر القادم خاصة ان السوق العراقي يعد فرصة واعدة للمنتجات المصرية، فيما اكد شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك المصرية ومواد البناء ان المسؤولين العراقيين في قطاع البناء اكدوا حاجة السوق العراقي لمنتجات السيراميك المصرية ،و كذلك حاجتهم الي شركات مقاولات كبرى لاعادة الاعمار ،واكد ان الفترة المقبلة سوف تشهد تدفق المنتجات المصرية الي العراق عبر الاردن ،وهو ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث .

من ناحية أخرى أكد عدد من الخبراء السياسيين ان التقارب العربي مع العراق سوف يقلص النفوذ الايراني بها ،و قال د/ محمد عباسي ناحبي الخبير في الشأن الايراني ان ايران لا ترحب بالدور العربي في العراق ،واضاف ان زيارة عمار الحكيم للقاهرة و ابراهيم شكري للعراق تعد بداية لدور مصري اكثر فاعلية في دعم القضية العراقية. .