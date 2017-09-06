نتانياهو يكشف عن تعاون سري مع الدول العربية

القدس–(أ ف ب) – اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء ان هناك تعاونا على مختلف المستويات مع الدول العربية التي لا يوجد بينها وبين اسرائيل اتفاقيات سلام، موضحا ان هذه الاتصالات تجري بصورة غيرمعلنة، وهي اوسع نطاقا من تلك التي جرت في اي حقبة سابقة من تاريخ اسرائيل.

وجاء كلام نتانياهو خلال حفل اقيم بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الجديدة في مقر وزارة الخارجية الاسرائيلية في مدينة القدس، وقد اشار فيه الى نجاح اسرائيل في توسيع علاقاتها الدولية، خصوصا مع دول اميركا اللاتينية، والىانفراج في العلاقات العربية الاسرائيلية .

وقال نتانياهو «نحن نشرب الانخاب ونستبق العيد للاحتفال بنجاحنا» مشيرا الى دخول اسرائيل الى «ساحات جديدة، الى كتلة الدول العربية» معتبرا ان «التعاون الذي يحدث معها امر لم يسبق حدوثه بالفعل في تاريخنا، حتى عندماكنا نبرم الاتفاقيات مع الدول التي اقمنا معها علاقات سلام».

واضاف «ان هناك تعاونا بطرق مختلفة وعلى مختلف المستويات مع الدول العربية، لكنه ليس في مرحلة الظهور العلني بعد» قبل ان يوضح ان هذه «الامور الحاصلة بصورة غير معلنة هي اوسع نطاقا الى حد كبير من اي حقبة مضتعلى تاريخ دولة إسرائيل».

واعتبر ان ما يحدث مع الدول العربية «يعتبر تغيرا كبيرا، مع ان الفلسطينيين وللأسف الشديد لم يعدلوا بعد من شروطهم للتوصل الى تسوية سياسية، وهذه الشروط غير مقبولة بالنسبة لقسم كبير من الجمهور الاسرائيلي».

وهي المرة الاولى التي يشير فيها نتانياهو بوضوح الى علاقات وتعاون سري مع الدول العربية.